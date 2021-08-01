美國新飛魚 德萊塞爾1人奪5金

被譽為「新飛魚」的美國泳將德萊賽爾7月31日在東奧男子百米自由式泳賽中，奪下個人第三金。(Getty Images)

現年24歲的美國泳將德萊塞爾 (Caeleb Dressel)日本時間1日上午(美東31日晚間)在東京奧運 50公尺自由式，游出21秒07成績，刷新奧運紀錄，也再替自己拿下本屆奧運的第四面金牌；之後，他又在男子4x100公尺混合式接力中在奪金，共五面金牌落袋。這使得德萊塞爾晉升成為奧運五金的精英層。

德萊塞爾在50公尺自由式的21秒07成績打破了巴西選手西埃洛(Cesar Cielo)在2008年北京奧運寫下的21秒30紀錄。

美國男子泳將新銳、現年24歲的德萊塞爾在日本時間1日上午(美東31日晚)在東京奧運50公尺自由式，游出21秒07成績，刷新奧運紀錄，替自己拿下本屆奧運的第四面金牌。(路透)

被譽為「新飛魚」的美國泳將德萊賽爾(左)31日在東奧男子百米自由式泳賽中，奪下個人第三金。(Getty Images)

德萊塞爾在東京奧運狀況火燙，除了剛出爐的50公尺自由式，4x100公尺混合式接力，還拿下100公尺自由式、100公尺蝶式、4X100公尺自由式接力等三個項目的金牌；其中100公尺自由式以47.02秒打破奧運紀錄，100公尺蝶式熱身賽打破奧運紀錄，之後再以49.45秒打破世界紀錄。

德萊塞爾被視為繼承「飛魚」費爾普斯(Michael Phelps)的「新飛魚」，「華爾街日報」報導，德萊塞爾的掄元關鍵，在於比賽開始瞬間的驚人反應力及爆發力。

德萊塞爾的拿手絕活是比賽一開始時的表現；美國游泳 代表隊的高效能管理師、負責分析選手的動作來精進泳技的馬克(Russell Mark)表示，游泳比賽最開始時的表現狀況，是影響一名選手能否奪牌的最有力武器之一。

游泳比賽的最開始約可分二個階段，第一是比賽開始的哨音響起，到腳蹦離跳台之間有一段反應時間；德萊塞爾的教練特羅伊(Gregg Troy)表示，能夠在0.65秒內做出反應的泳將都可以說是「箇中好手」，而德萊塞爾反應速度之快不但早已是「箇中好手」，更足以名列世界之最。

2019年世界游泳錦標賽時，德萊塞爾在100公尺蝶式及100公尺自由式賽事的反應時間都只有0.61秒。

接下來是做出反應後，游泳選手要能夠以最好的角度落水，讓姿勢保持流線型，確保在第一次抬頭換氣之前，能夠讓踢水達到最高速度；如果跳入水時跳得太遠，或是臀部太過彎曲，都會影響泳速。

特羅伊就表示，教練團隊不要求德萊塞爾跳得遠，要求的是「入水時要乾淨有力」。

在中間水道的美國男子泳將新銳德萊賽爾在日本時間1日上午(美東31日晚)在東京奧運50公尺自由式，游出21秒07成績，刷新奧運紀錄，替自己拿下本屆奧運的第四面金牌。(路透)

通過各階段濃縮在一瞬間的演示，讓比賽開始前五秒的德萊塞爾如同「人體魚雷」發射，讓對手只能望塵莫及。

德萊塞爾的游泳生涯不是一帆風順；過去曾經歷過右腳大拇指韌帶斷裂，讓他下半身肌肉不平衡，入水時會稍有彎曲，這是通過二年的重訓，訓練出大量肌肉才得以克服。