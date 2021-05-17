「道義護航」以色列？拜登外交災難 黨內派系吵不完

（Getty Images）

「美國 一年補助以色列 軍隊40億美金...這樣的付出，連叫他們停火都辦不到嗎？」以色列與巴勒斯坦的10日衝突，截至17日清晨為止，包含10名以色列人與將近100名巴勒斯坦平民婦孺在內，雙方累積已210死，但無論是加薩轟炸、還是以色列本土公民互相仇殺的猶太－阿拉伯裔社區暴動，殺紅了眼的血腥瘋狂卻仍全速蔓延。以聯合國安理會為首的國際譴責與停火壓力，仍遭以色列的一級盟邦——美國——的全力掩護，儘管這種「無條件護航」的外交邏輯，卻讓美國總統拜登 陷入了「民主黨內訌」的災難壓力。

儘管拜登周末已分別致電以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)與巴勒斯坦自治政府總統阿巴斯（Mahmoud Abbas），並要求加薩衝突的所有參與者「立刻停火」；但與此同時，美國政府仍維持著「無條件護航以色列」的傳統原則，於一周內「3度否決」聯合國安理會的以巴停火決議案——因此無論是以色列國防軍、還是幾乎不接受阿巴斯命令的哈瑪斯（Hamas），至今都沒有理會白宮的停火要求。

黨內派系分裂 因以巴戰爭白熱化

與此同時，美國民主黨內的派系路線分裂，亦因以巴戰爭而重新白熱化：以桑德斯（Bernie Sanders）、聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)為首的進步派箭頭，極力譴責以色列政府的瘋狂失控；但以波洛西（Nancy Pelosi）、舒默（Chuck Schumer）...為首的主流頭人，則堅定支持著以色列的「合理自衛權」，甚至認為與其同情「被美國視為恐怖組織的哈瑪斯」，美國政府無論如何都該繼續守著著對以色列國土安全的絕對承諾。

（美聯社）

以色列與哈瑪斯之間的互相轟炸，在5月15日星期六開始明顯加劇。這是因為515是1948年中東戰爭的開端，也是全球巴勒斯坦人每年遙拜故土的「浩劫日」（Nakba Day）——在這一天，猶太民族重新以以色列之名「建國獨立」；但巴勒斯坦人卻自此展開民族大逃難的百萬人流亡。因此不僅世界各地紛紛出現了力挺巴人的反戰大遊行，以巴雙方的激烈衝突，亦同樣因515的降臨而大開殺戒。

近半死傷婦孺 以軍精準打擊惹議

截至5月17日清晨為止，以色列－哈瑪斯的「加薩衝突」已累積造成210人死亡、至少1500人負傷。其中，以色列境內因哈瑪斯火箭的轟炸，已知10死；其他200死則全都是被以色列軍隊轟炸而死在加薩的巴勒斯坦人——儘管以軍總是強調「針對住宅區的轟炸會提前預警」，但大量死傷者之中，卻仍有「接近半數」為非武裝的婦女與兒童——學校、醫院、媒體大樓與難民營全都被列入打擊目標。殘酷的種種統計數字，亦顯見了以軍號稱的「精準打擊」，離戰爭罪的定義恐只有半步之遙。

鋪天蓋地的狂轟濫炸中，以色列空軍的空襲在5月16日更是特別猛烈。短短十數小時的數百回密集轟炸，不僅讓加薩全城煙硝蔽日；單日巴人市民42死的血腥數字，更是10日衝突以來最慘烈的一天。

（美聯社）

「針對加薩市區的大空襲，在16日深夜、17日清晨尤其慘烈...像是在周一清晨3時左右，短短10分鐘內以色列空軍就對城中心發動了『超過50次轟炸』，但攻擊範圍的中心點卻是加薩最重要的希法醫院（Al-Shifa Hospital）。」

前一日加薩特派辦公室才被以色列炸垮的「美聯社」，與英國「獨立報」的資深中東特派員貝爾特魯（Bel Trew），先後證實了希法醫院遭到以軍空襲「重創半毀」的慘況。但這間挨轟醫院，不僅是加薩境內最大、負擔最重的大型綜合醫療中心，更是全區COVID-19疫情收治的指揮中樞。

因此以色列軍隊17日清晨的無差別作戰，不僅嚴重打擊了加薩地區的防疫與救災能量，多名主任級的權威重症與感染科醫療專家，更直接被大空襲轟斃。

來源：ABC News

以軍加倍轟炸 為給拜登政權難堪？

然而以軍為何要「加倍」加薩作戰？其最主要的戰略動機，仍是要在國際社會施壓停火之前，盡可能地對哈瑪斯的指揮中樞與加薩的民心士氣發動「毀滅性的打擊」，藉以形塑「以色列再次獲勝」的政治解釋——而這場「戰爭秀」的主要展演對象，正是與內唐亞胡關係不融洽、但卻因這場以巴衝突而難堪不已的美國拜登政權。

（Getty Images）

針對以巴衝突的惡火燎原，上任之初原本承諾要「重新開始」的美國總統拜登，過去一周來已兩度親電內唐亞胡「斡旋停火」，周末他更直接與巴勒斯坦總統阿巴斯通話，並大力請求埃及、UAE、卡達...等中東阿拉伯國家「中介與哈瑪斯的休兵」。

但截至17日清晨為止，美國的停火調停不僅毫無效果；隨著戰事的擴張，白宮的外交更出現了自相矛盾的混亂跡象——其一方面雖然請求中東盟邦介入調停，但另一方面卻又三度在聯合國安理會上動用否決權、封殺任何要求以色列停火的安理會決議——與此同時，拜登一方面對巴人政府承諾會施壓停火，但在與內唐亞胡的周末通電中，拜登卻又完全不提「停火要求」，會後聲明稿反而強調「美國會繼續支持以色列行使『自衛權』的立場決心」。

拜登的態度混亂，反應了美國新政府對於以巴混戰的缺少準備——因為在1月就職後，直到今日拜登政府都還沒確認「新一任駐以色列大使是誰？」，大使人選持續安排不定，美方在以色列的駐外團隊也留下了多個關鍵職位空缺，因此在戰爭開打的當下，拜登政權先是缺少與以色列政壇接觸的直接管道，對於地方局勢的判斷、建議與施力，也因此不得其門而入，迫使白宮與國務院只能從遠端「遙控應變」。

進步派：美押寶 惡化不義結構

外交團隊遲遲不到位之外，以色列－巴勒斯坦衝突的爆發，也同步撕開了民主黨內部的「新舊派系之爭」，因為以波洛西、舒默為首的溫和主流派雖然繼續支持以色列；但以桑德斯、歐凱秀為旗幟的黨內進步派，卻正面譴責了美國長期護航以色列的「不義偏差政策」。

2010年合照。（美聯社資料照片）

「我們的總統與政壇的許多大人物，總是不斷強調『以色列的自衛權』...是啊，那請問有人沒有人想過，巴勒斯坦人是不是也該有基本的『生存權』呢？」

一向對外交政策較少發言的紐約眾議員、民主黨進步派「四人幫」的旗幟人物歐凱秀，針對加薩衝突罕見地公開表態，甚至引領其他民權組織、 BLM運動的倡議團體，共同針對加薩衝突表達了「力挺巴勒斯坦」的轉向立場。而這樣的「揭竿起義」也同樣得到了他的政治前輩——桑德斯——的全力支持：

「你知道美國政府每年『援助』40億美金給以色列，在這樣的合作框架之下，美方難道沒資格要求以色列尊重起碼的人權？包含巴勒斯坦人在內的基本權力都蓋收到保障...這樣的要求，難道很過分嗎？」

桑德斯與歐凱秀等進步派認為，美國對以色列的單方押寶，是以巴衝突長年未解、甚至惡化成種族隔離的不義結構。此一戰略路線不僅成為了美國「人權外交」的負資產，在現實政治取捨上，也讓美國無止盡地陷入中東亂局。

➤➤➤以巴戰火燒到美內政 民主黨傳雜音「巴人的命也是命」

進步派的「挺巴轉向」，一方面反映了民主黨支持者對與以色列疏遠趨勢；但在美國整體的政治民意之中，以色列仍然是「中東唯一一個民主盟邦」，而統治加薩的哈瑪斯則是美國聯邦政府認定制裁的「恐怖主義組織」，因此儘管以軍的轟炸對巴勒斯坦平民造成慘重死傷，美國政府二選一的戰略立場「仍不容質疑」。

一家十口死亡的Abu Hattab15日家族葬禮。（歐新社）

「要我在恐怖組織與民主同盟之間作選擇，我當然是『無限期支持以色列』啊！」

保守派：「進步」到敵我不分

佛羅里達的民主黨聯邦眾議員德克（Ted Deutch），就公開對黨內進步派開砲，甚至嘲諷歐凱秀等年輕的同事「進步到敵我不分」。而此一立場，也同樣受到許多民主黨主流派的支持。在其認知之中，哈瑪斯既然是美國聯邦政府點名的「恐怖組織」，在加薩戰爭中的美方立場，就完全沒有什麼好讓步的空間，

「或許以色列的軍事行動確實有『過當』之處，但這並不等於美國就該同情哈瑪斯的立場，這是基本的原則問題。」

民主黨內部的「以巴分裂」，基本上雖仍沿著黨內的世代之爭，但這種「進步派－主流派」衝突，過往鮮少延伸到外交政策的辯論——特別是民主黨長期以來就是美國猶太裔社群的光譜政黨，因此本回的黨內路線之爭，究竟會引發猶太裔票倉的反彈？還是加快美國猶太社群與「祖國以色列」認同疏離的分道揚鑣？在美國本地易引發相當敏感而罕見的關注分析。

相關爭論，直接影響了美國的國內政治生態。因為當前民主黨的派系群雄，正積極準備著選舉布局，其中尤以猶太社群勢力最強的紐約最為激烈——像是有意爭取紐約市長提名、於今年底參選市長的的台裔候選人楊安澤（Andrew Yang），日前就公開力挺以色列行使自衛權；但本回因為巴勒斯坦問題與黨內大老針鋒相對的歐凱秀，則有意「跳級打怪」，於2022年期中選舉時，直攻參議院、直接挑戰民主黨現任參議院領袖舒默的提名地位，因此本回的以巴衝突表態，也成為兩代紐約領袖的「風向試探對決」。

（美聯社）

「金融時報」與「華爾街日報」皆分析認為：拜登外交團隊在本回以巴衝突中，顯得非常沈重而無力。除了在實際停火的施壓中，白宮拿以色列總理內唐亞胡完全沒有辦法；原本拜登承諾要重啟中東和平協議的諾言，也在一團混亂中顯得慘白無力——美國既沒有籌碼與哈瑪斯接觸；二來也只能繼續被以色列牽著鼻子走；三來甚至要懇求埃及出面斡旋停火，儘管在上任初期，拜登原本還暗示要對埃及的人權問題進一步施壓檢討。

種種混亂之下，進退兩難的拜登也顯得缺少突破想像力。就算是以色列的進步派媒體，也多認為「拜登仍擺脫不了美國傳統戰略的束縛框架...因此完全不能期待美國新政府能給以巴和平，帶來怎樣的指導新希望。」

但正因如此，如果美國無力為以色列鋪平「停戰的外交斡旋下台階」，納塔雅胡政權又該如何收尾加薩戰線？是要繼續空襲，打到國際社會出面逼使哈瑪斯「率先同意停火」為止；還是要一路往死裡打，硬著頭皮派出地面部隊侵攻加薩，讓以色列子弟兵冒著大量死傷風險與哈瑪斯「正面對決」？在戰火持續而各懷鬼胎的狀態下，加薩衝突與以巴廝殺，仍見不到停止流血的機會。