變種病毒續擴散 賓州平均日增翻倍 科州疑現第4波疫情

全美多州的疫情升溫，其中包括賓州與科羅拉多州。接種疫苗是防疫關鍵一步。(Getty Images)

隨著愈來愈多人接種新冠疫苗 而增加旅遊且各州陸續放寬防疫措施，但傳染力更強的新冠變種毒株仍持續擴散；賓州 近日的新增確診及住院人數大增，科羅拉多州官員則警告出現第四波疫情 高峰，另有多州也出現疫情回溫的類似情況。

紐約時報數據顯示，賓州平均日增4922例，較一個月前的2515例增加近一倍，賓州人均日增新病例已成為全美最多的其中一州；賓州的新冠住院率較兩周前攀升約16%，死亡率則在1月中降至每日平均222人後回升，目前抵抗力較弱的新冠確診者平均37天不治。

各州與全國健康官員憂慮率先在英國發現的B.1.1.7變種病毒，其傳染力較原本的毒株強約60%，死亡率也較原毒株增加67%，B.1.1.7變種毒株目前已成為全美最普遍的新冠病源。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，賓州的確診病例中有28%為B.1.1.7變種毒株，此毒株在約24州造成許多人確診，如密西根州有至少57%病例涉及B.1.1.7變種毒株，田納西州則為逾六成。

費城傑佛遜健康中心傳染病主任祖羅(John Zurlo)表示，過去六周新冠住院情況持續增加，大多數病患年齡層介於45歲到64歲，其中許多人未打疫苗。

CDC數據顯示，賓州的疫苗接種進度超越多數州，約43%州民已接種至少一劑疫苗，其中約26%完成接種。全國而言，目前已有39%國民接種至少一劑疫苗，25%已完成接種。

在科羅拉多州方面，紐時數據顯示科州平均日增1661例確診，較兩周前增加18%，同期住院率增加19%，死亡人數也略增。

科州新冠肺炎疫情指揮官布克曼(Scott Bookman)曾於15日的記者會表示：「我們在科羅拉多州看到類似第四波新冠肺炎疫情的開端。」他說，儘管科州已有很多人接種疫苗，但仍要持續對檢測保持警覺心。

CDC官員表示，除了前述率先在英國發現的變種毒株之外，率先在加州發現的CAL.20C變種毒株占了科羅拉多州新冠肺炎新增確診的超過一半病例。

科州的疫情儘管尚未趨緩，州政府仍於16日結束強制要求餐廳、辦公室和體育冠限制人員流量的規定，並將防疫規定權交還給各地方郡官員；公衛專家擔心，如此一來恐讓疫情更加惡化。

慶幸的是，科州依然會維持口罩強制配戴令至5月2日，並禁止大型室內集會。