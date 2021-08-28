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撤軍成亂局 拜登政治前途全押注在神學士

編譯洪毅／綜合27日電
美軍士兵在喀布爾機場被炸死後，拜登矢言報復，卻又堅持撤軍，領導能力受到質疑。(路透)
美軍士兵在喀布爾機場被炸死後，拜登矢言報復，卻又堅持撤軍，領導能力受到質疑。(路透)

拜登總統撤軍阿富汗出現亂局，首都喀布爾機場26日的恐攻更造成美軍喪生；以老練擅長外交形象示人的拜登，如今民調下降，遭到政敵猛攻，更晦暗不明的是，拜登的政治前途，可能將與神學士的所作所為緊緊相依。

華盛頓郵報報導，美利堅大學美國外交學榮譽教授亞當斯(Gordon Adams)表示，美國與神學士現在處於「相互挾持」的關係，避免混亂對雙方而言都有好處；僅管神學士與發動恐攻的伊斯蘭國(IS)是死對頭，但這兩個組織是否已出現「恐攻默契」的質疑已出現。

紐約市立大學史泰登島學院(College of Staten Island)美國政治學教授佛拉納根(Richard Flanagan)表示，這等於是拜登把他的政治前途「全部押注在神學士」，如果神學士哪個瘋狂的指揮官朝飛機開槍，甚至發射對空飛彈「那該怎麼辦？」

拜登競選以來，對外展現出老練姿態，凸顯自己在參院幾十年的外交、國安問政經驗，還包括與軍隊站在一起的形象等。

但是撤軍阿富汗後，喀布爾機場難民絕望奔逃，或是起落架上掉落的屍體，恐攻造成數十名美軍死傷，還要與神學士有防範恐攻的默契，讓拜登聲望下挫，損傷長期建立的形象；對內、外都是就任總統以來最大的危機。

在國內，根據今日美國(USA Today)的民調，拜登僅有41%的民眾滿意度，不滿意度為55%，出現「死亡交叉」，顯示其執政蜜月期已經結束；而在盟友之間，也有質疑拜登31日撤軍的期限操之過急，甚至是否有意為之的聲音。

美利堅大學美國外交學榮譽教授亞當斯(Gordon Adams)則表示，美國與神學士現在處於「相互挾持」的關係，避免混亂對雙方而言都有好處。

但亞當斯也懷疑，撤軍期限可能與神學士沒有太大關係，而是由拜登團隊單方面作出，這是在務求阿富汗的亂局盡快結束，畢竟「政治的記憶是短暫的，事情結束得愈快，選民就忘記得愈早」。

不過事情未必有這麼簡單；等美軍全面撤出後，在當地曾為美軍效力的阿富汗人如果遭到報復或攻擊，將會不斷喚醒民眾的記憶。

眾院軍事委員會成員朗格文(Jim Langevin)就表示，拜登要確保所有美國人，以及曾為美軍效力的阿富汗人撤出才行。

拜登 神學士 美國

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