暴熱! 美西多地高溫破紀錄 加州死亡谷130度 打平地表最高溫

天氣炙熱，氣溫上百度，加州盧默斯縣國家森林區 「貝克沃斯複合山火」野火，一發不可收拾。(美聯社)

「千年一遇的熱浪」一個多星期前才席捲加拿大 太平洋西北部，創下華氏121度高溫 紀錄，造成加拿大卑詩省數百人死亡；這個周末新一波熱浪正侵襲美國西部，高溫比年均溫高出20度甚至更多，估計這個周末全美有2800萬人面臨100度以上的高溫。

加州森林救火人員連日出動，在盧默斯縣國家森林區 「貝克沃斯複合山火」救火。(美聯社)

●2800萬人面臨100度以上高溫

逾100度高溫「烘烤」的主要地區在亞利桑納州、內華達州和加州 中谷(Central Valley)，華盛頓州內陸地區也可望出現100度左右高溫，可能波及加拿大邊境。

加州近日天氣炙熱，氣溫上百度。圖為在加州棕櫚泉市10日街景，這兩天氣溫將高達華氏115度到120度之間。(美聯社)

加州包括棕櫚泉(Palm Springs)在內的多個地區10日都寫下高溫紀錄，棕櫚泉測得的最高溫為華氏120度、波瑞哥(Borrego)118度、龐岱爾機場(Palmdale Regional Airport)112度，都打破7月10日的高溫紀錄；而內華達州、猶他州西部和亞利桑納州大部分地區，甚至俄勒岡州東南部和愛達荷州南部，都已發布過熱(excessive-heat)警報；蒙大拿州格拉斯哥(Glasgow)11日氣溫可能超過100度。

創紀錄高溫自9日起開始，多個城市、甚至全球歷史最高溫紀錄都有可能重寫；經常爆出高溫的加州死亡谷(Death Valley)來到130度，幾乎打平1931年7月7日在北非突尼西亞凱比利(Kebili)測到131度的美國以外最熱溫度。

然而有些氣候學家懷疑1931年紀錄，還有1913年7月10日於死亡谷測得的地球史上最高溫紀錄134度，因此，死亡谷9日測得的溫度，很可能已打平可靠的地球所測最高溫紀錄；死亡谷11日最高溫又飆到130度、預測12日至少為130度。

死亡谷人煙稀少。但加州中谷(Central Valley)卻是全美人口最稠密區之一，當地普遍最高溫將超過110度；10日溫度最高，下周中後段氣溫可能短暫下降。

科羅拉多州大章克申(Grand Junction)9日創下當地歷史最高溫107度，加州聖華金谷(San Joaquin Valley)北端的雷丁(Redding)周末氣溫來到115度左右，接近1988年7月20日創下的118度紀錄。

沙加緬度(Sacramento)10日氣溫達到112度，11日為110度，打平史上這兩天的高溫紀錄；市中心9日氣溫達到109度，創下當日紀錄；該市歷史最高溫紀錄是114度。

即使是習慣沙漠氣候的酷熱城市，10日也可能追平或打破歷史高溫紀錄；麥卡倫機場(McCarran Airport)9日溫度接近116度，創下當日高溫紀錄，還差點打破當地歷史最高溫117度。

●夜間溫度也未降 老人、弱勢要當心

據當地國家氣象局辦公室稱，許多城市可能會接近打破歷史紀錄；危險高溫可能導致與炎熱有關疾病顯著增加；某些地區遭逢20年一遇的高溫，最令人關注的是許多地方夜間溫度並未降到80度以下；夜間降溫對保持安全體溫至關重要，缺乏足夠冷卻時間，讓老年人和其他無法取得冷氣的弱勢群體沒有喘息機會。

拉斯維加斯氣象局警告：「無論是否打破紀錄，本周末到下周初的高溫都很危險。大家應持續採取最謹慎預防措施，儘量減少曝露在高溫下。」拉斯維加斯氣溫要到13日晚上才會降至90度以下。