神學士為何而戰？6個Q&A 看阿富汗未來

在美國發動的反恐戰爭中被推翻的神學士政權，如今又捲土重來。(路透)

在九一一恐怖攻擊事件發生後，在美國 發動的反恐戰爭中被推翻的神學士 政權，如今又捲土重來；以下是「華爾街日報」對這個極端組織的背景說明。

神學士是甚麼？

神學士(Taliban)是一股發源於坎達哈的原教旨主義伊斯蘭勢力，由普什圖(Pashtun)部族成員歐瑪爾(Mullah Mohammed Omar)建立。歐瑪爾1989年是聖戰組織指揮官，協助趕走當時入侵阿富汗 的蘇聯，1994年在坎達哈成立神學士。

1996年神學士在內戰擊敗其他勢力，攻占首都喀布爾組織新政府，統治期間實施嚴厲伊斯蘭規定，禁止電視、音樂，禁止女孩上學，強迫婦女從頭到腳穿著罩袍。2001年九一一恐襲後不足一個月，美國時任總統布希指神學士政府窩藏凱達首腦賓拉丹(Osama bin Laden)，於是派兵攻打阿富汗，僅在數星期推翻神學士政權並扶植親美政府，然而開始陷進泥潭長達20年。

2020年2月，美國和神學士簽署協議，為美國全面撤軍制訂14個月時間表，希望阿富汗政府在此期間與神學士達成和平協議，可惜沒取得進展。

神學士為了甚麼而戰？

神學士目的是要推翻由美國扶植的喀布爾政府，其領導人已表示，建立一個不會對西方構成威脅的包容性政府，但西方媒體，甚至政府則指神學士會恢復嚴厲的伊斯蘭統治。神學士強調阿富汗人不會懼怕他們的統治，又說會赦免曾為喀布爾政府工作的人。

誰在領導神學士？

歐瑪爾在2013年去世，2015年才宣布死訊，並由曼蘇爾(Mullah Akhtar Mohmmad Mansour)接任，2016年美軍出動無人機將他擊斃。目前由來自坎達哈的阿洪扎達(Mawlawi Hibatullah Akhundzada)領導，另外在巴基坦設有一個領導委員會，負責決策工作。

神學士錢從來？

它主要依賴阿富汗的毒品貿易取得資金，向在控制區的罌粟種植者及海洛因生產者徵稅，另外經營礦山，也從巴基斯坦及海灣地區的支持者獲得資助。北約估計，神學士每年籌集的資金高達16億元。

美軍撤軍造成什麼利害關係？

美國花巨資及喪失2000多美國人命支持的阿富汗政府竟然迅速垮台，是對該地區西方影響力、利益及政治的沉重打擊，巴基斯坦、中國、印度和俄羅斯都在該地區爭奪戰略優勢。雖然神學士承諾阻止極端組織在阿富汗找到庇護所，但西方官員擔心神學士不會兌現承諾，甚至說有數百名基地組織成員在其控制區內活動。

阿富汗的未來怎樣？

神學士最根本的意識形態基礎，就是要建立一個政教合一的「伊斯蘭大公國」，因此原有的一系列政策主張基本上不會大幅修正，甚至有個別成員表示，未來在阿富汗會實行伊斯蘭教法，還會向全世界推廣。但目前是有意識的以較溫和示人，例如外界曾擔心神學士的進攻會造成大規模人道主義災難，但迄今基本上沒有出現。