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見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

潘朵拉文件揭露 全球330政要境外藏富避稅 有約旦國王、前英首相

編譯陳韻涵╱綜合3日電
國際調查記者聯盟3日公布報告指出，多位政府領導人與國家元首在境外的避稅天堂隱匿為數可觀資產；包括烏克蘭總統澤連斯基(左上)、俄羅斯總統普亭、肯亞總統甘耶達(左下)及約旦國王阿布杜拉二世(右下)。(Getty Images)
國際調查記者聯盟3日公布報告指出，多位政府領導人與國家元首在境外的避稅天堂隱匿為數可觀資產；包括烏克蘭總統澤連斯基(左上)、俄羅斯總統普亭、肯亞總統甘耶達(左下)及約旦國王阿布杜拉二世(右下)。(Getty Images)

國際調查記者聯盟(International Consortium of Investigative Journalists，簡稱ICIJ)3日公布「潘朵拉文件」(Pandora Papers)調查報告，分析自全球14家金融服務業者所取得約1190萬份文件，公開約旦國王與捷克總理等數百名國家領袖、權勢政治人物、億萬富豪、名人、宗教領袖和毒梟過去25年來，在各地秘密投資豪宅、別墅、遊艇等，以及藏匿在避稅天堂的可觀資產。

ICIJ此次調查行動共有來自117國、150家媒體的600名記者參與，分別來自美國「華盛頓郵報」、英國廣播公司(BBC)與「衛報」(The Guardian)等媒體。他們從位於英屬維京群島、巴拿馬、貝里斯、賽普勒斯、阿拉伯聯合大公國、新加坡與瑞士的多家金融服務公司取得各項財經文件。 

●約旦國王 房產帝國遍美英

「潘朵拉文件」披露了各國菁英的秘密交易與貪腐，點名超過330名擁有秘密帳戶的現任與前任政治人物，包括約旦國王阿布杜拉二世(Abdullah II)、英國前首相布萊爾(Tony Blair)、捷克總理巴比斯(Andrej Babis)、肯亞總統甘耶達(Uhuru Kenyatta)、厄瓜多總統拉梭(Guillermo Lasso)等；被點名的億萬富豪則有土耳其商人伊利卡克(Erman Ilicak)和美國軟體製造商「雷諾茲與雷諾茲」(Reynolds & Reynolds)前執行長布羅克曼(Robert T. Brockman)等。

ICJI調查報告提及，阿布杜拉二世布局境外公司與避稅天堂網絡，打造遍及加州、華府和英國倫敦，價值達1億元的房產帝國；他的律師說，所有房地產都由個人資產購置，名人基於隱私與安全，透過境外公司購買房地產很常見。

●捷克總理 南法秘密買酒莊

捷克8、9日將舉行大選，報告指捷克總理巴比斯未申報一家境外投資公司，此公司曾購買南法一座價值高達2200萬元的酒莊。

亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)的親友被涉入英國境內價值高達數億元的房地產交易，肯亞總統甘耶達(Uhuru Kenyatta)與家族六人擁有境外公司網絡，巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)的家人與多位內閣官員掌控數間企業與數百萬元信託。

●普亭親信  牽線藏錢摩納哥

報告並未直接點名俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，但暗示他透過親信牽線，與摩納哥的隱匿資產有關聯。

ICJI報告共發現將近1000家位於避稅天堂的境外公司與336位高層政要和官員有瓜葛，包括領袖、內閣首長、大使等，其中超過三分之二的境外公司設在英屬維京群島。

潘朵拉報告是ICJI揭發大規模金融文件的最新系列文件，包括2014年的「盧森堡稅務外洩」(LuxLeaks)，之後還有「巴拿馬文件」(Panama Papers)、「天堂文件」(Paradise Papers)，以及「犯罪執法網絡」(FinCEN)。

總部位於法國巴黎的經濟合作暨發展組織(OECD)2020年調查發現，全球至少有11.3兆元的資產藏在境外公司。

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