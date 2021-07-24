東奧開幕 繽紛卻冷清…中國開門紅 楊倩射下首金

在東京奧運會射擊女子10米氣步槍決賽中，中國選手楊倩贏得東京奧運會首枚金牌。(新華社)

第32屆夏季奧運受到新冠疫情 影響推延一年後，23日在東京舉行開幕式，雖然動用科技、場面盛大、內容也豐富，但受到疫情影響，偌大體育場中卻冷清無觀眾喝采，僅有約15名國家領袖及嘉賓出席；這場東京經歷57年後再舉辦的奧運開幕式，雖繽紛華麗，卻又冷清。

延後一年舉行的東京奧運在新冠疫情籠罩下開幕；在嚴格防疫限制下，除選手與各國代表外，幾無觀眾在場。但主辦國日本仍卯足全力，結合日本傳統與現代的科技、文化，展現了一場雖冷清但仍繽紛炫麗的開幕式。(歐新社)

奧運開幕後，中國女子十米氣步槍好手楊倩24日一如預期，奪下東京奧運 第一面金牌。

參賽國家依日文片假名「五十音」排序入場，戴著口罩的運動員興高采烈地對著空蕩蕩的觀眾席揮手進場；相較於往年開幕式，東京奧運僅約15名領袖與貴賓出席，包括2024年舉辦國法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、日本 德仁天皇，以及美國第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)。

代表美國參加奧運開幕式的第一夫人吉兒．拜登，在會場與法國總統馬克宏交談。(美聯社)

新冠疫情威脅未退之際，今年開幕典禮首次採閉門舉行，未開放國內外觀眾進場；可容納6萬8000人的東京奧運主場館國立競技場中，僅不到1000名賓客受邀出席。

東奧開幕式展現日本傳統文化，如歌舞表演，開幕音樂也加入動漫元素，使用「勇者鬥惡龍」等經典電玩遊戲音樂。

1824架無人機升空表演，排出日本傳統「市松」花紋的2020東京奧運圖樣，並在轉眼間變成一顆旋轉地球，意圖表示擺脫疫情與奧運醜聞，全球邁向和平與和諧。

現場同時有兒童合唱團獻唱約翰藍儂(John Lennon)名曲「想像」(Imagine)；非洲歌手安潔莉·克琪蒂歐(Angélique Kidjo)、藍調歌手約翰傳奇(John Legend)和澳洲歌手凱斯厄本(Keith Urban)也接力合唱。

開幕式除了凸顯日本傳統，也展現日本現代的一面；日本網球名將大坂直美走上以富士山為靈感製作的聖火台點燃聖火，而目前效力於華盛頓巫師的八村壘則是日本其一掌旗官；兩位與其他混血運動員顯示日本奧運選手的多元性。

雖然部分賽事已提前於本周展開，但23日開幕式象徵奧運正式開始；預計為來兩周，來自205國逾1萬1000名運動員將參加33類運動賽事。多數比賽將無觀眾，運動員也必須嚴格遵守防疫規定。

受到疫情影響，機場空蕩蕩如鬼城，會場也不見喧囂觀眾，還有人抱怨嚴格防疫規定有如納粹德國的限制，許多東京民眾在賽前就刻意離開東京，避開奧運；日本民眾對疫情漸感不耐，普遍反對舉辦奧運，

新冠疫情打亂世界步調，今年奧運是疫情挑戰與恐懼的縮影；但奧運官方試圖在全球抗疫逾一年後，鼓舞世界繼續邁進，主辦國日本也盼以東奧開幕式，展現日本已從2011年大地震及福島核災事件中復甦。

東奧開幕式現場幾乎淨空，有別於歐洲近期其他運動賽事，特別是歐洲感染率仍高於日本，這令部分民眾感到失望；一名19歲東奧志工表示：「只有有限人數的觀眾能參加開幕式，這樣不太公平。」

國際奧會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)表示：「我們生活的世界很脆弱，因此我們必須有所因應。」