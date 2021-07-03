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英近半新冠死亡是接種者「3理由」不擔心疫苗效力

記者顏伶如／綜合報導
英國目前近半新冠死亡患者是疫苗接種者，不過專家並不擔心疫苗的效力；圖為倫敦市民在排隊接種疫苗。(Getty Images)
英國目前近半新冠死亡患者是疫苗接種者，不過專家並不擔心疫苗的效力；圖為倫敦市民在排隊接種疫苗。(Getty Images)

Delta變種病毒持續在英國肆虐，最近英國染疫死亡案例當中，接近半數為已經接種新冠疫苗的民眾；不過，醫師與科學家說，對於如此狀況無須恐慌，目前掌握數據也顯示，疫苗對於變種變毒能夠提供很好的抵抗力，特別是打完兩劑疫苗之後。

最早出現於印度的Delta變種病毒，如今已在全球至少85個國家出現感染案例；根據估計，Delta變種病毒也已成為美國最普遍的變種病毒。

從英國發生的實際狀況，可以看出疫苗是否能夠抵抗變種病毒；英國對於病毒篩檢及各種變種病毒基因定序研究都領先各國，但目前Delta變種病毒橫掃英國，過去一周就有14萬6000個感染案例，較先前一周增加72%。

統計發現，至今年6月中，英國所有染疫案例中，高達97%為Delta變種病毒感染；英國是目前少數有著疫苗高施打率的國家，全國成年人裡約有85%至少已接種一劑疫苗，已接種兩劑者則有63%。

Delta變種病毒疫情不斷擴散，讓英國政府將原本敲定的解封日期推遲一個月至7月19日；政府對更改後的解封日程頗有信心，因為數據顯示，疫苗已經切斷了新增確診案例與後來的住院率、死亡率之間的關聯。

英格蘭公共衛生署(Public Health England)統計顯示，截至6月21日為止，9萬2000個Delta變種病毒感染案例中有117個死亡案例，其中有50例曾施打兩劑新冠疫苗，比例約46%。

科學家指出，從數據看來，疫苗確實有效，三大理由包括：疫苗本來就不是百分之百有效，某些民眾就算打了疫苗還是有染疫風險；其次，染疫死亡率隨著年齡增加，患有糖尿病、高血壓及肺病等慢性疾病的民眾，感染病毒後陷入重症或死亡的風險，原本相對就高。

再者，越來越多民眾接種疫苗後，病毒可以傳染的未施打疫苗民眾就變得越來越少；假設一個國家百分之百人口皆已接種了疫苗，新冠病毒還是會散布，所有染疫死亡案例都會發生於已接種疫苗的民眾身上。

英國統計顯示，施打兩劑新冠疫苗卻感染Delta變種病毒而死亡的50個案例，年齡都在50歲以上；在50歲以下民眾中，並未出現接種兩劑疫苗後感染Delta變種病毒死亡的案例。

疫苗 變種病毒 英國

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