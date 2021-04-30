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拜登上任100天 11項法案、42道行政令、翻轉川普62項命令

編譯郭宣含／綜合29日電
拜登總統29日前往喬治亞州，推動他的經濟計畫。圖為他傍晚在谷內郡的杜魯斯市舉行免下車(drive-in)造勢活動，強調他兌現競選時的承諾，並向選民推銷基建計畫。(路透)
拜登總統29日前往喬治亞州，推動他的經濟計畫。圖為他傍晚在谷內郡的杜魯斯市舉行免下車(drive-in)造勢活動，強調他兌現競選時的承諾，並向選民推銷基建計畫。(路透)

拜登總統29日上任滿百日，雖然這天無實質意義，但自前總統羅斯福(Franklin Roosevelt)以來，上任百日便獲得諸多關注，也成為衡量總統政績的其中一項標準。

11項法案 偏少重質不重量

政治專家表示，總統批准的法案量重質不重量，一部分是因為羅斯福已設下76項法案的高標；不過拜登簽署的法案量在近代總統中偏少，最重大的法案則是3月簽署的1.9兆元新冠紓困法。

42個行政命令 重在可執行

雖然拜登簽署的法案數量可能不如前任多位總統，但迄今發布42個行政命令卻不容小覷；他的初期重心多放在他可以自行執行的政策，包括撤銷基石XL輸油管計畫，要求在聯邦所屬建築內戴口罩，並維持疫情間的驅逐令。

扭轉62個川普爭議政策

拜登扭轉川普部分最具爭議的政策，拜登重新加入巴黎氣候協議、世界衛生組織(WHO)並暫停興建邊界高牆。民主黨總統改變共和黨總統的政策很常見，但值得注意的是拜登拆川普招牌的速度；根據「美國總統計畫」(American Presidency Project)，截至23日，川普簽署的219項命令中，已有62條遭取消。

拜登民調滿意度高達53%

拜登在一項最新民調中，民眾對他表現的滿意度為53%，寫下上任以來新高；根據FiveThirtyEight平均民調，他的滿意度也超越川普的任一天任期的滿意度，但很大部分是93%民主黨選民持正面看法，但僅有12%共和黨選民對拜登滿意。

失業率6% 千萬人仍無工作

自拜登就職以來，美國雇主新增逾120萬個工作機會；雖然這消息令人振奮，但近1000萬人仍無工作，失業率仍比疫情前高出約2.5個百分點。

新冠新增確診大減73%

現代史上無總統一上任就面臨如此大的公衛危機；拜登1月20日上任當天新冠確診新增逾19萬9000例，至今則約5萬4400例，大減73%。

逾1.4億人接種一劑疫苗

根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，全美已逾1億4000萬人接種至少一劑疫苗，佔43%總人口。

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