辭職震撼彈 出身政治世家 兩代葛謨帝國垮台

紐約州長葛謨10日因為性騒醜聞被迫辭職下台，紐約政壇葛謨世家落幕，是老葛謨難以預見的下場。圖為葛謨2006年11月當選紐約州檢察長，在紐約州政壇堀起，當選夜讓廷任三任州長的老葛謨，欣慰不已。(Getty Images)

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)在性騷擾醜聞罩頂數月後，10日宣布辭職，為美國頂尖政治人物之一的未來投下震撼彈；葛謨出身政治世家，新冠肺炎疫情 初期應對妥當，原被看好角逐白宮，孰料先後被踢爆掩蓋養老院新冠病歿人數和性騷擾，終致兩代葛謨帝國垮台。

現年63歲的葛謨從小就受到政治世家的薰陶，擔任父親馬里奧‧葛謨(Mario Cuomo)的競選經理，1982年成功助父親當選紐約州長。

律師出身的葛謨擔任州長前曾在紐約市 擔任檢察官，也曾任職於私人企業，1986年創辦「弱勢住宅企業」(HELP)，此機構已成為許多無家可歸者的中繼住宿提供者。

1990年代初期，葛謨運用他在HELP的經驗，成為當時紐約市長丁勤時(David Dinkins)任內的紐約市無家可歸委員會主席。

1993年，前總統柯林頓任命葛謨出任住房及城市發展部(HUD)副部長，HUD部長西斯內羅斯(Henry Cisneros)遭聯邦調查局(FBI)調查而離職後，由葛謨接任。

葛謨的任命案獲得參院一致通過，他推動迫使貸方核發更高額房貸給低收入及多元家庭購屋者的行動，但部分人認為，這在「經濟大衰退」時期促成次級房貸危機。

紐約州長葛謨10日因為性騒醜聞被迫辭職下台，紐約政壇葛謨世家落幕，是老葛謨難以預見的下場。圖為葛謨2006年4月參加州長初選，繼承父親老葛謨(後)的政治資產。(Getty Images)

葛謨在紐約政壇並非一路順遂，他2002年輸掉民主黨州長提名，但在2006年成功角逐檢察長職位，贏得「東山再起小子」(comeback kid)的稱號。

葛謨普遍被視為中間派理想主義者，近年則跟隨黨內走勢左轉，他在疫情初期的每日簡報，讓他成為全美家喻戶曉的人物，也讓他成為許多民主黨人士眼中的「英雄」。

當時葛謨的疫情記者會被許多電視台轉播，相形之下，川普總統難以教導國民應對疫情，而民主黨候選人拜登不願離開德拉瓦州宅邸。

隨著疫情變得政治極化，民主黨視葛謨為英雄，抨擊川普無所作為；葛謨被看好角逐總統，他也把握機會出書，賺進500萬元版稅。

好景不長，葛謨被踢爆在疫情初期強迫機構收治確診病患，造成高風險群體暴露於病毒感染風險中，造成不必要的死亡，且掩蓋養老院的病歿數據。

此外，葛謨前經濟顧問博一嵐(Lindsey Boylan)率先出面指控他性騷擾後，迄今至少11名女性指控葛謨行為不檢。

曼哈頓檢察官辦公室決定調查，紐約州議會也啟動彈劾調查，愈來愈多黨內大老呼籲葛謨辭職，他否認不法且原本悍拒下台，但10日終於不敵壓力請辭。