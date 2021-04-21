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全球氣候議題 暗藏美中爭霸

記者 張加
拜登總統22日邀請40國領袖參與線上氣候峰會，圖為阿拉巴馬州的燃煤電廠。(Getty Images)
拜登總統22日邀請40國領袖參與線上氣候峰會，圖為阿拉巴馬州的燃煤電廠。(Getty Images)

拜登總統邀請40國領袖參與線上氣候峰會，展現美國領導全球對抗氣候問題的決心，預期屆時將宣布更宏大的減排目標；此前，美中發布聯合聲明承諾合作因應氣候變遷，看似願為全球危機擱置分歧，實際上氣候問題仍是美中長期競爭的領域之一。

美國前總統川普曾退出氣候巴黎氣候協定，拜登一上任便宣布重新加入，即將於本月22日至23日舉行的氣候峰會，對上任三個月的拜登而言相當重要，他將疫情與氣候變遷列為其優先處理議題，也誓言重拾美國的領導地位。

拜登很可能會藉由這場全球關注的峰會公布新減排目標，承諾提供資金幫助較貧窮國家應對氣候變遷，並敦促其他國家合作因應氣候危機。

一些環團與企業敦促拜登政府設下新減排目標，評估白宮最終可能提出，在2030年將碳排放量削減到2005年的50%。前總統歐巴馬任內曾提出減排承諾，即美國2025年碳排放量將比2005年減少26%至28%。

美國塔芙茨大學法律與外交學院院長凱特告訴華盛頓郵報，拜登重新加入巴黎氣候協定，各國都感到欣慰，但他們也了解美國有可能會再次退出。

凱特說，除非拜登提出的氣候承諾夠宏大，否則這次峰會沒什麼價值，只有拜登展現雄心並恢復信譽，才能在蘇格蘭聯合國氣候變化大會（COP26）前，推動其他主要經濟體跟進。

外界希望，美國提出宏大的目標與承諾，能讓拜登政府與歐洲盟友在面對中國、俄羅斯、印度等主要國家時，擁有更大的影響力，拜登幕僚也希望主要碳排放國能在本周做出更大膽的承諾。

美國一些專家認為，氣候變遷將是未來幾十年政治與經濟關注重點，在華府與北京的貿易戰、科技戰之後，很可能在發展再生能源與投資綠色科技方面展開「氣候戰」。一份金融界研究報告指出，「這不只是拯救地球，氣候戰略為實現全球霸權提供了一條途徑」。

拜登 美國 氣候變遷

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