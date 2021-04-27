疫情以來 蓋洛普經濟信心指數首次轉正

拜登政府新政，最近華爾街股市表現亮麗，是1950年以來最多頭的時代，但投資者也擔心拜登政府開徵富人稅帶來衝擊。(路透)

受到新冠肺炎疫情 衝擊，去年此時的美國 經濟如墮深淵，一年過後終有撥雲見日之跡象；蓋洛普(Gallup)發布的最新民調顯示，由該社編定的「經濟信心指數 」(Economic Confidence Index)今年4月為「2」，是去年4月因崩跌至「-32」以來，首次回到正值。

除信心指數外，美國經濟展望的調查中，47%認為美國經濟正在好轉，46%認為正在轉壞，是去年2月以來首次「好多於壞」；去年3月時，認為經濟轉好、轉壞的調查結果都是47%，到了4月，高達74%認為經濟正在轉壞，僅22%仍相信經濟轉好。

另一方面，28%認為美國「當前經濟形勢」好或很好，26%認為不好，這是去年11月以來再度「好多於壞」，當時36%相信經濟形勢很好，只有23%認為不好；去年4月下旬及5月初時，也是該讀數最糟的時候，認為當前經濟形勢不好的比率，比認為好的比率多了20個百分點左右。

不過，去年11月的經濟信心指數為「-1」，因為當時仍有55%的民眾認為經濟將會轉壞；而在疫情捲土重來後，今年1月信心指數更一度滑落到「-21」，之後逐漸回升，3月為「-7」，到本月終於轉正。

本次民調的調查時間為4月1日至21日，如果所有民眾都認為，當前美國經濟形勢很好，且將繼續好轉，則經濟信心指數為「100」，反之則為「-100」。

蓋洛普在新聞稿中指出，許多專家相信，過去一年來的紓困方案，讓疫情衝擊已經有所減緩，並讓今年經濟有望強勢成長；惟今年的經濟展望依然奠基於疫情受控，商旅往來勃發為前提。

該民調還顯示，57%的民眾對拜登總統的經濟政策抱有信心，以甫就任來說，高於川普的48%，不過低於歐巴馬的71%及布希的68%。

55%對聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)抱有信心，財政部長葉倫(Janet Yellen)為54%。至於民主黨及共和黨國會領導人，分別只有49%及39%，均未過半；兩黨在2001年時都有66%的信心，之後呈現逐漸下滑的趨勢。