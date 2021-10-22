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中國今夏疑2度試射極音速飛彈 拜登表憂慮

編譯陳韻涵／綜合21日電
拜登總統對中國測試具核能力的極音速飛彈表達憂心。(美聯社)
拜登總統對中國測試具核能力的極音速飛彈表達憂心。(美聯社)

金融時報(Financial Times)21日報導，中國軍方今年7、8月兩度測試極音速武器(hypersonic weapons)，此舉引發華府憂心北京在研發新世代武器競賽中取得進展。拜登總統對此表達擔憂，白宮則已透過外交管道，對中國試射飛彈表達關切。

金融時報引述四名熟悉美國情資的人士報導，中國軍方7月27日發射一枚火箭，首次利用「分離軌道轟炸系統」(fractional orbital bombardment)推進具核能力的「極音速滑翔載具」(hypersonic glide vehicle)繞行地球一周才快速飛向目標，展現讓美國情報部門意想不到的先進太空實力。

知情人士透露，中國8月13日進行第二次極音速武器測試。

三名熟悉中國7月首次測試的人士表示，此次測試讓五角大廈和情治單位震驚，因為中國成功展示一種全新的武器實力。

其中一人表示，政府科學家難以了解這種美國目前並不具備的武器能力。

金融時報揭露中國試射極音速武器後，太空專家和飛彈專家對此展開辯論。

加州蒙特雷(Monterey)密德伯里國際研究學院(MIIS)核武專家路易斯(Jeffrey Lewis)說：「中國的發展似乎有了創新，但我們應該對中國也有科技創新能力的現實，抱持開放態度。」

他說：「我會對那些被誇大，並可能成為情蒐失利藉口的特徵抱持審慎態度。若我們說有些創新是無法想像，這樣就沒人會因為錯失情報而負責。」

根據推測與分析，極音速武器可在大氣層上方，以最高每小時3853哩的時速飛行，相當於音速(每小時767哩)的五倍，並躲過最先進的雷達偵測系統。

拜登21日前往賓州時，被媒體問到是否擔憂極音速武器時說：「是的。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)被問到類似問題時表示，不會評論任何具體報導，但她說，美國已明確表達擔憂，拜登的評論也反映對中國持續追求軍事能力的憂慮，並已透過外交管道表達這項關切。

中國外交部本周強烈駁斥金融時報的報導，稱這是例行的太空飛行器測試。

各方推斷中國在8月間測試「極音速飛彈」使用長征二號丙(2C)載運火箭發射升空。圖...
各方推斷中國在8月間測試「極音速飛彈」使用長征二號丙(2C)載運火箭發射升空。圖為8月24日長征二號丙運載火箭在中國酒泉衛星發射中心發射升空。(中新社)

中國 美國 拜登

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