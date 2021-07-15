美國富翁生財有道 買股票債券再融資消費

有錢人常以投資組合為擔保品，再向銀行貸款來消費，既可保有資產，又可悠哉悠哉過一生。(路透)

股價節節上揚，貸款 利率又低到不行，但凡稍微有錢的人目前經常以投資 組合為擔保品，再向銀行貸款來消費，既可保有資產，又可悠哉悠哉過一生，也把資本利得稅降到最低；拜登 總統及民主黨雖瞄準有錢人這種玩法，但專家估計這種方式再過百年都無法改變。

華爾街日報(WSJ)報導，銀行界表示，當前有錢客戶融資金額之大前所未有，擔保品經常是由股票、債券組成的投資組合。

委由摩根史丹利(Morgan Stanley)管理財富的大客戶目前借貸金額為681億元；在美國銀行(Bank of America)，這一類放款金額為624億元，讓房屋淨值貸款相形見絀。

這類貸款除了還款有彈性、利率低外，還有別的好處；貸方碰到股市滾燙但有現金需求時，不必出脫持股；初創公司的老闆可用股分擔保來借錢，不會失去公司的控制權；至於超級富翁更常用「買股借貸過一生」(buy, borrow, die)這種手段，來規避資本利得稅。

對借款人而言，算式很清楚：資產升值若是比貸款利率來得快，那就還有剩餘。若按現行法律，投資人及其繼承除非售出持股，不然不必繳所得稅；所持資產或許得繳遺產稅，但繼承人只有在出售資產、前財產持有人過世以來有獲利，才要繳資本利得稅。他們能由銀行借的錢愈多，就能持有升值中的資產愈久；持有時間愈久，那麼節稅金額愈多。

創出「買股借貸過一生」一詞的南加州大學法學教授麥卡佛瑞(Edward McCaffery)指出，一般人對舉債的看法跟億萬富豪不同；他說，「如果你已經發財了，那麼很簡單很輕鬆，只要買股借貸就能過一輩子；它們是法律的支柱，未來100年不會更改」。

拜登總統及民主黨國會議員倒是注意到這類規矩，聲稱它們不啻所得稅系統的巨大逃稅口，供最富有的民眾使用。

拜登打算進行稅改，把資本利得最高稅率，由23.8%升到43.4%，另外把未落實資本利得也算做資本利得，持有人身故，扣掉100萬元之後都得課稅；這麼做雖讓借貸的魅力減小，但無法完全除掉舉債減少總財富而避稅的好處。

另外，拜登的稅改構想在兩黨勢均力敵的國會或許無法推動，共和黨堅決反對任何加稅，有些民主黨也擔心加稅會影響到投資及家族控有的生意。