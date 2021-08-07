「疫」見不同 20%美國人與親友決裂

民調顯示有二成美國人曾因新冠口角而結束友誼，近三成民眾稱有親友或認識的人死於新冠。圖為邁阿密市一診所舉辦活動，提供疫苗知識。(Getty Images)

民調機構「輿觀」(YouGov)5日公布的一項調查指出，20%的人曾因新冠肺炎話題與親友發生口角、進而造成情誼破裂；另外，高達29%的人因為疫情 有親友或認識的人就此喪命。

調查中問道「你是否曾對新冠肺炎疫情的相關議題，因為持不同看法而與親友決裂」，竟有兩成的民眾回答「是」，68%的人回答「否」，還有11%回答「不知道」。

該調查也顯示，民主黨 支持者最容易為新冠疫情的歧見與親友翻臉，對上述問題回答「是」的民主黨人占24%，比共和黨 支持者的15%和獨立選民的18%都多。

同樣由輿觀進行的另外一項民調也證實，有關新冠疫情的假消息只會影響特定族群，且導致民眾對新冠疫苗產生猶豫，這樣的現象不成比例地出現在共和黨人中。

此外，該調查還問道「你是否認識有人因新冠肺炎死亡」，有11%的人回答「有，是家族成員」，18%回答「有，是熟識友人」。

這項調查也將受訪者以政治傾向畫分，民主黨支持者中有40%的人表示有親友死於疫情，共和黨人則是26%。

隨著確診案例持續增加，公衛官員將責任歸屬聚焦於拒絕接種疫苗者的身上，並指他們可能會是造成日後出現比Delta變種病毒更強的元兇，社會的歧見和敵意顯然在疫情好轉之前，恐怕都不會輕易消退。