蓋茲離婚╱梅琳達回憶 婚姻共同分擔、相處有掙扎

蓋茲與梅琳達，曾是令人稱羨的模範夫妻。(IG)

梅琳達．蓋茲(Melinda Gates)在2019年個人回憶錄「提升的時刻」(The Moment Of Lift)中，談論她與比爾蓋茲 (Bill Gates)相愛的過程；兩人也在後續訪問分享婚姻的相處與掙扎。

梅琳達1986年夏天從杜克大學(Duke University)畢業後，到國際商業機器公司(IBM)實習，她告訴招聘人員她在新公司微軟 還有一個面試，對方回應：「如果妳拿到他們的工作就去，因為那有很棒的晉升機會。」

一場晚餐會議 她擄獲了他的心

此話不假，梅琳達在1987年加入微軟，隨後六年半後一路升遷為資訊產品總經理，她甚至在紐約 一場工作晚餐會議中，贏得當時執行長比爾蓋茲的心。

她在回憶錄中描述兩人在商務晚餐的初識，「那天我晚到，所有餐桌都坐滿了，只剩下兩個併坐的空位；我在其中 一個位置坐下，幾分鐘後，比爾來了，他坐在另一個空位上。」

都愛猜謎遊戲 他被她深深吸引

梅琳達表示：「他比我想得更為風趣。」兩人在晚餐上聊天，發現彼此都喜歡猜謎遊戲，然後梅琳達還在數學遊戲中打敗比爾蓋茲。

有一回比爾蓋茲在微軟停車場，詢問梅琳達兩周內的約會時間；梅琳達說：「下次時間近一點再問我。」比爾蓋茲只好向她解釋，自己每天都有成堆的會議。

最後，兩人在1994年於夏威夷共結連理。

比爾蓋茲一直覺得妻子學歷比他高很有趣，他從哈佛大學輟學；比爾蓋茲被梅琳達的坦率與獨立吸引，他也是受到梅琳達的激勵才開始從事慈善事業。

茲蓋與梅琳達的27年婚姻3日劃上句點，令外界震驚。圖為兩人最近的上月14日還同時參加Zoom視訊會議，為「世界公民」慈善活動募款。(Getty Images)

嫁給比爾蓋茲 她曾說「無敵幸運」

梅琳達先前曾說，自己「無敵幸運」能嫁給比爾蓋茲，並表示女性長期從事無薪勞務，但未被好好感謝；有一晚她發現自己在廚房裡忙，但家人在晚餐後陸續上樓離開，她不禁怒從中來並插腰宣布：「在我離開廚房前，大家都不准離開！」

此後，蓋茲一家就習慣留在廚房互相幫忙；多年後，比爾蓋茲依舊每晚會待在廚房，與梅琳達一起收拾。梅琳達說自己的婚姻得以維持，是因為夫妻這麼多年來都平均分攤家中無償的工作，共同照顧家庭。