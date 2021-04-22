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新冠疫情嚴重 國務院增列116個「別去旅行」國家

記者顏伶如／綜合報導

國務院對美國遊客發布的「請勿前往」(Do Not Travel)的最高級別第四級警示名單，本周至少再增116國，新上榜國家包括英國、加拿大、法國、以色列、墨西哥、德國等，理由則為「新冠病毒疫情非常嚴重」。

國務院本周稍早表示，全球國家中約有八成，都將被列入危險程度最高的「請勿前往」名單。目前全球共有150國被國務院列為「第四級：不要旅行」，芬蘭、埃及、比利時、土耳其、瑞典、瑞士、西班牙都包括在內。中國、日本則均維持在「第三級：三思而後行」(Reconsider Travel)。

不過，國務院的公告屬於建議參考性質，並無強制力，也未禁止美國民眾前往這些國家。

受到疫情期間各種限制措施，絕大多數美國民眾其實並無法前往歐洲大多數地區。曾經到過大多數歐洲地區以及中國、巴西、伊朗、南非的非美國公民，幾乎全被美國拒絕入境。

美國航空協會(Airlines for America)主席加里奧(Nicholas Calio)21日在參院聽證會上指出，國會議員應該為重啟國際旅行找到實際可行的藍圖。

另一方面，眾院21日以218票贊成對208票反對通過法案，限縮行政部門今後發布旅行禁令的權限，例如前總統川普任內對穆斯林國家發布的旅行禁令。在表決中，只有一名共和黨籍眾議員加入民主黨陣營，為法案投下同意票。

「非移民國籍基準反歧視」(NO BAN)法案條文寫道，禁止以在移民相關決策中出現宗教歧視。條文中也指出，行政部門如果要發布與移民有關的任何禁令，內容必須具備「令人信服的政府利益」(compelling government interest)。

法案規定，國務院、國土安全部如果要發布與移民有關的禁令，必須先徵詢國會意見，並提供具體證據給國會，説明頒布旅行禁令的理由為何以及禁止效期多久。

美國公民 國務院 移民

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