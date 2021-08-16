我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：Fed官員考慮明年中之前結束QE措施

影／阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

神學士對美國的終極羞辱？喀布爾機場見證「難堪逃亡」

轉角24小時
阿富汗首都喀布爾在全世界瞠目咋舌的狀況下「不流血開城投降」，而血戰20年的「阿富汗戰爭」，也因此畫下了美國史上最難堪的災難句點。圖為撤離中的大使館。（美聯社）
阿富汗首都喀布爾在全世界瞠目咋舌的狀況下「不流血開城投降」，而血戰20年的「阿富汗戰爭」，也因此畫下了美國史上最難堪的災難句點。圖為撤離中的大使館。（美聯社）

「成千上萬的逃難人潮湧入機場跑道，用打的、用擠的、用搶的拚命登機...但超載的民航客機卻沒有辦法如願起飛，因為喀布爾的起降跑道與空域都得以『歐美撤僑團』為第一優先。」8月15日星期日傍晚，在阿富汗神學士發動全國總攻擊的10日內，全軍崩潰的阿富汗政府軍終於徹底土崩瓦解，眾叛親離的阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）也在神學士代表團的「當面勸說」下，完全無顏事先通知支持親信，就這樣一聲不吭地搭機出境、舉家流亡海外。於是阿富汗首都喀布爾，就在全世界瞠目咋舌的狀況下「不流血開城投降」，而血戰20年的「阿富汗戰爭」，也因此畫下了美國史上最難堪的災難句點——在九一一事件20周年忌日的28天前，神學士再度攻下了整個阿富汗。

截至8月16日清晨為止的前線進度：阿富汗中央政府已經全面放棄抵抗，包圍首都圈的神學士軍團則於周日清晨開始「分批進城」，並與甘尼逃亡後的阿富汗臨時過渡政府開始治安交接，預計未來48小時之內，神學士就會公布政權交接方案，正式恢復由政教合一、由武裝教士統治的「阿富汗伊斯蘭酋長國」（Islamic Emirate of Afghanistan）。

至於撤僑到一半、卻被神學士無血開城搞得措手不及的美國總統拜登，15日深夜也第二度要求待命於科威特的第82空降師向喀布爾擴大增援。目前已知美國駐阿富汗使節團已全面撤到喀布爾國際機場（KBL），預計不晚於72小時內，「所有美方人員都將全數離境。」

喀布爾機場 空中塞車大癱瘓

但大量亟欲逃難出境的阿富汗國民，與不斷降落的西方撤僑軍機，卻讓早已因恐慌情緒而無法常態運作的喀布爾機場陷入「空中塞車」大癱瘓——根據現場傳來的各種恐慌實況，大批逃難者已自行闖入機場「強擠登機」，連跑道上都湧滿了搶著搭機逃跑的乘客，失控狀況甚至迫使機場美軍必須動手——甚至對空鳴槍——驅逐民眾才能淨空跑道供歐美撤僑軍機起飛離境。

（取材自推特／@saadmohseni）
（取材自推特／@saadmohseni）

阿富汗戰爭的全面崩潰，雖然災難遠因早有預兆，但真正的「加速按鈕」卻始於今年5月——甫上任的美國總統拜登，突然宣布將在2001年「九一一事件」的20周年忌日來臨前，全面撤出戰爭、讓所有美國大兵終戰返家。此一決定，儘管衝擊了阿富汗國內政壇，但其基本政策與撤兵方案，卻與前總統川普在2019年與神學士簽署的和平協議如出一轍，其基本反映了美國政壇對於阿富汗的厭戰情緒，亦與其全球戰略的方針重整連動相關。

對於美國而言，阿富汗戰爭的唯一目的，本來就是為了「殲滅發動九一一事件的『凱達』（Al-Qaeda）恐怖組織」。因此在2011年5月美軍突襲擊斃賓拉登（Osama bin Laden），並又於2019年8月殺死他的兒子繼承者漢薩（Hamza bin Laden）後，美國發動「報復式反恐戰爭」的目標也已大致達成，收手撤軍也就成為歐巴馬、川普，乃至於拜登...等三朝政府多有盤算的政策方向。

為了避免美軍撤退後，昔日結盟凱達的阿富汗神學士，再次捲土重來、讓國家重新成為「恐怖組織的庇護天堂」，歷來美國政府也透過卡達、巴基斯坦以及其他周邊國家「居中談判」，希望能在「從容退場」的狀態下，讓美軍的離去不至於影響阿富汗的中短期穩定——這也正是川普政府與神學士在2019年《多哈協議》裡所取得的基本共識——但在此之後，神學士並沒有按照川普的意願「暫時停火等待美國退兵」，反而以「外國人還沒撤盡之前，協議不會生效」為由，一方面趁勢拉攏美軍的在地盟友，一方面擴大對中央政府的包圍攻勢。

簽和平撤兵 神學士攻勢不停

明明是要和平撤兵，但川普－神學士協約在卡達簽字之後，神學士在阿富汗境內的恐攻、叛亂與戰鬥火力卻是大幅倍增。地面戰況越是激烈，美國政府就越想要提前撤守；美軍越是想要撤走，神學士的戰略攻勢就更為激烈——惡性循環的懦夫博奕，於是才促使拜登政權「快刀斬亂麻」，宣布無論如何美軍都必定會在「秋季前」全數離境，希望以此正面切割阿富汗和談與美軍戰爭之間的糾纏連動。

英軍來的撤離部隊。 （歐新社）
英軍來的撤離部隊。 （歐新社）

一開始，拜登所下達的最後撤軍日，是2021年9月11日之前，誰知行動進度卻在7月2日——美軍不告而別，趁夜撤離巴格蘭空軍基地後——大幅加速。位於喀布爾首都圈西北方40公里的巴格蘭空軍基地，是美國在20年的阿富汗戰爭中，兵力規模最大、也最為重要的一級戰略要塞。但由於此地也同時有關押著5000名神學士戰犯俘虜，因此美軍高層才會在「避免走漏風聲，增加斷後部隊遇襲之風險」的考量下，選擇不事先知會阿富汗政府與在地盟軍，趁著夜色一聲不響地悄悄離去。

但美軍暗中撤退的消息，卻讓阿富汗輿論極為驚駭，不管美方的說法有多合理的考量，最後留下的國際形象與地方情緒，全都是「美軍夾著尾巴逃跑...放生了阿富汗政府軍」。更何況巴格蘭空軍基本，原本也是西方盟軍對阿富汗空軍的訓練與後勤維修基地，一夜之間盟友「全員散會」，也重挫了阿富汗軍中那些還能打仗的「現代化教育精英」的戰鬥能量與士氣。

巴格蘭基地事件後，神學士的侵攻速度也明顯加快，這一方面是因為政府軍已失去了美國人的「空優靠山」，二方面也是神學士布局已久的全國總攻擊序曲——以農村包圍城市的戰略，神學士在7月中旬，就攻下了超過一半的領地；到了7月下旬，神學士更大膽地攻下了阿富汗北境與東邊的「海關邊境」，除了成功取得了重要的邊境貿易稅金，更掐住了喀布爾的民生物資補給鏈。

神學士攻陷了阿富汗的巴基斯坦邊境關口後，對內也開始大舉起兵，並在傳統大本營坎達哈省、赫爾曼德省，釘住了政府軍派來的精銳部隊；對外，神學士則成功以「政治對口」的身分，成功地訪問了俄羅斯與中國，並與中俄外交部長「親自會面」取得了極為重要的地位承認權。

美曾經認為 神學士攻勢有限

然而直到8月1日為止，包括美軍參謀長聯席會議主席麥利上將（Mike Milley）在內，都認為神學士的攻勢有其侷限，「因為全國34個省會級城市中，神學士的威脅仍無法動搖政府守軍的控制。」

（美聯社）
（美聯社）

麥利上將等人認為：以輕兵器步兵為主的神學士軍隊，無論是訓練、火力等級都不足以正面對抗政府軍，但阿富汗陸軍一向的老毛病就是貪腐、士器低落、部隊之間的向心力極低，因此為了避免被分兵擊破，阿富汗中央軍隊更應該戰略後撤，收攏兵力回到34座省會都市「集中防守」，以等待卡達方面的「和平談判」拍板，並緩衝美軍831撤兵的短期波動。

「主動後撤固守城市」的方針，在最先開始激戰的第二大城坎達哈，曾一度收到有效反應。誰知從8月6日開始，神學士卻從傳統上力量較弱的北部邊境開始「攻城」——短短5天之內，阿富汗三分之一的省會城市就被「同步攻陷」；10天之內，也就是喀布爾城線的前夜，首都更成為「國中孤島」，阿富汗全境也只剩喀布爾一城還未陷落。

35萬現代大軍 10天土崩瓦解

但阿富汗的35萬現代大軍，為何短短10天就土崩瓦解？主要的問題，仍是北方的各族軍閥「提早變節」——像是兩個月前才高調起兵的西北大城赫拉特，或者是由副總統杜斯塔姆元帥誓師坐鎮、揚言「要血戰流盡最後一滴血」的北方重鎮馬札里沙里夫，都沒有爆發想像中的「圍城戰鬥」，全是政府軍主動投降或突然逃亡的「無血開城」。

神學士與中央軍真正爆發激戰的地區，主要還是以最早交手的赫爾曼德與坎達哈為主，但這兩地卻撐到了上周末、是最後一批陷落的省會城市，若不是其他城市陸續開城，坎達哈乃至於喀布爾的軍民士氣，也不至於「一碰即潰」。

事實上，在8月10日前後，美軍與CIA還曾「悲觀評估」神學士的大軍，恐在90天內拿下喀布爾；而為了駁斥美方的悲觀預期，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）本人還曾多次「空降前線」，親自到北方被包圍的馬札里沙里夫「鼓舞全民再次動員」——不料美軍的「最悲觀預期」還是過於樂觀，神學士的大軍竟然就在8月14日傍晚瀕臨城下，並於8月15日一早開始「十面包圍喀布爾」。

喀布爾街頭。 （歐新社）
喀布爾街頭。 （歐新社）

神學士的前鋒部隊，大概是在8月15日中午時分，大舉出現在喀布爾的外圍城門——一時間，各國媒體也以「神學士全軍攻入喀布爾」為快報標題。但事實上，神學士的部隊只是不斷加厚首都外圈的包圍兵力，卻沒直接殺入喀布爾街頭，也沒有對正在全員逃走中、由美軍「空降控場」的喀布爾國際機場動手。

神學士的圍城時機點，正巧與幾個小時前才空降喀布爾協助撤僑的數千美國大兵重疊。根據拜登總統在8月12日下達的急令，有鑑於喀布爾的局勢惡化，所有美國駐阿人員、公民與使節團，都應在最短時間內撤退，只留下「最少人員」維持基本外館責任。但拜登政府沒料到的是，喀布爾的陷落竟然比美國撤離行動更快，因此派往喀布爾的撤離兵力也在極短時間之內，從一開始的3500人，不斷急難增援到6000人的規模。

安全撤美公民 國務院傳求情

雖然在喀布爾的落城過程中，神學士與美軍之間「相敬如賓」，避免了正面接觸而頗為和平，但根據華盛頓郵報與多名駐阿戰地記者的說法：

「...雙方之所以沒有衝突，是因為美國國務院透過卡達向神學士『直接求情』，要求讓美國安全地撤走所有公民，之後阿富汗的政權如何交替，美國都不會再與干涉。」

然而美國「求情說」的內容，究竟為何？各方的說法卻都相去甚遠：在阿富汗境內，許多記者謠傳美國將向神學士支付交換款項（有可能是甘尼政府的境外存款接收），但也有其他意見認為是美國大兵的大規模押陣，才以「武力」嚇阻了不想橫生枝節的神學士，讓出了一條供外國人安全逃難的生路。

進入阿富汗總統府的神學士。（美聯社）
進入阿富汗總統府的神學士。（美聯社）

神學士的部隊，約在15日下午包圍了喀布爾。過程中，首都的警察部隊、中央的精銳軍團全都棄械投降、解甲潰逃。神學士的代表與零星的同盟部隊，就這樣在喀布爾街頭鳴槍慶賀，並在各地升起了代表神學士的清真言白旗。

與此同時，神學士的和平談判代表，也非常平靜地帶著步槍走入了阿富汗總統府，並在短暫的會面談判後，確定了甘尼總統的下台與即刻流亡——事實上，在喀布爾城陷的12小時前，阿富汗政府與媒體內部，就已流傳著甘尼總統草擬的一份「救國辭呈」，內容聲稱自己無力回天、為了避免不必要的手足相殘，決定下台把政權交給過渡政府，再同神學士投降和談。

雖然甘尼總統的幕僚團隊不斷對外否認「總統辭呈」的真實性，但在神學士使節團進入總統府的第一時間裡，阿富汗內政部就已經對外放出「甘尼已辭職」的消息，神學士內部的新聞畫面，也顯示情緒平靜的甘尼本人，竟然被「死敵」神學士的談判代表以禮相待，雙方竟還互相擁抱誠懇致意。

甘尼早離境 輿論罵只顧保命

此後，甘尼的下落一度不明，一直到周日傍晚，「甘尼總統全家已經搭上飛機逃離阿富汗」的新聞，才在這位前總統離境後全球曝光。據悉，甘尼的流亡第一站，有可能是鄰近的土庫曼。但包括內閣閣員與總統府幕僚在內，許多人都是「看到電視快報才知道總統已經逃跑」。因此除了極為沉痛地憤怒與被背叛感外，阿富汗的主流輿論多認為：

「只顧自己保命的甘尼，恐怕早就喪失了戰意，而欺騙自己人、私下與神學士達成了開城協議。」

總統本人自行落跑，雖注定了「神學士完全控制阿富汗」的結局，但同一時間也出現喀布爾、忙著撤離西方僑民的6000美軍空降部隊，卻與各國使節團亂成一團，並遭遇了可能超越「1975西貢淪陷」的國際級災難。

機場的甘尼海報。（美聯社）
機場的甘尼海報。（美聯社）

美國與西方國家的撤離行動，在8月13日之前，都是從喀布爾國際機場的民間航班撤離。而美軍撤離任務的前導部隊，一直到14日下午才抵達阿富汗，在簡單地完成了基地部屬後，剛下運輸機地美軍MH-60黑鷹直升機，與CH-47契努克重型直升機，也不斷在喀布爾上空盤旋，24小時地往來美國大使館與喀布爾國際機場。

在這段期間，神學士的戰士雖然沒有為難美軍直升機，也通令武裝部隊不要接近使館區、機場區...等這些由「美軍臨時駐守」的武裝地帶。但由於美國在阿富汗的使節團、民間承包商、保全單位、國際援助工作者的人數，預計多達1萬餘人；若再包含那些幫美國工作的各種「受庇護阿富汗雇員」，需要撤離的人數恐怕多達6到7萬；更何況其他歐洲盟邦的僑民、使節團，也都緊急請託美軍「一起救走」，因此喀布爾政局的豬羊變色，也加劇了歐美各國「緊急大撤退」的災難級混亂大失態。

美軍的在城際之間的直升機空運，雖然往來不停，但能運載的人數有限、名單清點量的突然暴增，卻也極為困難。其主要原因有三：

（１）亂軍之中的人員失散與徒然增加，導致撤離行動的連絡極為混亂而破碎；

（２）目前阿富汗的「唯一空港出口」就是喀布爾國機場，但民間航班的撤離人潮已經失控，起降跑道、空域的「軍民搶道」也陷入極大混亂；

（３）撤離航班無論是軍民都出現「嚴重超載」的狀況，許多無文件逃難者強行闖關，但阿富汗鄰近諸國與美國盟邦，都不大願意擔任收容這些「阿富汗難民」的臨時中繼站，「因為如果美國之後不收這些人，突增的國安與難民政治風險，沒有其他國家願意承擔。」

撤離恐懼崩潰 民眾群起暴走

撤離行動的恐懼崩潰，在8月15日深夜終於在喀布爾機場「跑道上」爆發。根據美國NBC新聞網在前線的特派目擊，由於空中塞車阻礙了美軍方面主導的國家級撤離行動，喀布爾機場的民航起降暫時被美軍接管動凍結，但一時出現的混亂真空，卻讓許多極度恐慌、甚至謠傳神學士即將攻來的婦孺老弱群起暴走，大家失控推擠攻入空橋，或者直接闖入機場跑道上「強行登機」，甚至還有零星民眾直接拉著行李擋在起降跑道上，甚至朝著美軍哭喊：

「若是我們逃不出去，誰都別想活著出去！」

失序的混亂狀況，一時逼使機場的聯軍部隊拉開一道「驅離人牆」，阻擋失控的阿富汗平民影響各國使節團與VIP的撤離起降。雖然在各種安撫與疏散後，喀布爾機場的崩潰狀況暫時得到控制。但種種狀況卻可能在未來幾天內再度惡化，成為極為殘酷的「逃亡直播」。

飛機超載、沒有安檢、也不能有效查核登機身分的駭人狀態，目前仍在喀布爾機場持續發生。但根據華盛頓的直接指示，從8月16日清晨起的72小時內，美國駐阿富汗大使館與所有美軍部隊就要「全員離境」，但如果美國人提前撤退，留下數萬名曾經幫西方聯軍工作的「阿富汗老伙計們」又該何去何從？逃難之門也極可能自此關閉。

目前，喀布爾的美國大使館裡，只剩下零星的「斷後人員」。一度謠傳「自己先逃跑」的美國大使威爾森（Ross Wilson），則與眾領事人員被撤到喀布爾機場，預計在此留到最後，進行最後72小時的「難民簽證批准程序」。但如果西方各國的大使館即將就此關閉，那些還來不及報到或完成程序的阿富汗被庇護者們，又該怎樣才能認證身分，並被美國妥善安置？在兵荒馬亂的亂世中，根本沒有有效的機制能於這麼短的時間圓滿進行。

（取材自推特@saadmohseni、@ragipsoylu）
（取材自推特@saadmohseni、@ragipsoylu）

逃離喀布爾 西貢陷落災難再現

市民爭相逃難，美國大使館狼狽撤退的光景，也讓逃離喀布爾成為了昔日南越崩潰、1975年「西貢陷落」的災難再現。但對此，美國國務卿布林肯則極為強硬地駁斥這種對照說法，強調西貢是西貢、阿富汗是阿富汗。

布林肯認為，阿富汗戰爭地目的就是懲罰並制裁「那些犯下九一一大罪的恐怖份子」，就反恐成果而言，這20年來的血淚汗水已經完成了該有的成績。因此拿西貢淪陷來形容阿富汗的撤退，對於美國而言是不公正也不正確的評價。

但對此，美國政壇卻有不同的解讀與評價，像綠扁帽特種部隊出身、曾在阿富汗參戰並獲得銅星勳章肯定的共和黨眾議員沃爾茲（Mike Waltz，佛羅里達）就對外公開表示：

「如果我現在是在台灣或烏克蘭，目睹阿富汗正在發生的這一切，我一定會嚇個半死，因為這就是拜登政府所展示出來的美國承諾。」

相應的戰略批評，仍有待時間觀察，但神學士在政治層面上確實「擊潰」了拜登政府——特別是在九一一事件20周年忌日前夕，讓神學士重新打下整個阿富汗的「一夜回到解放前」——卻已成為白宮難以迴避，且極難自我解釋的重大外交災難。

美國主流輿論當前的質疑，暫時仍鎖定在拜登政府對戰術選擇與情報層次的「災難性瑕疵」——在情報層次上，美國軍方與國防部對阿富汗的戰況評估「錯到離譜」，但CIA方面卻仍公開喊冤，強調前線情報都不曾指向：「阿富汗中央軍會在那麼短的時間裡土崩瓦解。」

除此之外，白宮與美軍對巴格蘭基地的「偷偷撤兵計畫」，也在喀布爾機場擠爆癱瘓的同時，成為美方懊悔不已的重大失誤，「如果當初讓巴格蘭基地守到最後，今天在撤退、疏散盟友的時候，是否就不至於『逃得』如此難堪？」

（美聯社）
（美聯社）

阿富汗 神學士 美國

上一則

美暫停所有撤僑飛機起降 以驅趕等著逃難的阿富汗人

下一則

這20年來 美國為阿富汗戰爭付出多少成本？

延伸閱讀

美國情報失準 原以為撤軍後「6個月」阿富汗才會失守

美國情報失準 原以為撤軍後「6個月」阿富汗才會失守
阿富汗變天 神學士占領首都喀布爾 總統甘尼出逃

阿富汗變天 神學士占領首都喀布爾 總統甘尼出逃
黑白集／阿富汗震撼 蔡政府還沉溺美台甜蜜

黑白集／阿富汗震撼 蔡政府還沉溺美台甜蜜
阿富汗記者：後悔信任美國 信仰美價值卻遭背叛

阿富汗記者：後悔信任美國 信仰美價值卻遭背叛

熱門新聞

阿富汗總統甘尼。路透

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

2021-08-14 09:00
圖為紐約市民在自然歷史博物館內接種疫苗。(美聯社)

CDC最新數據：完成接種 99.99%不會染疫住院、病歿

2021-08-10 02:30
英國每日郵報11日獨家披露，美國總統拜登次子杭特（右）宣稱俄羅斯人偷走他一台存滿性愛影像的筆電，也擔心自己會因此被勒索。路透

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

2021-08-12 08:38
神學士武裝分子15日在賈拉拉巴德(Jalalabad)。（Getty Images）

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

2021-08-15 04:38
神學士攻下喀布爾北方200公里的巴格蘭省省會普勒胡姆，當地居民上前打量神學士戰士。（Getty Images）

神學士神速攻城掠地 美誤判 盟邦震驚

2021-08-12 14:28
阿爾巴尼亞與科索沃同意美國的請託，將暫時收容等待簽證前往美國的阿富汗難民。圖為阿富汗機場擠滿欲搭機離境的民眾。(美聯社)

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

2021-08-15 21:21

超人氣

更多 >
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕
尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷
收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克