中國長征五號火箭殘骸 墜入印度洋 大部分已燒毀

中國長征五號B運載火箭4月29日成功發射升空，但沒有料到後續的問題 。(路透)

美國 與歐洲太空 殘骸監測中心的專家8日表示，中國 發射的「長征五號B遙二火箭」(Long March 5B)可能於9日凌晨時分在掌控不住的情況下，重返地球大氣層，可能自太平洋上空重返大氣，落於印度洋地，但各方一路無法掌握確實時間與墜落地點。

據中國載人航太工程辦公室(北京時間)9日上午的最新消息，經監測分析，9日10時24分，長征五號B遙二運載火箭末級殘骸已再入大氣層，落區位於東經72.47°，北緯2.5°周邊海域，絕大部分器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀。根據推斷應是印度洋內。

稍早的中國載人航太工程辦公室聲明指，預計的再入時間為9日10時12分(加減5分鐘)，再入區域中心點位於東經28.38°，北緯34.43°。推斷是地中海區域。但與最後墜落地區推判，相差甚大。

哈佛天體物理學家麥道威(Jonathan McDowell)推文寫道，美國不會受到長征火箭殘骸的潛在衝擊，近期預測曾顯示殘骸可能落在中美洲的哥斯大黎加到大洋洲的紐澳之間南太平洋沿線。

中方：不太可能造成傷害

長征殘骸是數十年來最大型的不受控制人造天體，殘骸主部件重達18噸；中國外交部發言人汪文斌7日表示，大多數的火箭殘骸會在重返大氣層時燒毀，不太可能造成傷害。

美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)日前表示，尚無計畫擊落火箭殘骸；美國軍方表示，美國太空司令部(US Space Command)密切觀察這塊太空殘骸墜毀的情形。

中方公布的「天和核心艙」圖像。(美聯社)

美一度預測 殘骸會墜地中海

美國太空司令部8日預測，長征火箭可能會在格林威治時間(GMT)9日凌晨2時11分(美東8日晚間10時11分)重返大氣，誤差區間正負一小時；聯邦政府贊助、聚焦太空的研發中心「航空航天公司」(Aerospace)軌道重返與殘骸研究中心(Center for Orbital and Re-entry Debris Studies)修正預測，推算長征火箭可能在GMT 9日凌晨3時2分自太平洋上空重返大氣。

美國太空司令部「太空追蹤」(Space-Track)多次推文修正預測殘骸墜落的時間和地點，強調殘骸不受控墜落前數小時都充滿不確定性，曾發布的數據為GMT 9日凌晨2時11分落在地中海盆地。

加州范登堡(Vandenberg)空軍基地的太空軍第18太空控制連表示，火箭殘骸落下後，才能知曉確切的著陸地點。

長征五號火箭的首張殘骸照曝光。（取材自推特）

歐盟麾下的歐洲太空監視與追蹤(EU Space Surveillance and Tracking)最新預估顯示，長征火箭會在GMT) 9日凌晨2時32分重返大氣，本初子午線(Prime meridian)兩側時區誤差區間139分鐘；該單位指出，長征火箭殘骸掉在人口密集處的可能性低，但因為殘骸不受控制，無法做出任何肯定的準確預測。

長征五號B遙二火箭在4月29日搭載中國太空站「天和號核心艙」(Tianhe Core Module)，從海南省文昌航天發射場發射，天和號核心艙在飛行492秒後脫離長征火箭主體結構，直接進入原本預定的軌道。

長征火箭藉由主體結構和四個推進器將酬載直接送入低地軌道，但此主體結構也曾在軌道內，而且因為與大氣層之間的交互作用漸強，使火箭往地球方向墜落，成為太空飛行器在不受控制情況下重返大氣層的嚴重事件之一。