911恐襲20周年 3總統雙子塔遺址前悼遇難者 拜登默哀拭淚

三位民主黨前任與現任總統，(左起)柯林頓總統、前國務卿柯林頓、歐巴馬總統、前第一夫人米雪兒、現任拜登總統、第一夫人吉兒、紐約前市長彭博與女伴泰勒、眾院議長波洛西、參院多數黨領袖舒默，11日聯袂出席在紐約市盛大隆重舉行的「九一一恐襲」20周年紀念活動，聆聽國歌演奏。(Getty Images)

九一一 恐怖襲擊事件20周年， 拜登 總統夫婦一天內親臨紐約、賓州以及五角大廈三處攻擊現場追思憑弔，呼籲國人團結；他們與前總統柯林頓夫婦和前總統歐巴馬夫婦，共同出席了在紐約世貿中心遺址舉行的紀念活動，與到場的罹難者家屬並肩默哀，悼念2977條無辜逝去的生命。

拜登、柯林頓和歐巴馬以及到場人員，胸前均別有一條藍色絲帶，當遊行隊伍舉著國旗穿過紀念碑時，他們將手放在胸前致敬，數百名遇罹難者家屬手持逝者的遺照或鮮花，徐徐轉頭目送，場面莊嚴肅穆。

20年任上發生九一一恐襲的小布希總統11日出席在第四架遇劫的聯航93航機墜毀處賓州仙克斯維爾的紀念追思儀式，並發表演講。

悼念儀式開始前，一架噴氣式飛機模仿襲擊時的聲響從廣場上空飛過，拜登朝天空看了一眼；在儀式的大部分時間裡，他帶著墨鏡肅立，雙臂交叉，低頭默默聆聽一個個遇難者的名字，並不時抬手拭去眼淚。

罹難者親屬依照字幕排列的順序輪流讀出逝世親人的名字，他們神情哀傷、相互擁抱撫慰；儀式中有六個時間點敲鐘默哀，分別是20年前世貿雙塔、五角大廈遭客機撞擊，聯航93號班機墜毀賓州及世貿雙塔倒塌。

拜登1日內3墜機點憑弔「團結是最大的力量」

當年劫機者劫持四架飛機分頭實施攻擊時，拜登還是聯邦參議員；他分別在三個墜機地點表達了敬意，但沒有發表過講話；20年後，他首次以總統及三軍統帥的身分來紀念九一一恐襲。

拜登在白宮錄製的一段錄音講話中，向遇難者表示哀悼，並慰問親屬，他還強調國家的團結精神；他說，九一一恐襲後美國 出現了「真正意義上的國家團結」，這體現在「隨處可見與意想不到的英雄事蹟」，「9/11一代人展現出團結和堅韌、復原並修復創傷的能力」。

他說，「對我來說，這是九一一恐襲後給我上過最深的一課。」他說，「團結是我們最大的力量； 因為無論過去多久，這些紀念活動都會讓人痛苦地回憶起一切，就像剛剛得到幾秒鐘前的消息一樣。」

拜登總統與第一夫人吉兒11日在賓州尚克斯維爾的聯航93航班紀念館前獻花致哀。(美聯社)

警告恐怖分子「傷害美國將付出代價」

拜登向當今的恐怖分子發出警告，「我們會持續緝捕恐怖分子，讓每個企圖傷害美國的人都明白，我們將追蹤到你，我們將讓你付出代價，這永遠不會停止；無論今天或明天，我們都不會停止捍衛美國。」

隨後，拜登夫婦前往賓州仙克斯維爾的聯航93號航班墜落地點悼念，當日下午又前往20年前遭受攻擊的五角大廈敬獻花圈。

英女王致函「向重建的堅韌毅力致敬」

多國政要致電或去信拜登表達慰問；英國女王伊麗莎白二世11日致信拜登夫婦，她在信中寫道，「我和家人以及所有英國人，都會繼續為遇難者、倖存者以及他們親人和最先趕到現場的搜救人員祈禱；2010年我到世貿易中心遺址參觀，如今的一切歷歷在目。」

她補充寫道，「九一一事件讓我銘記，來自世界各國、擁有不同信仰和背景的人，在這場浩劫中失去了生命；我們也要向人們頑強不屈、聯手重建社區的堅韌毅力致敬」。