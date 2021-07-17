我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例、1死 陳時中：三級警戒降級機會大

疫情打斷歸期 加州華人進退兩難 來美小住數月變2年

拜登：社群媒體放任疫苗假訊息 就是在殺人

總譯潘勛／綜合16日電
拜登總統16日在白宮表示，一些社群媒體容許疫苗不實訊息在其平台上散播，「就是在殺人」。(路透)
拜登總統16日在白宮表示，一些社群媒體容許疫苗不實訊息在其平台上散播，「就是在殺人」。(路透)

拜登總統16日表示，目前新冠疫情只在未接種疫苗者之間發作，一些社群媒體容許疫苗不實訊息在其平台上散播，「就是在殺人」；白宮稍早也指出，有一群12人該為散播海量的新冠疫情不實訊息負起責任，堪稱「假訊息十二寇」(disinformation dozen)，白宮與臉書等社群媒體平台之間因疫苗假訊息的硝煙火氣日漸升高。

國會山莊報(The Hill)報導，拜登回應他對新冠疫苗不實訊息在社群媒體散播有何看法時說，「他們在殺人。我國目前的疫情只在未接種人之間發作。他們真在殺人。」

聯邦公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)15日發表建議文指出，拜登政府大力推動更多人接種疫苗，不實疫苗消息卻造成「嚴重威脅」；雖說疫苗普遍可得，但有些人不肯接種，不實訊息是原因之一。

莫西表示，現代科技公司容許不實訊息毒害全國資訊環境，對用戶幾乎不負責任；有心人在上頭散播不配稱為資訊的假訊息，影響力既廣又遠。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，政府正要求臉書等社群媒體要強勢一些，除掉散播不實訊息的「害人貼文」，凸顯正確資訊的貼文；莎奇指出，有個例子便是有個不實說法，誣指新冠疫苗致人於不孕，竟在網上亂傳，「政府希望能得悉，社媒平台著手對付這些不實又不準的訊息」。

莎奇日前指出，約12人在社媒平台發送反疫苗的不實訊息，占總量的65%。

目前全國疫苗接種率成長減緩，傳染力更強的新冠Delta變種在未接種疫苗國人當中散播，致使一直減少的確診病例又告上升，對抗不實訊息變成政府與疫情搏鬥的要務。

非營利組織「反制線上仇恨中心」(Center for Countering Digital Hate)日前指出，有個反疫苗要角叫小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，就該被踢出社媒。小甘迺迪因分享不實的新冠假訊息，Instagram帳號被關閉，但Instagram的母公司臉書還容他存在，擁有30多萬名追蹤者。

臉書發言人回應為何小甘迺迪被Instagram逐出，卻能在臉書上存留時表示，公司無法跨App自動停止用戶帳號，原因在很多貼文跨App時可能有不同內容。

白宮發言人莎奇表示，白宮正要求臉書等社群媒體刪除散播不實疫情訊息的「害人貼文」。...
白宮發言人莎奇表示，白宮正要求臉書等社群媒體刪除散播不實疫情訊息的「害人貼文」。(路透)

疫苗 社群媒體 臉書

上一則

西歐洪災126死數百失蹤 水漸退…死亡數飆

下一則

抵美邊境無證客創新高 今年已抓110萬人

延伸閱讀

美軍準備撤了？拜登26日在白宮會見伊拉克總理

美軍準備撤了？拜登26日在白宮會見伊拉克總理
放任疫苗假訊息散播 拜登斥：社群媒體「殺人」

放任疫苗假訊息散播 拜登斥：社群媒體「殺人」
民眾直呼神奇 綠卡面試減少 是否中共黨員都不問

民眾直呼神奇 綠卡面試減少 是否中共黨員都不問

參與APEC 拜登談自由開放印太願景 不帶附加條件捐疫苗

參與APEC 拜登談自由開放印太願景 不帶附加條件捐疫苗

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
大熱中國電影「失孤」主角原型郭剛堂跟失散24年的兒子郭新振擁抱。(美聯社)

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

2021-07-15 12:03
海地總統摩依士與第一夫人瑪婷在2020年1月的合影。(Getty Images)

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

2021-07-10 15:57
海地總統摩依士遭暗殺一事震驚世界，而海地國家警察局長11日在記者會上表示，一名居住在佛羅里達州、海地出生的醫生被視為重點嫌疑人逮捕，據悉這位醫生密謀成為海地總統。(路透)

海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統

2021-07-12 10:41
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
維珍銀河公司創辦人布蘭森今天搭乘自家太空船，成為公司首名太空之旅乘客。(美聯社)

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

2021-07-11 14:53

超人氣

更多 >
打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒
美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習
美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」

美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」
可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們
家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」

家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」