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測試加強第3針 輝瑞、莫德納混打「肩膀像被重拳打」

編譯洪毅／綜合19日電
研究指，打完輝瑞疫苗，第三針再打莫德納補強，會有較大反應。(美聯社)
研究指，打完輝瑞疫苗，第三針再打莫德納補強，會有較大反應。(美聯社)

目前藥廠正在研究新冠疫苗接種第三劑「加強針」的可行性及必要性，包括不同品牌混打的狀況；貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)病毒學家海瑟(Joseph Hyser)表示，接種不同品牌混打的加強針後，他感受到如同「經過嚴苛健身房訓練」後的嚴重痠痛，不過靠止痛藥及休息一日後，身體已經恢復。

「商業內幕」(Business Insider)報導，已在1月底接種過二劑輝瑞疫苗的海瑟，是在5月收到莫德納的電子郵件，詢問其是否對接種加強針有興趣；海瑟旋即同意，直接在貝勒醫學院內的疫苗研究中心接種加強針。

對於接種後的副作用，海瑟表示，他在接種第二劑輝瑞疫苗後，會感到有些發冷及肌肉痠痛，但不足以影響到日常生活；海瑟表示，當時他還可以到商店購物，製作辣豆醬等。

圖左起為輝瑞、莫德納及AZ 三種疫苗。(Getty Images)
圖左起為輝瑞、莫德納及AZ 三種疫苗。(Getty Images)

海瑟接種加強針後，還曾經跟親朋好友炫耀說：「噢，我得到『加強』了。」但是到第二天起床時，海瑟不單嚴重發冷，而且手臂的痠痛嚴重程度像是「經歷過非常嚴苛的健身房鍛鍊」，肩膀彷彿「被重重打了一拳」，迫使他服用止痛藥；再隔一日後，才恢復正常。

海瑟是最早接受加強針測試的美國人之一；此研究由國家衛生院(NIH)資助，目前加強針只測試單劑莫德納疫苗，受試者包括已完成接種莫德納、嬌生及輝瑞疫苗的民眾，目的是瞭解接種過各種疫苗、以及各年齡層的民眾接種莫德納加強針後，是否對新冠肺炎更具保護力，以及是否安全無虞。

測試尤其關注屬腺病毒(Adenovirus)疫苗、且只需接種一劑的嬌生疫苗，以及屬信使核醣核酸(mRNA)疫苗的莫德納疫苗混打後的保護力表現；由於嬌生疫苗保護力，相對於莫德納及同屬mRNA的輝瑞疫苗較低，因此專家也能瞭解影響保護力的是疫苗的保護機制，還是劑量。

海瑟則表示，他不擔心輝瑞疫苗的保護力是否已經消退，不過他覺得能接受這樣的測試很有趣，能夠成為科學新知打造過程中的一部份，也讓他樂在其中。

疫苗 莫德納 輝瑞

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