奧斯卡／「無依之地」大贏家 趙婷導引素人精湛演出

奪下第93屆奧斯卡金像獎「最佳導演」與「最佳影片」的華裔導演趙婷。（路透）

奪下第93屆奧斯卡金像獎「最佳導演」的華裔導演趙婷 ，拍片經常不走傳統選角過程，從她前兩部作品便清晰可知；她靠著同理心耕耘人際關係，觸動所挑人選的菁華，讓他們首度在電影 演出，便導引他們把自己的生活經歷，發揮在戲劇敘事當中。電影業觀察家指出，趙婷「無依之地 」（Nomadland）叫好但不叫座，可能創下的另個紀錄，便是最佳電影片最慘淡票房。

來源：Rolling Stone

「洛杉磯時報」報導，趙婷對他人的好奇心，幾乎讓她點石成金；她的電影結局按劇本走，可素材卻依事實；出鏡的男女演員，在趙婷為他們人生建造的電影版裡詮釋自己，重新發現自我。

趙婷自稱並不信神，另在自己作品裡，駕馭著不掛宗教的靈性感；然而如此深刻的牧歌情懷，靠的不光是她由真人挖掘出日常悲喜再化為不朽；她讓演員與動人的自然背景交相互動，而發掘出與土地的神聖和諧。

大地蒼茫，一個人在其中立顯渺小，這類鏡頭充斥趙婷的電影。拜長期擔任趙婷電影運鏡師約舒華詹姆斯理查德(Joshua James Richards)的經驗所賜，這類沉思案例活靈活現地點出面對自然的壯麗，人類有多麼微不足道。

但這種領悟絕非剝奪人性，而是讓劇中人物沐浴在一股無法完全理解的力量之中，延伸出他們所處天地之外，是其中的成分，一如每塊堅硬山岩或一葉脆弱草莖。

法蘭西絲麥朵曼（左）以「無依之地」獲得最佳女主角，右為導演趙婷。（路透）

趙婷在「無依之地」片中，把這些忠於生活的說故事技巧，轉化到有點成竹在胸的畫面像框，始於記者潔西卡‧布魯德(Jessica Bruder)的同名書籍，再搬上Searchlight電影公司更大的平台，但趙婷藝術的核心興趣持續不變。

這位華裔作家、導演、剪輯師兼製片人，把宗匠大師的手法鍛煉得爐火純青，打造出真實的感情，雖樸素仍扣人心弦。

趙婷本人就由中國搬遷到美國，還有轉換社會生態系，兩方面都算游牧民，身處無依之地，她似乎著迷於家的概念，不論家是可以搬動還是定著固住，是自己選擇還是他人賦予。

電影美學及情懷之外，電影業觀察家另發現，趙婷的「無依之地」25日晚奪得奧斯卡最佳電影獎之後，很可能打破最佳電影得主國內票房最低紀錄，成為叫好但不叫座的新經典。

今年以前，榮獲奧斯卡最佳電影獎而票房紀錄最慘淡者，是凱薩琳畢格羅(Kathryn Bigelow)2009年執導的「危機倒數」(The Hurt Locker)，成績為1700萬元。「無依之地」上演期間票房收入多少，Searchlight還沒披露，但業界估計大約在250萬元；若取得最佳電影獎光環，「無依之地」票房可望打破300萬元。