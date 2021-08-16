神學士對美國的終極羞辱？喀布爾機場見證「難堪逃亡」

阿富汗首都喀布爾在全世界瞠目咋舌的狀況下「不流血開城投降」，而血戰20年的「阿富汗戰爭」，也因此畫下了美國史上最難堪的災難句點。圖為撤離中的大使館。（美聯社）

「成千上萬的逃難人潮湧入機場跑道，用打的、用擠的、用搶的拚命登機...但超載的民航客機卻沒有辦法如願起飛，因為喀布爾的起降跑道與空域都得以『歐美撤僑團』為第一優先。」8月15日星期日傍晚，在阿富汗神學士 發動全國總攻擊的10日內，全軍崩潰的阿富汗政府軍終於徹底土崩瓦解，眾叛親離的阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）也在神學士代表團的「當面勸說」下，完全無顏事先通知支持親信，就這樣一聲不吭地搭機出境、舉家流亡海外。於是阿富汗首都喀布爾，就在全世界瞠目咋舌的狀況下「不流血開城投降」，而血戰20年的「阿富汗戰爭」，也因此畫下了美國 史上最難堪的災難句點——在九一一事件20周年忌日的28天前，神學士再度攻下了整個阿富汗。

截至8月16日清晨為止的前線進度：阿富汗中央政府已經全面放棄抵抗，包圍首都圈的神學士軍團則於周日清晨開始「分批進城」，並與甘尼逃亡後的阿富汗臨時過渡政府開始治安交接，預計未來48小時之內，神學士就會公布政權交接方案，正式恢復由政教合一、由武裝教士統治的「阿富汗伊斯蘭酋長國」（Islamic Emirate of Afghanistan）。

至於撤僑到一半、卻被神學士無血開城搞得措手不及的美國總統拜登，15日深夜也第二度要求待命於科威特的第82空降師向喀布爾擴大增援。目前已知美國駐阿富汗使節團已全面撤到喀布爾國際機場（KBL），預計不晚於72小時內，「所有美方人員都將全數離境。」

喀布爾機場 空中塞車大癱瘓

但大量亟欲逃難出境的阿富汗國民，與不斷降落的西方撤僑軍機，卻讓早已因恐慌情緒而無法常態運作的喀布爾機場陷入「空中塞車」大癱瘓——根據現場傳來的各種恐慌實況，大批逃難者已自行闖入機場「強擠登機」，連跑道上都湧滿了搶著搭機逃跑的乘客，失控狀況甚至迫使機場美軍必須動手——甚至對空鳴槍——驅逐民眾才能淨空跑道供歐美撤僑軍機起飛離境。

（取材自推特／@saadmohseni）

阿富汗戰爭的全面崩潰，雖然災難遠因早有預兆，但真正的「加速按鈕」卻始於今年5月——甫上任的美國總統拜登，突然宣布將在2001年「九一一事件」的20周年忌日來臨前，全面撤出戰爭、讓所有美國大兵終戰返家。此一決定，儘管衝擊了阿富汗國內政壇，但其基本政策與撤兵方案，卻與前總統川普在2019年與神學士簽署的和平協議如出一轍，其基本反映了美國政壇對於阿富汗的厭戰情緒，亦與其全球戰略的方針重整連動相關。

對於美國而言，阿富汗戰爭的唯一目的，本來就是為了「殲滅發動九一一事件的『凱達』（Al-Qaeda）恐怖組織」。因此在2011年5月美軍突襲擊斃賓拉登（Osama bin Laden），並又於2019年8月殺死他的兒子繼承者漢薩（Hamza bin Laden）後，美國發動「報復式反恐戰爭」的目標也已大致達成，收手撤軍也就成為歐巴馬、川普，乃至於拜登...等三朝政府多有盤算的政策方向。

為了避免美軍撤退後，昔日結盟凱達的阿富汗神學士，再次捲土重來、讓國家重新成為「恐怖組織的庇護天堂」，歷來美國政府也透過卡達、巴基斯坦以及其他周邊國家「居中談判」，希望能在「從容退場」的狀態下，讓美軍的離去不至於影響阿富汗的中短期穩定——這也正是川普政府與神學士在2019年《多哈協議》裡所取得的基本共識——但在此之後，神學士並沒有按照川普的意願「暫時停火等待美國退兵」，反而以「外國人還沒撤盡之前，協議不會生效」為由，一方面趁勢拉攏美軍的在地盟友，一方面擴大對中央政府的包圍攻勢。

簽和平撤兵 神學士攻勢不停

明明是要和平撤兵，但川普－神學士協約在卡達簽字之後，神學士在阿富汗境內的恐攻、叛亂與戰鬥火力卻是大幅倍增。地面戰況越是激烈，美國政府就越想要提前撤守；美軍越是想要撤走，神學士的戰略攻勢就更為激烈——惡性循環的懦夫博奕，於是才促使拜登政權「快刀斬亂麻」，宣布無論如何美軍都必定會在「秋季前」全數離境，希望以此正面切割阿富汗和談與美軍戰爭之間的糾纏連動。

英軍來的撤離部隊。 （歐新社）

一開始，拜登所下達的最後撤軍日，是2021年9月11日之前，誰知行動進度卻在7月2日——美軍不告而別，趁夜撤離巴格蘭空軍基地後——大幅加速。位於喀布爾首都圈西北方40公里的巴格蘭空軍基地，是美國在20年的阿富汗戰爭中，兵力規模最大、也最為重要的一級戰略要塞。但由於此地也同時有關押著5000名神學士戰犯俘虜，因此美軍高層才會在「避免走漏風聲，增加斷後部隊遇襲之風險」的考量下，選擇不事先知會阿富汗政府與在地盟軍，趁著夜色一聲不響地悄悄離去。

但美軍暗中撤退的消息，卻讓阿富汗輿論極為驚駭，不管美方的說法有多合理的考量，最後留下的國際形象與地方情緒，全都是「美軍夾著尾巴逃跑...放生了阿富汗政府軍」。更何況巴格蘭空軍基本，原本也是西方盟軍對阿富汗空軍的訓練與後勤維修基地，一夜之間盟友「全員散會」，也重挫了阿富汗軍中那些還能打仗的「現代化教育精英」的戰鬥能量與士氣。

巴格蘭基地事件後，神學士的侵攻速度也明顯加快，這一方面是因為政府軍已失去了美國人的「空優靠山」，二方面也是神學士布局已久的全國總攻擊序曲——以農村包圍城市的戰略，神學士在7月中旬，就攻下了超過一半的領地；到了7月下旬，神學士更大膽地攻下了阿富汗北境與東邊的「海關邊境」，除了成功取得了重要的邊境貿易稅金，更掐住了喀布爾的民生物資補給鏈。

神學士攻陷了阿富汗的巴基斯坦邊境關口後，對內也開始大舉起兵，並在傳統大本營坎達哈省、赫爾曼德省，釘住了政府軍派來的精銳部隊；對外，神學士則成功以「政治對口」的身分，成功地訪問了俄羅斯與中國，並與中俄外交部長「親自會面」取得了極為重要的地位承認權。

美曾經認為 神學士攻勢有限

然而直到8月1日為止，包括美軍參謀長聯席會議主席麥利上將（Mike Milley）在內，都認為神學士的攻勢有其侷限，「因為全國34個省會級城市中，神學士的威脅仍無法動搖政府守軍的控制。」

（美聯社）

麥利上將等人認為：以輕兵器步兵為主的神學士軍隊，無論是訓練、火力等級都不足以正面對抗政府軍，但阿富汗陸軍一向的老毛病就是貪腐、士器低落、部隊之間的向心力極低，因此為了避免被分兵擊破，阿富汗中央軍隊更應該戰略後撤，收攏兵力回到34座省會都市「集中防守」，以等待卡達方面的「和平談判」拍板，並緩衝美軍831撤兵的短期波動。

「主動後撤固守城市」的方針，在最先開始激戰的第二大城坎達哈，曾一度收到有效反應。誰知從8月6日開始，神學士卻從傳統上力量較弱的北部邊境開始「攻城」——短短5天之內，阿富汗三分之一的省會城市就被「同步攻陷」；10天之內，也就是喀布爾城線的前夜，首都更成為「國中孤島」，阿富汗全境也只剩喀布爾一城還未陷落。

35萬現代大軍 10天土崩瓦解

但阿富汗的35萬現代大軍，為何短短10天就土崩瓦解？主要的問題，仍是北方的各族軍閥「提早變節」——像是兩個月前才高調起兵的西北大城赫拉特，或者是由副總統杜斯塔姆元帥誓師坐鎮、揚言「要血戰流盡最後一滴血」的北方重鎮馬札里沙里夫，都沒有爆發想像中的「圍城戰鬥」，全是政府軍主動投降或突然逃亡的「無血開城」。

神學士與中央軍真正爆發激戰的地區，主要還是以最早交手的赫爾曼德與坎達哈為主，但這兩地卻撐到了上周末、是最後一批陷落的省會城市，若不是其他城市陸續開城，坎達哈乃至於喀布爾的軍民士氣，也不至於「一碰即潰」。

事實上，在8月10日前後，美軍與CIA還曾「悲觀評估」神學士的大軍，恐在90天內拿下喀布爾；而為了駁斥美方的悲觀預期，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）本人還曾多次「空降前線」，親自到北方被包圍的馬札里沙里夫「鼓舞全民再次動員」——不料美軍的「最悲觀預期」還是過於樂觀，神學士的大軍竟然就在8月14日傍晚瀕臨城下，並於8月15日一早開始「十面包圍喀布爾」。

喀布爾街頭。 （歐新社）

神學士的前鋒部隊，大概是在8月15日中午時分，大舉出現在喀布爾的外圍城門——一時間，各國媒體也以「神學士全軍攻入喀布爾」為快報標題。但事實上，神學士的部隊只是不斷加厚首都外圈的包圍兵力，卻沒直接殺入喀布爾街頭，也沒有對正在全員逃走中、由美軍「空降控場」的喀布爾國際機場動手。

神學士的圍城時機點，正巧與幾個小時前才空降喀布爾協助撤僑的數千美國大兵重疊。根據拜登總統在8月12日下達的急令，有鑑於喀布爾的局勢惡化，所有美國駐阿人員、公民與使節團，都應在最短時間內撤退，只留下「最少人員」維持基本外館責任。但拜登政府沒料到的是，喀布爾的陷落竟然比美國撤離行動更快，因此派往喀布爾的撤離兵力也在極短時間之內，從一開始的3500人，不斷急難增援到6000人的規模。

安全撤美公民 國務院傳求情

雖然在喀布爾的落城過程中，神學士與美軍之間「相敬如賓」，避免了正面接觸而頗為和平，但根據華盛頓郵報與多名駐阿戰地記者的說法：

「...雙方之所以沒有衝突，是因為美國國務院透過卡達向神學士『直接求情』，要求讓美國安全地撤走所有公民，之後阿富汗的政權如何交替，美國都不會再與干涉。」

然而美國「求情說」的內容，究竟為何？各方的說法卻都相去甚遠：在阿富汗境內，許多記者謠傳美國將向神學士支付交換款項（有可能是甘尼政府的境外存款接收），但也有其他意見認為是美國大兵的大規模押陣，才以「武力」嚇阻了不想橫生枝節的神學士，讓出了一條供外國人安全逃難的生路。

進入阿富汗總統府的神學士。（美聯社）

神學士的部隊，約在15日下午包圍了喀布爾。過程中，首都的警察部隊、中央的精銳軍團全都棄械投降、解甲潰逃。神學士的代表與零星的同盟部隊，就這樣在喀布爾街頭鳴槍慶賀，並在各地升起了代表神學士的清真言白旗。

與此同時，神學士的和平談判代表，也非常平靜地帶著步槍走入了阿富汗總統府，並在短暫的會面談判後，確定了甘尼總統的下台與即刻流亡——事實上，在喀布爾城陷的12小時前，阿富汗政府與媒體內部，就已流傳著甘尼總統草擬的一份「救國辭呈」，內容聲稱自己無力回天、為了避免不必要的手足相殘，決定下台把政權交給過渡政府，再同神學士投降和談。

雖然甘尼總統的幕僚團隊不斷對外否認「總統辭呈」的真實性，但在神學士使節團進入總統府的第一時間裡，阿富汗內政部就已經對外放出「甘尼已辭職」的消息，神學士內部的新聞畫面，也顯示情緒平靜的甘尼本人，竟然被「死敵」神學士的談判代表以禮相待，雙方竟還互相擁抱誠懇致意。

甘尼早離境 輿論罵只顧保命

此後，甘尼的下落一度不明，一直到周日傍晚，「甘尼總統全家已經搭上飛機逃離阿富汗」的新聞，才在這位前總統離境後全球曝光。據悉，甘尼的流亡第一站，有可能是鄰近的土庫曼。但包括內閣閣員與總統府幕僚在內，許多人都是「看到電視快報才知道總統已經逃跑」。因此除了極為沉痛地憤怒與被背叛感外，阿富汗的主流輿論多認為：

「只顧自己保命的甘尼，恐怕早就喪失了戰意，而欺騙自己人、私下與神學士達成了開城協議。」

總統本人自行落跑，雖注定了「神學士完全控制阿富汗」的結局，但同一時間也出現喀布爾、忙著撤離西方僑民的6000美軍空降部隊，卻與各國使節團亂成一團，並遭遇了可能超越「1975西貢淪陷」的國際級災難。

機場的甘尼海報。（美聯社）

美國與西方國家的撤離行動，在8月13日之前，都是從喀布爾國際機場的民間航班撤離。而美軍撤離任務的前導部隊，一直到14日下午才抵達阿富汗，在簡單地完成了基地部屬後，剛下運輸機地美軍MH-60黑鷹直升機，與CH-47契努克重型直升機，也不斷在喀布爾上空盤旋，24小時地往來美國大使館與喀布爾國際機場。

在這段期間，神學士的戰士雖然沒有為難美軍直升機，也通令武裝部隊不要接近使館區、機場區...等這些由「美軍臨時駐守」的武裝地帶。但由於美國在阿富汗的使節團、民間承包商、保全單位、國際援助工作者的人數，預計多達1萬餘人；若再包含那些幫美國工作的各種「受庇護阿富汗雇員」，需要撤離的人數恐怕多達6到7萬；更何況其他歐洲盟邦的僑民、使節團，也都緊急請託美軍「一起救走」，因此喀布爾政局的豬羊變色，也加劇了歐美各國「緊急大撤退」的災難級混亂大失態。

美軍的在城際之間的直升機空運，雖然往來不停，但能運載的人數有限、名單清點量的突然暴增，卻也極為困難。其主要原因有三：

（１）亂軍之中的人員失散與徒然增加，導致撤離行動的連絡極為混亂而破碎；

（２）目前阿富汗的「唯一空港出口」就是喀布爾國機場，但民間航班的撤離人潮已經失控，起降跑道、空域的「軍民搶道」也陷入極大混亂；

（３）撤離航班無論是軍民都出現「嚴重超載」的狀況，許多無文件逃難者強行闖關，但阿富汗鄰近諸國與美國盟邦，都不大願意擔任收容這些「阿富汗難民」的臨時中繼站，「因為如果美國之後不收這些人，突增的國安與難民政治風險，沒有其他國家願意承擔。」

撤離恐懼崩潰 民眾群起暴走

撤離行動的恐懼崩潰，在8月15日深夜終於在喀布爾機場「跑道上」爆發。根據美國NBC新聞網在前線的特派目擊，由於空中塞車阻礙了美軍方面主導的國家級撤離行動，喀布爾機場的民航起降暫時被美軍接管動凍結，但一時出現的混亂真空，卻讓許多極度恐慌、甚至謠傳神學士即將攻來的婦孺老弱群起暴走，大家失控推擠攻入空橋，或者直接闖入機場跑道上「強行登機」，甚至還有零星民眾直接拉著行李擋在起降跑道上，甚至朝著美軍哭喊：

「若是我們逃不出去，誰都別想活著出去！」

失序的混亂狀況，一時逼使機場的聯軍部隊拉開一道「驅離人牆」，阻擋失控的阿富汗平民影響各國使節團與VIP的撤離起降。雖然在各種安撫與疏散後，喀布爾機場的崩潰狀況暫時得到控制。但種種狀況卻可能在未來幾天內再度惡化，成為極為殘酷的「逃亡直播」。

飛機超載、沒有安檢、也不能有效查核登機身分的駭人狀態，目前仍在喀布爾機場持續發生。但根據華盛頓的直接指示，從8月16日清晨起的72小時內，美國駐阿富汗大使館與所有美軍部隊就要「全員離境」，但如果美國人提前撤退，留下數萬名曾經幫西方聯軍工作的「阿富汗老伙計們」又該何去何從？逃難之門也極可能自此關閉。

目前，喀布爾的美國大使館裡，只剩下零星的「斷後人員」。一度謠傳「自己先逃跑」的美國大使威爾森（Ross Wilson），則與眾領事人員被撤到喀布爾機場，預計在此留到最後，進行最後72小時的「難民簽證批准程序」。但如果西方各國的大使館即將就此關閉，那些還來不及報到或完成程序的阿富汗被庇護者們，又該怎樣才能認證身分，並被美國妥善安置？在兵荒馬亂的亂世中，根本沒有有效的機制能於這麼短的時間圓滿進行。

（取材自推特@saadmohseni、@ragipsoylu）

逃離喀布爾 西貢陷落災難再現

市民爭相逃難，美國大使館狼狽撤退的光景，也讓逃離喀布爾成為了昔日南越崩潰、1975年「西貢陷落」的災難再現。但對此，美國國務卿布林肯則極為強硬地駁斥這種對照說法，強調西貢是西貢、阿富汗是阿富汗。

布林肯認為，阿富汗戰爭地目的就是懲罰並制裁「那些犯下九一一大罪的恐怖份子」，就反恐成果而言，這20年來的血淚汗水已經完成了該有的成績。因此拿西貢淪陷來形容阿富汗的撤退，對於美國而言是不公正也不正確的評價。

但對此，美國政壇卻有不同的解讀與評價，像綠扁帽特種部隊出身、曾在阿富汗參戰並獲得銅星勳章肯定的共和黨眾議員沃爾茲（Mike Waltz，佛羅里達）就對外公開表示：

「如果我現在是在台灣或烏克蘭，目睹阿富汗正在發生的這一切，我一定會嚇個半死，因為這就是拜登政府所展示出來的美國承諾。」

相應的戰略批評，仍有待時間觀察，但神學士在政治層面上確實「擊潰」了拜登政府——特別是在九一一事件20周年忌日前夕，讓神學士重新打下整個阿富汗的「一夜回到解放前」——卻已成為白宮難以迴避，且極難自我解釋的重大外交災難。

美國主流輿論當前的質疑，暫時仍鎖定在拜登政府對戰術選擇與情報層次的「災難性瑕疵」——在情報層次上，美國軍方與國防部對阿富汗的戰況評估「錯到離譜」，但CIA方面卻仍公開喊冤，強調前線情報都不曾指向：「阿富汗中央軍會在那麼短的時間裡土崩瓦解。」

除此之外，白宮與美軍對巴格蘭基地的「偷偷撤兵計畫」，也在喀布爾機場擠爆癱瘓的同時，成為美方懊悔不已的重大失誤，「如果當初讓巴格蘭基地守到最後，今天在撤退、疏散盟友的時候，是否就不至於『逃得』如此難堪？」