我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：希望被殘忍奪走

吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

PO文質疑疫苗 德州共和黨市議員染疫死

記者胡玉立／綜合報導
南卡羅來納州共和黨籍聯邦眾議員諾曼5日宣布，他雖已完全接種疫苗，仍出現突破性感染。圖為他上月29日在國會大廈前宣布控告議長波洛西。(歐新社)
南卡羅來納州共和黨籍聯邦眾議員諾曼5日宣布，他雖已完全接種疫苗，仍出現突破性感染。圖為他上月29日在國會大廈前宣布控告議長波洛西。(歐新社)

德州蓋文斯頓郡共和黨官員艾普利(H Scott Apley) 7月底才在社群媒體質疑疫苗效用，8月1日確診新冠肺炎後，4日凌晨去世。南卡羅來納州共和黨籍聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)則於5日宣布，他雖已完全接種疫苗，仍出現突破性感染；諾曼曾因在眾院投票期間拒戴口罩被罰款，對議長波洛西(Nancy Pelosi)提出控告。

45歲的艾普利是蓋文斯頓郡狄金森市(Dickinson)市議員，也是共和黨德州分會執行委員會委員。他5月曾轉發一則有關「辛辛那提燒毀口罩活動」推文，表示他真希望自己住在辛辛那提一帶，就可去焚燒口罩洩憤；7月31日他還在臉書轉發質疑疫苗功效的發文。

不料，該郡共和黨突然在4日上午在臉書發文表示，艾普利已過世，這則貼文未提及死亡原因，只說那是一場「悲劇」，呼籲支持者為梅麗莎母子及其家人祈禱。

艾普利的家人則在GoFundMe設立頁面籌款聲稱，艾普利1日確診染疫住院過世。艾普利的妻子梅麗莎(Melissa)和他們只有五個月大的兒子，病毒檢測也都呈陽性，但症狀輕微，並未住院。

與此同時，在眾院表決期間未戴口罩被罰款，因而控告波洛西的三位聯邦眾議員之一、68歲的聯邦眾議員諾曼，5日宣布自己染疫。

同樣來自南卡州的聯邦參議員葛理漢(LindseyGraham)2日宣布自己確診，未來將隔離十天。葛理漢5日表示自己情況正在好轉，他非常慶幸自己已打完疫苗，不然症狀恐會嚴重許多。他說自己已敦促前總統川普「大聲呼籲」支持者接種疫苗。

諾曼在推特發文表示，他2月即已完全接種疫苗，5日開始出現輕微症狀，當天檢測確診，將隔離十天。諾曼上周才和共和黨籍喬治亞州眾議員喬瑞格林(Marjorie Taylor Greene)和肯塔基州眾議員馬西（Thomas Massie）一起控告波洛西，指他們在5月投票期間不戴口罩被罰款500元罰款是「違憲」，應撤銷此項處罰。但他們的上訴後來已遭駁回。

疫苗 眾議員 口罩

上一則

準備開學了 白宮推動學生接種疫苗

下一則

Delta大爆發 檢測爆量大塞車

延伸閱讀

禁逼遷令延長 眾議員布希「露宿國會外」功勞大

禁逼遷令延長 眾議員布希「露宿國會外」功勞大
民主黨清理門戶的效應

民主黨清理門戶的效應
逼遷成燙手山芋 波洛西促各州政府快發補助

逼遷成燙手山芋 波洛西促各州政府快發補助
笑稱要「用議槌敲波洛西」 麥卡錫挨轟

笑稱要「用議槌敲波洛西」 麥卡錫挨轟

熱門新聞

東奧女子體操1日跳馬項目，即將退休的美國體操老將史肯納奪得銀牌。(路透)

1周前才淚別 美體操老將即將退役 戲劇化摘銀

2021-08-02 02:28
父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

2021-07-30 02:27
美國共和黨認為，新冠病毒源自武漢病毒研究所。路透

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

2021-08-02 08:40
首位寮國難民後裔在東京奧運會上奪金，明州家鄉的苗族裔社區沸騰。圖為家鄉民眾為李蘇妮奪冠喝采。(Getty Images)

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

2021-07-30 09:36
五角大廈外傳槍響。(美聯社)

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

2021-08-03 21:05
麻州度假勝地鱈魚角近期再爆疫情，約四分之三染疫人士為完成疫苗接種者。(美聯社)

鱈魚角近千確診 3/4已打完疫苗…Delta像水痘一樣易傳染

2021-07-31 02:30

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代
東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控

東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控