自由了！拜登帶頭摘口罩 白宮全「脫了」

「今天是美國美好的一天。」拜登總統(右)13日在白宮玫瑰花園宣布，「如果你已接種疫苗完畢，就不用再戴口罩了」。他與副總統賀錦麗(左)都摘下了口罩。(歐新社)

聯邦疾病防治中心(CDC)13日放寬接種完成者的戴口罩 規範，他們在戶外人群中與多數室內場合可不戴口罩；隨後拜登 總統在白宮 帶頭拿下口罩，白宮幕僚與記者也跟進，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)高呼「終於自由了」；第一夫人訪西維吉尼亞州時摘下口罩，還開玩笑說「感覺好赤裸。」

CDC13日發布新指南，已完成接種的人無須戴口罩，但有少數例外；CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示：「我們盼望此刻許久，我們期待可以回歸部分常態的那一刻。」

瓦倫斯基宣布，民眾完成疫苗接種後，參加室內外各種規模的活動時，可不戴口罩也無須保持社交距離；，「如果接種完成，你們可以開始從事疫情期間沒辦法做的事。」

拜登說「今天是美好的一天」

白宮記者開始在記者會戴口罩約一年後，白宮13日通知職員，接種完最後一劑疫苗14天後，在白宮便無須戴口罩；白宮記者協會(WHCA)也告知成員，完成接種的記者，在白宮工作時無須再戴口罩。

「今天是美國美好的一天。」拜登在白宮玫瑰花園(Rose Garden)演說時宣布，「如果你已接種完畢，就不用再戴口罩了。」他到橢圓辦公室會晤共和黨議員時，也帶頭拿下口罩。

麥康諾高呼「終於自由了」

在拜登帶頭宣示後，白宮立刻像換了一番場景，不少人陸續拿下口罩，睽違許久終於再次看到其他人的臉；國會共和黨人也為CDC新規歡呼，麥康諾未戴口罩走離國會大廈時告訴記者：「終於自由了。」

雖然CDC改變防疫指南，但有些人仍繼續戴著口罩；參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)13日下午仍面戴口罩，部分白宮人員也是如此。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，她無意改變眾院應戴口罩的規定，並問說：「他們都接種疫苗了嗎？」

第一夫人吉兒．拜登(右)13日到西維吉尼亞州宣傳「美國就業計畫」與疫苗，她一到該州就拿下口罩，向同樣未戴口罩的珍妮佛嘉納(中)打趣道：「我們感覺好赤裸。」(Getty Images)

第一夫人笑稱「感覺好赤裸」

第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)13日到西維吉尼亞州宣傳「美國就業計畫」(American Jobs Plan)與疫苗，她一到該州就拿下口罩，向同樣未戴口罩的珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)打趣道：「我們感覺好赤裸。」但隨後又笑著補充說：「我不是那個意思。」

不過，瓦倫斯基建議，曾有器官移植或正在進行癌症治療等免疫系統差的人，摘下口罩前應先諮詢醫師，因為目前仍無法確定，疫苗在這群人身上能否跟在一般人體內一樣活躍。

瓦倫斯基和拜登也呼籲，未接種疫苗者在室內應繼續戴口罩。