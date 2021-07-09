史無前例 東奧禁觀眾入場…門票全退 血本無歸

日本政府和國際奧會8日宣布，由於東京周邊新冠確診病例激增，即將舉行的東京奧運開閉幕式及大多數賽事，都將史無前例地不開放觀眾進場，已收的所有場館門票將全額退費。圖為一工作人員在五環標誌前歇息。(路透)

日本 政府和國際奧委會8日針對二周後開幕的東京奧運 緊急展開五方會談，與會人士認為由於首都圈新冠肺炎病例激增，東京都、埼玉縣、神奈川縣和千葉縣舉行的開閉幕式及大多數賽事，都將史無前例的不開放觀眾進場，「比賽必須安全進行。」

日本首相菅義偉8日傍晚召開新冠疫情 會議，向東京都發布第四次緊急事態宣言，從12日實施至8月22日，涵蓋23日至8月8日的東京奧運賽期；菅義偉8日坦言，日本當前面臨傳染力更高的Delta變種病毒開始傳播，他誓言不讓東奧淪為疫情下另一個受害者。

五方會談採視訊方式舉行，出席者包括當天抵達日本的國際奧會主席巴赫(Thomas Bach)、東奧籌委會主席橋本聖子、帕奧代表以及日本奧運大臣丸川珠代和東京都知事小池百合子。

巴赫表示，他和帕奧會主席帕森斯(Andrew Parsons)都同意，比賽必須安全進行。

主辦單位表示，無觀眾禁令影響東京一切奧運賽事，以及在鄰近神奈川縣、埼玉縣和千葉縣的賽事，包括開閉幕典禮、田徑與游泳比賽等多數賽事；在宮城縣、福島縣和靜岡縣等偏遠地區舉辦的足球、棒球和壘球等賽事，觀眾上限為1萬人或場地人數上限的50%。

奧運賽事多半僅有電視轉播，這對日本納稅人和地方賽事主辦單位為一大重擊，這表示耗巨資新建的國立競技場幾乎血本無歸；原則上，奧運23日開幕典禮不會有買票的觀眾入場，不過部分政要、贊助商、奧運人員等仍可參加。

橋本聖子表示：「我們很遺憾讓諸位失望，但為了防堵疫情擴散，這是唯一可行辦法，希望大家體諒我們的艱難決定。」

她坦言很遺憾，尤其是在賽前兩周才宣布，「我們別無選擇出此下策，我們已一延再延，我為此數度反省。」

無觀眾進場的決定醞釀一段時間，連月來，多數東奧選手已知不會有現場觀眾，許多選手表示，過去一年早已習慣在空蕩蕩的場地比賽。

日本緊急事態地區依規定，大型活動現場人數上限為容量的50%、最多5000人，活動要在晚間9時前結束。進行至晚間9時後的開幕式、閉幕式與部分比賽都改無觀眾方式。

日本放送協會(NHK)報導，東奧籌委會說，東奧位於東京都內所有場館門票將全額退費，金額共約900億日圓。

日本大眾普遍反對繼續舉辦奧運，近期民調指出，大多數民眾支持取消奧運或繼續延期。