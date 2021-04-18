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「歐洲的叔叔」 菲立普血緣及姻親連結歐洲各王室

記者胡玉立／綜合報導
西班牙國王費利佩六世的妻子萊蒂齊亞(左)，稱伊麗莎白女王為姨媽，菲立普親王為叔叔。圖為菲立普親王2017年7月接待萊蒂齊亞訪問英國。(路透)
西班牙國王費利佩六世的妻子萊蒂齊亞(左)，稱伊麗莎白女王為姨媽，菲立普親王為叔叔。圖為菲立普親王2017年7月接待萊蒂齊亞訪問英國。(路透)

菲立普親王的人生跨越歐洲歷史長達一個世紀，其家族關係也一樣遼闊；他不僅創下英國史上執行王室伴侶任務最久的紀錄，也透過血緣和婚姻關係，與歐洲大陸大部分王室成員聯結在一起。

「如果說維多利亞女王(Queen Victoria)是歐洲的祖母，菲立普親王就是歐洲的叔叔，」塔托伊皇家莊園之友協會」(Tatoi Royal Estate Friends Association)主席庫特薩維利斯(Vassilis Koutsavlis)這麼說。

菲立普的父親、希臘和丹麥的安德魯王子(Prince Andrew)葬在雅典北邊山腳下林木茂密的塔托伊莊園；那裡是王家夏季住所也是王家墓地，菲立普的許多親戚陵墓都在那裡，包括希臘國王和王后、丹麥王子和公主、俄羅斯大公爵夫人，甚至還有是拿破崙一世(Napoleon Bonaparte)的遠親。

菲立普的曾祖父是當年丹麥國王克里斯蒂安九世(Christian IX )，祖父是希臘國王喬治一世(George I)，父親安德魯娶了維多利亞女王的曾孫女愛麗絲公主(Princess Alice)，生下了菲立普。

研究丹麥王室的歷史學家索倫森(Lars Hovbakke Soerensen)表示，「那時，不同王室通婚是很常見的事。克里斯蒂安九世就很擅長此事；他安排子女與歐洲其他王室結婚。」

維多利亞女王和克里斯蒂安九世一樣，也是出了名的「媒人」，她安排她的孩子與歐洲王室結婚，她的多個後代迄今仍統治歐洲。作為克里斯蒂安九世和維多利亞女王的後裔，菲立普的血緣關係也深入歐洲各王室。

1832年，希臘在當時英、法、俄等列強協助下，脫離鄂圖曼帝國(Ottoman Empire)獨立；1863年，克里斯蒂安九世17歲的兒子被希臘國民議會(Greek National Assembly)選為國王，就是菲立普的祖父喬治一世(George I)。

喬治一世後來與羅曼諾夫王朝(Romanov dynasty)成員俄羅斯的奧爾加·康斯坦丁諾夫娜(Olga Constantinovna)結婚，育有八個孩子；菲立普的父親安德魯(Andrew)排名第七。

現任丹麥君主女王瑪格麗特二世( Queen Margrethe II)、挪威國王哈拉爾五世(King Harald V)以及西班牙國王費利佩六世(King Felipe VI)，都是維多利亞女王和克里斯蒂安九世的後裔。

費利佩六世和妻子萊蒂齊亞(Letizia)上周寫給伊麗莎白女王的慰問電報中，就親切寫道：「親愛的莉莉貝特(Lillibet)姨媽，聽到我們親愛的叔叔菲立普去世，我們都非常難過。」

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