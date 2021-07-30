奧運危機／美撐竿跳大將染疫退賽 澳3將隔離

奪金希望大的美國撐竿跳高好手肯德芮克29日傳出因染新冠而退出東京賽運比賽。(路透)

東京奧運 籠罩在新冠肺炎的陰霾之下可說諸事不順，美國隊男子撐杆跳選手肯德里克斯(Sam Kendricks)在29日證實染疫退賽，同時傳出有三名澳洲 田徑隊選手曾與肯德里克斯接觸，造成54名隊員必須暫時隔離；此外，日本 政府也宣布，全國單日新增確診突破1萬例，將擴大緊急狀態至東京、沖繩和其他地區。

據美國奧運委員會聲明，28歲的兩屆世界田徑錦標賽金牌得主肯德里克斯在確診感染新冠肺炎後，已移至其他飯店接受隔離，不會參賽。

隨後澳洲的奧運委員會也宣布，田徑隊三名成員曾與肯德里克斯接觸，29日已將全隊54名成員隔離，直到三人PCR檢測結果出爐，皆為陰性反應才得解除。

澳洲奧委會並未透露三名接觸者的姓名，只表示將遵照東京奧運關於與確診者接觸的指導守則，三人將會持續隔離一段時間，並每日接受病毒檢測；不過，其他隊員已經恢復正常活動。

日本單日新增確診超過1萬例

緊急狀態擴及東京、沖繩等地

日本全國單日新增確診已超過1萬例，首相菅義偉仍表示，不考慮中止奧運，但會在30日與專家小組商議後，把東京及沖繩的緊急狀態將延長至8月31日，並將範圍擴大至埼玉、千葉、神奈川和大阪。

東奧主辦單位29日公布新增24例與奧運相關的新冠肺炎確診者，其中兩名患者住院治療，也是東奧開辦以來單日確診案例增加幅度最大的一次；根據官方數據，東京地區在29日新增確診人數達到3865例，已連續三天創下新高。

然而，日本媒體共同社報導，菅義偉表示，新增確診人數的增加與奧運活動並無相關，但民眾仍應避免前往人潮壅擠地區。