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美國商會與民主黨決裂？電視廣告施壓5議員 反對預算案

編譯盧炯燊／綜合22日電

美國商會22日透過電視廣告向五名民主黨中間派議員施壓，要求他們投票反對民主黨領袖支持的3兆5000億元預算案；這個動作說明美國商會有可能與它早前支持的民主黨國會議員決裂。

在2020年大選期間，美國商會都支持民主黨人，協助民主黨最終擊敗共和黨取得國會眾院控制權，當時相關支持引起時任總統川普及國會共和黨領袖的強烈不滿及震驚，因為共和黨一向採取親商政策，包括支持減稅及放寬管制等，而且已習慣商會幾乎一致支持共和黨候選人的做法。

商會主席兼首席執行官蘇珊‧克拉克 (Suzanne Clark)22日揚言，任何一個投票支持預算案的國會民主黨議員，都不會獲商會支持競選連任。

她表示，這個3兆5000億元預算案將對美國脆弱的經濟復甦及未來的繁榮構成生存威脅；這個預算法案實際是將100項法案合併為一，代表了一直以來從未在國會獲得通過的大政府構想。

商會的廣告是在五位民主黨籍中間派國會議員所在的地區播放，包括愛達荷州的艾克斯尼(Cindy Axne)、明尼蘇達州的克萊格(Angie Craig)、紐約州的戴加多(Antonio Delgado)、加州的哈達爾(Josh Harder)及維吉尼亞州的雷瑞亞(Elaine Luria)。

廣告的旁白直接點名五人，說「不要因為這些大規模加稅而令我們失望」。

美國商會這個電視廣告花費超過10萬元，而且有可能將目標擴大到其他國會議員。

對於這個廣告，五位國會議員的辦公室暫未作出回應。

商會此次的舉動尤其引人關注之處，在於去年選舉中它支持23名民主黨人時，曾遭批評。但商會高層當時解釋，它支持的民主黨人都是支持商會倡導的一系列商業優先事項。

美國商會點名加州國會議員哈達爾的廣告

來源：U.S. Chamber Action

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