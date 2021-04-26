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奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

奧斯卡／3度封后 法蘭西絲麥朵曼：歌聲是我想說的話

編譯陳韻涵／綜合25日電
法蘭西絲麥朵曼（左）以「無依之地」獲得最佳女主角，右為導演趙婷。（路透）
法蘭西絲麥朵曼（左）以「無依之地」獲得最佳女主角，右為導演趙婷。（路透）

法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)以「無依之地」(Nomadland)獲得最佳女主角，安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)以「父親」(The Father)獲頒最佳男主角；最佳男女配角則分別頒給「猶大與黑彌賽亞」(Judas and the Black Messiah)的丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)，以及「夢想之地」(Minari)的南韓女星尹汝貞(Youn Yuh-jung)。

法蘭西絲麥朵曼發表得獎感言時，僅說：「我的歌聲就是我想說的話，我們知道這些文字就是我們的作品，我喜歡這些文字，感謝你們了解。」

來源：Good Morning America

法蘭西絲麥朵曼過去曾以「冰血暴」（Fargo）、「意外」（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）拿下奧斯卡影后，這次再憑「無依之地」奪下第三座奧斯卡，也成為影史上在凱薩琳赫本的四座紀錄之後，第二多的影后得主。

老牌影后法蘭西絲麥朵曼25日再以趙婷執導的電影「無依之地」，獲得奧斯卡最佳女主角...
老牌影后法蘭西絲麥朵曼25日再以趙婷執導的電影「無依之地」，獲得奧斯卡最佳女主角獎。(美聯社)

堪稱在「無依之地」中盡現人生歷練、交出從影以來最動人表演的法蘭西絲麥朵曼，這次身兼製片的她更在開拍數月前，就先實際開著改裝貨車、親自成為游牧族到處打工為角色作準備，果然再度展現令人讚嘆的演技範本，深刻細膩詮釋無法放下過去並失去人生重心的埋藏心境，締造演藝生涯又一代表作。

安東尼霍普金斯這回在「父親」中飾演罹患失智症的父親。圖為劇照。（美聯社）
安東尼霍普金斯這回在「父親」中飾演罹患失智症的父親。圖為劇照。（美聯社）

83歲安東尼霍普金斯 榮膺最高齡影帝

安東尼霍普金斯以83歲之姿榮膺最高齡影帝，但他本人當天並未到場領獎。

安東尼霍普金斯上次獲獎是29年前的「沉默的羔羊」，歷經多年後再度獲獎，他先前摘下英國影藝學院獎最佳男主角獎，聲勢反超原本氣勢較強的「藍調天后」查德維克鮑斯曼，成為本屆影帝。

安東尼霍普金斯這回在「父親」中飾演罹患失智症的父親，並透過爐火純青的演技，展現出老年人罹患失智症後，其憤怒、多疑、慌張、悔恨、悲傷、思念等多種情緒的瞬間轉變。尤其本片可說是為他量身打造，連角色的名字、生日與年紀都跟他一模一樣。安東尼斯也演得過癮，並透露在拍攝時想起了自己的父親，更在演出時止不住地流下淚水。

安東尼霍普金斯這回在「父親」中飾演罹患失智症的父親。圖為劇照。（美聯社）
安東尼霍普金斯這回在「父親」中飾演罹患失智症的父親。圖為劇照。（美聯社）

「南韓梅莉史翠普」尹汝貞首奪小金人

現年73歲的南韓資深女演員尹汝貞以「夢想之地」榮獲本屆奧斯卡最佳女配角；被歐美媒體封為「南韓梅莉史翠普」的她寫下首次南韓影星入圍此獎並獲獎的紀錄。

「夢想之地」獲頒奧斯卡之前，接連獲得美國演員工會獎 (Screen Actors Guild Awards)和有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎(BAFTA)；尹汝貞在致詞最後說：「我不相信比較」，因為每部電影跟每個角色都不同，無從比起，最終，她向同樣入圍此獎項的葛倫克蘿絲(Glenn Close)致敬。

丹尼爾卡盧亞 金球後再奪最佳男配角

非裔的丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)以「猶大與黑彌賽亞」(Judas and the Black Messiah)獲頒最佳男配角，他上台致詞時先感謝天父並一一唱名要感謝的人；他的母親與妹妹在現場，難掩歡樂淚水。

「猶大與黑彌賽亞」這部紀錄片講述芝加哥1960年代後期黑豹黨(Black Panthers)黨主席漢普頓(Fred Hampton)遭聯邦調查局(FBI)線人歐尼爾(William O'Neal)背叛的故事。丹尼爾卡盧亞表示，他要感謝英年早逝的漢普頓(Fred Hampton)對非裔在教育、健保等方面帶來許多很棒的影響。

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