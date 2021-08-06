PO文質疑疫苗 德州共和黨市議員染疫死

南卡羅來納州共和黨籍聯邦眾議員諾曼5日宣布，他雖已完全接種疫苗，仍出現突破性感染。圖為他上月29日在國會大廈前宣布控告議長波洛西。(歐新社)

德州蓋文斯頓郡共和黨官員艾普利(H Scott Apley) 7月底才在社群媒體質疑疫苗 效用，8月1日確診新冠肺炎後，4日凌晨去世。南卡羅來納州共和黨籍聯邦眾議員 諾曼(Ralph Norman)則於5日宣布，他雖已完全接種疫苗，仍出現突破性感染；諾曼曾因在眾院投票期間拒戴口罩 被罰款，對議長波洛西(Nancy Pelosi)提出控告。

45歲的艾普利是蓋文斯頓郡狄金森市(Dickinson)市議員，也是共和黨德州分會執行委員會委員。他5月曾轉發一則有關「辛辛那提燒毀口罩活動」推文，表示他真希望自己住在辛辛那提一帶，就可去焚燒口罩洩憤；7月31日他還在臉書轉發質疑疫苗功效的發文。

不料，該郡共和黨突然在4日上午在臉書發文表示，艾普利已過世，這則貼文未提及死亡原因，只說那是一場「悲劇」，呼籲支持者為梅麗莎母子及其家人祈禱。

艾普利的家人則在GoFundMe設立頁面籌款聲稱，艾普利1日確診染疫住院過世。艾普利的妻子梅麗莎(Melissa)和他們只有五個月大的兒子，病毒檢測也都呈陽性，但症狀輕微，並未住院。

與此同時，在眾院表決期間未戴口罩被罰款，因而控告波洛西的三位聯邦眾議員之一、68歲的聯邦眾議員諾曼，5日宣布自己染疫。

同樣來自南卡州的聯邦參議員葛理漢(LindseyGraham)2日宣布自己確診，未來將隔離十天。葛理漢5日表示自己情況正在好轉，他非常慶幸自己已打完疫苗，不然症狀恐會嚴重許多。他說自己已敦促前總統川普「大聲呼籲」支持者接種疫苗。

諾曼在推特發文表示，他2月即已完全接種疫苗，5日開始出現輕微症狀，當天檢測確診，將隔離十天。諾曼上周才和共和黨籍喬治亞州眾議員喬瑞格林(Marjorie Taylor Greene)和肯塔基州眾議員馬西（Thomas Massie）一起控告波洛西，指他們在5月投票期間不戴口罩被罰款500元罰款是「違憲」，應撤銷此項處罰。但他們的上訴後來已遭駁回。