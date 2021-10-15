長者高危人群 建議打莫德納補強針…沒必要全民補強

莫德納疫苗。(Getty Images)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )的獨立諮詢委員會14日一致決議，建議65歲以上長者，以及體質狀況或工作場所性質有感染新冠重症風險的成年人注射莫德納疫苗 「補強針」，預計將有數百萬計民眾符合資格；但委員會重申，沒有證據表明，有必要讓全體民眾注射補強針。

接種莫德納補強針的時間點，為接種第二劑後至少六個月，劑量為前兩劑的一半；外界普遍預期FDA會採納建議，若FDA放行後，聯邦疾病防治中心(CDC)的獨立諮詢委員會將在20日討論如何展開補強針接種的細節。

FDA的委員會9月已決定放行輝瑞疫苗補強針，接種條件與14日的莫德納疫苗類似；該委員會還將在15日討論是否通過嬌生疫苗的補強針，以及混合接種不同種類疫苗是否可行等。

白宮13日曾表示，全美符合接種補強針資格者中，逾三分之一已接種第三劑輝瑞疫苗。

輝瑞大約三周前獲允可為部分民眾接種第三劑疫苗，包括65歲以上長者；白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，截至13日，共有700萬人追打了補強針，上周就約有300萬名符合資格的長者接種第三劑疫苗。

公衛界對補強針的看法不一，一些專家認為，補強針根本無助對抗疫情；新英格蘭醫學雜誌(NEJM)編輯、FDA獨立諮詢委員魯賓(Eric J. Rubin)表示，推動補強針對抗疫情的效果，「遠遠小於」讓未接種民眾接種疫苗。

不過在擔憂補強針讓疫苗議題失焦之餘，FDA生物製品審評和研究中心主任馬克斯(Peter Marks)在14日諮詢委員會討論前說，雖然疫苗仍能有效防範重症，但即使如此，也可能造成如血栓等不良後果，因此無論如何都應壓低病例數。

撇開補強針接種與否，一些專家也擔心莫德納補強針的安全性，因為其補強針數據的受試者只有344人；匹茲堡大學教授摩爾(Patrick Moore)就表示，數據本身並非強而有力，不過仍讓FDA的委員會對補強針持較支持的態度。

綜合各種討論之下，FDA的委員會做出的結論是，沒有證據表明，有必要讓全體民眾注射補強針，年輕民眾接種補強針的議題還遭到部分委員的強烈反對；費城兒童醫院疫苗專家奧菲特(Paul A. Offit)就表示，將疫苗目標設定到連無症狀或輕症也要防範可謂「前所未聞」。

不過FDA獨立諮詢委員會代理主席蒙托(Arnold S. Monto)表示，希望可以建立一個框架，為未來向年輕民眾接種補強針做準備，也能預先掌握此舉的效益及風險，「我們不希望等到65歲以下民眾開始出現更多重症時才反應。」