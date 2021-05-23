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台確診「回補」400例成威脅 升四級警戒看月底

本報系記者╱台北連線報導
台防疫指揮中心22日400例確診案例「校正回歸」，分布到前6天的案例統計上，陳時中駁斥「作假帳」說法，並強調這不是蓋牌，這是掀牌。(圖╱聯合報系資料照片)
台防疫指揮中心22日400例確診案例「校正回歸」，分布到前6天的案例統計上，陳時中駁斥「作假帳」說法，並強調這不是蓋牌，這是掀牌。(圖╱聯合報系資料照片)

對於指揮中心「校正回歸」回補400例確診，北市聯醫陽明院區胸腔科主治醫師蘇一峰22日質疑，「321加400等於321？」回補的這400例若未及時通報，將對社區產生更大威脅，這才是核心問題，5月28日恐成防疫是否升上四級警戒的關鍵。

台灣衛福部長陳時中說，前幾天已說明，疑似病例要在家等通知，需注意的項目等，現在已經大動員協助安置，由於現在新北資源比較不足，已經協助幫忙盡速離開居家環境。指揮中心發言人莊人祥表示，400人中有100多例快篩陽性，已立即入住防疫旅館或集中檢疫所，其餘則自前晚開始陸續通知協助安置。

蘇一峰指出，醫院採檢量能爆炸，採檢後依過往慣例告訴民眾，二、三天內沒有通知，就表示是陰性，因此這400人中若自認陰性，就開始與家人或社區接觸，後續恐引爆更大的傳播鏈，特別前幾天有非常多人反映沒收到報告，相信有人因此自認為陰性病例。

台北醫學大學公衛系教授邱弘毅說，他確實是第一次聽到「校正回歸」，假設校正回歸只發生一次，應是把塞車案件清完，理論上未來發生機率低。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣從來沒有大量快篩經驗，快篩陽性與PCR確診時間有落差，現在的關鍵是400例校正回歸的傳染期。

中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會秘書長林慶元表示，過去台灣一天可以做1.6萬件檢驗，但現在檢驗量暴增，從採檢到確實上機都會有時間差，再加上通報格式複雜，導致時間差愈來愈大，他呼籲除了要簡化通報流程，也應該要採購高通量的檢驗儀器，讓檢驗乘載量可以加速，北中南各放一台就能加速檢驗速度。

前衛生署長楊志良呼籲蔡英文總統出面召集全台防疫會議，或由前副總統陳建仁、副總統賴清德主持，以決定未來防疫的方針。

防疫 台灣 陳時中

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