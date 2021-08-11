我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登1.2兆美元基建法案 有哪些項目？財源從哪來？

孟晚舟尋求停止引渡 辯護律師稱美國「不是世界警察」

辭職震撼彈 出身政治世家 兩代葛謨帝國垮台

編譯陳韻涵／綜合10日電
紐約州長葛謨10日因為性騒醜聞被迫辭職下台，紐約政壇葛謨世家落幕，是老葛謨難以預見的下場。圖為葛謨2006年11月當選紐約州檢察長，在紐約州政壇堀起，當選夜讓廷任三任州長的老葛謨，欣慰不已。(Getty Images)
紐約州長葛謨10日因為性騒醜聞被迫辭職下台，紐約政壇葛謨世家落幕，是老葛謨難以預見的下場。圖為葛謨2006年11月當選紐約州檢察長，在紐約州政壇堀起，當選夜讓廷任三任州長的老葛謨，欣慰不已。(Getty Images)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)在性騷擾醜聞罩頂數月後，10日宣布辭職，為美國頂尖政治人物之一的未來投下震撼彈；葛謨出身政治世家，新冠肺炎疫情初期應對妥當，原被看好角逐白宮，孰料先後被踢爆掩蓋養老院新冠病歿人數和性騷擾，終致兩代葛謨帝國垮台。

現年63歲的葛謨從小就受到政治世家的薰陶，擔任父親馬里奧‧葛謨(Mario Cuomo)的競選經理，1982年成功助父親當選紐約州長。

律師出身的葛謨擔任州長前曾在紐約市擔任檢察官，也曾任職於私人企業，1986年創辦「弱勢住宅企業」(HELP)，此機構已成為許多無家可歸者的中繼住宿提供者。

1990年代初期，葛謨運用他在HELP的經驗，成為當時紐約市長丁勤時(David Dinkins)任內的紐約市無家可歸委員會主席。

1993年，前總統柯林頓任命葛謨出任住房及城市發展部(HUD)副部長，HUD部長西斯內羅斯(Henry Cisneros)遭聯邦調查局(FBI)調查而離職後，由葛謨接任。

葛謨的任命案獲得參院一致通過，他推動迫使貸方核發更高額房貸給低收入及多元家庭購屋者的行動，但部分人認為，這在「經濟大衰退」時期促成次級房貸危機。

紐約州長葛謨10日因為性騒醜聞被迫辭職下台，紐約政壇葛謨世家落幕，是老葛謨難以預...
紐約州長葛謨10日因為性騒醜聞被迫辭職下台，紐約政壇葛謨世家落幕，是老葛謨難以預見的下場。圖為葛謨2006年4月參加州長初選，繼承父親老葛謨(後)的政治資產。(Getty Images)

葛謨在紐約政壇並非一路順遂，他2002年輸掉民主黨州長提名，但在2006年成功角逐檢察長職位，贏得「東山再起小子」(comeback kid)的稱號。

葛謨普遍被視為中間派理想主義者，近年則跟隨黨內走勢左轉，他在疫情初期的每日簡報，讓他成為全美家喻戶曉的人物，也讓他成為許多民主黨人士眼中的「英雄」。

當時葛謨的疫情記者會被許多電視台轉播，相形之下，川普總統難以教導國民應對疫情，而民主黨候選人拜登不願離開德拉瓦州宅邸。

隨著疫情變得政治極化，民主黨視葛謨為英雄，抨擊川普無所作為；葛謨被看好角逐總統，他也把握機會出書，賺進500萬元版稅。

好景不長，葛謨被踢爆在疫情初期強迫機構收治確診病患，造成高風險群體暴露於病毒感染風險中，造成不必要的死亡，且掩蓋養老院的病歿數據。

此外，葛謨前經濟顧問博一嵐(Lindsey Boylan)率先出面指控他性騷擾後，迄今至少11名女性指控葛謨行為不檢。

曼哈頓檢察官辦公室決定調查，紐約州議會也啟動彈劾調查，愈來愈多黨內大老呼籲葛謨辭職，他否認不法且原本悍拒下台，但10日終於不敵壓力請辭。

葛謨 紐約市 疫情

上一則

葛謨辭職 副州長霍楚接任 成為紐約首位女州長

下一則

佛州州長禁校園口罩令「否則扣薪」 白宮：我們付

延伸閱讀

民主黨人墳場？紐約3州長都因醜聞下台

民主黨人墳場？紐約3州長都因醜聞下台
葛謨下台 副州長霍楚接任 成紐約首位女州長

葛謨下台 副州長霍楚接任 成紐約首位女州長
葛謨閃辭 與心腹官邸密商4小時 促下台關鍵

葛謨閃辭 與心腹官邸密商4小時 促下台關鍵
葛謨40年政治生涯畫句點 追不上父親3任紐約州長成就

葛謨40年政治生涯畫句點 追不上父親3任紐約州長成就

熱門新聞

東奧女子體操1日跳馬項目，即將退休的美國體操老將史肯納奪得銀牌。(路透)

1周前才淚別 美體操老將即將退役 戲劇化摘銀

2021-08-02 02:28
美國體操天后拜爾絲上周在東奧自行停賽後，3日重返競場，在女子平衡木決賽中拿下銅牌，仍然很高興。(美聯社)

開心笑了…拜爾絲重返賽場摘銅 中選手包辦金銀

2021-08-04 02:24
白宮首席防疫顧問佛奇5日表示，Delta變種病毒社區傳播如不獲控制，將有新的變種病毒出現；他並表示補強針以免疫功能喪失者優先。(路透)

Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了

2021-08-05 22:24
五角大廈外傳槍響。(美聯社)

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

2021-08-03 21:05
紐約檢方調查發現克里斯‧葛謨(圖)對於哥哥遭控性騷擾應該如何回應下指導棋，顯然違反新聞道德，應該自行請辭，否則CNN就應該予以開除。美聯社

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

2021-08-04 12:03
佛州醫院將新冠患者送往急診室。(路透)

疫情再攀高峰 住院激增4倍…半數病例來自7州 佛州領先全美

2021-08-06 02:30

超人氣

更多 >
性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職
中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責
中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交
姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼
14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑

14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑