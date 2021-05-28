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富人加稅 拜登：把錢從1%人手中拿回來

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統27日在俄亥俄州克里夫蘭卡雅荷加郡社區學院發表演說時表示，對個人收入排行榜最頂端的富人加稅，將可讓每個美國學生都能免費就讀社區學院。(美聯社)
拜登總統27日在俄亥俄州克里夫蘭卡雅荷加郡社區學院發表演說時表示，對個人收入排行榜最頂端的富人加稅，將可讓每個美國學生都能免費就讀社區學院。(美聯社)

拜登總統27日在俄亥俄州克里夫蘭卡雅荷加郡社區學院(Cuyahoga Community College)發表演說指出，透過疫苗配送及經濟復甦方案，美國在這波新冠疫情中已經「扭轉頹勢」；對於接下來推出的預算法案裡將為富人加稅，拜登也提出辯護。

拜登說：「一個世紀才出現一次的疫情，美國已經扭轉頹勢。」拜登也在推特發文寫道：「對於一個世代出現一次的經濟危機，我們已經扭轉頹勢。而現在我們面臨的問題是：我們希望為明天打造什麼樣的經濟？」

即將於28日公布的預算計畫中，將包括對富人加稅。到目前為止，白宮的提案還沒能獲得聯邦參院的共和黨參議員支持。

拜登總統27日在俄亥俄州克里夫蘭卡雅荷加郡社區學院發表演說。圖為他在演說前參觀社...
拜登總統27日在俄亥俄州克里夫蘭卡雅荷加郡社區學院發表演說。圖為他在演說前參觀社區學院。(路透)

共和黨參議員提出的替代方案最新版本為，規模接近1兆元的基礎建設開銷，但不包括富人加稅，法案預算將來自先前通過的疫情紓困法案及經濟紓困計畫。

拜登在演說中提到前總統川普在2017年減稅法案，也提到與共和黨方面持續磋商基礎建設法案。他說：「他們對於通過2兆元稅改計畫毫無問題，但好處卻只給收入頂端的百分之一，那些沒繳稅的。」

拜登說：「我們要把錢從那百分之一的富人手中拿回來，也要讓他們繳稅。」

除對富人加稅外，拜登表示，企業稅稅率將調高到28%，如此一來每年將可創造900億元稅收，這筆經費可以讓數十萬人得以就業。

他表示，對個人收入排行榜最頂端的富人加稅，將可讓每個美國學生都能免費就讀社區大學。他說：「我並不嫉妒他們賺的錢，但大家要公平繳稅，至少繳一些。」

他說：「難道你要讓美國最有錢的人再一次減稅嗎？」

拜登在演說中也提到經濟計畫與疫情對策的關聯指出：「你要先解決疫情，才能拯救經濟。」

對於調高最低工資至時薪15元的目標，拜登表示：「沒有人應該一周工作40小時，卻仍沒法擺脫貧窮。」

拜登對比了美國現況與去年暑假期間的差別。他說：「十個月前，我們問題很大。我宣誓就職時，約1000萬人失業，俄州這邊也很多。」

拜登總統27日在俄亥俄州克里夫蘭卡雅荷加郡社區學院發表演說。圖為他在演說前參觀社...
拜登總統27日在俄亥俄州克里夫蘭卡雅荷加郡社區學院發表演說。圖為他在演說前參觀社區學院。(路透)

拜登 美國 疫情

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