拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略

為前總統歐巴馬與拜登2015年在白宮的照片。(路透)

拜登 總統與歐巴馬 總統，都承接了飽受危機摧殘的美國經濟，但兩位前後任總統在就職後頭100天的成就，卻大不相同。曾在這兩任總統政府或國會任職的民主黨 人表示，拜登任期的頭100天，反映出民主黨從歐巴馬政府的八年成敗經驗中，學到了如何讓選民滿意、如何面對共和黨人等治國教訓，並決定改變路線。

歷經四任總統的夏威夷州日裔參議員廣野慶子(Mazie Hirono)說：「這是記取前車之鑑，不再重蹈覆轍。」

拜登經濟紓困方案是歐巴馬的2.5倍；對大多數人來說，拜登發放1400元現金支票清楚易懂；歐巴馬振興經濟方案則被批評規模太小、太複雜；民意調查顯示，很多民眾甚至未注意到歐巴馬發放了小額福利。

振興經濟案／支票清楚 常誇耀表現

歐巴馬為搏得共和黨支持，縮減了振興經濟方案；拜登則在與共和黨人見面後，逕自採行自己的方案。赤字鷹派保守派人士限制了歐巴馬的紓困力道，拜登不顧共和黨反對，認定此刻該大手筆花錢。歐巴馬不願吹噓自己的成就，拜登團隊則常誇耀政府的抗疫表現，選民也願意認同。

2009年，年輕又有魅力的首位非裔總統歐巴馬上任時，國會民主黨占大多數，但民主黨人指當時的歐巴馬舉措小心謹慎。12年後，78歲的溫和派老將拜登上任，民主黨國會只是小勝，仍須藉此平台療癒一個遭毒害甚深的國家，自由派卻讚美他並將他和小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)總統相提並論。

國家廣播公司(NBC)採訪多位民主黨人指出，拜登的百日施政凸顯民主黨試圖抛卻雷根時代思維，擁抱更多欲將美國由中間偏右轉為中間偏左國家的多元年輕選民。

歐巴馬施政經驗教訓，讓拜登的白宮大刀闊斧推動1兆9000億元疫情紓困計畫，還將進一步測試推行2兆元基礎建設就業計畫和1兆8000億元家庭計畫。

參院少數黨領袖麥康諾28日在參院發言時，直指拜登上任首百日的表現令人失望，未實現將全國團結在一起的競選承諾。(Getty Images)

交手麥康諾／「耍我兩次，是我丟臉」

歐巴馬的國會多數席位取決於數十名農村和南方議員，意識形態上與他不同步；拜登的國會微弱多數取決於新一代郊區民主黨人，那些選區更接受自由派思想。此外，這兩任總統都得和參院反對黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)打交道，拜登已知眾院少數黨領袖麥康諾和共和黨人的劇本為何。

「『耍我一次，是你丟臉；耍我兩次，是我丟臉。』」曾任職歐巴馬民意測驗機構的民主黨策士貝爾徹（Cornell Belcher）表示，「以為可以尋求共和黨支持的想法已過時了，那只存在於麥康諾之前的年代；拜登不隨他起舞，是對的」。

歐巴馬和拜登的不同族裔背景，也形塑出不同政治現實。歐巴馬的崛起，代表多元種族裔民主的結構性轉變，卻也引發種族反彈。拜登沒這個問題，黨內中間派更樂於接受他的計畫。

歐巴馬可讓「可負擔健保法」(Affordable Care Act)之類的溫和方案，聽來很進步派；拜登則有能耐讓比擬小羅斯福施政規模的自由派理念，聽來很「溫和」。

貝爾徹說：「拜登碰巧是個『老白男」；年紀大的白人選民對此多少感到安慰。同樣的話，拜登說出來與歐巴馬說出來，聽來就是不同；人們隱含的偏見，是很真實的。」