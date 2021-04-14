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回不去了？菜價一路漲 波士頓、費城更明顯

記者顏伶如／綜合報導

疫情爆發後，美國消費者發現買菜費用變高，如此狀況在短期之內恐將「回不去了」，食物價格到年底之前還可能進一步攀升；美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)13日公布最新消費者物價指數(Consumer Price Index)報告顯示，每月消費者物價指數在今年3月間上升了0.6%，創下近十年來單月成長最大幅度，在過去一年裡，整體物價漲了2.6%。

國家廣播公司(NBC)晨間新聞節目「今日」(Today)分析，美國2020年發生新冠疫情後，不少消費者開始囤積各種日用品，廠商供應鏈卻因疫情影響而中斷，導致價格頓時上升，漲價趨勢到現在都沒有消退；對於平日買菜費用，消費者最好現在就開始精打細算，因為消費者物價指數報告顯示，物價不斷上升，漲勢並沒有稍緩，還可能變得更貴。

報告顯示，汽油價格在今年3月變貴9.1%，蔬菜、水果價格從今年2月以來增加將近2%，魚、肉、蛋類價格也提高了0.4%。

報導指出，美國各地消費者都明顯感受到價格飛漲的狀況。在紐約長島一家超市購物的克馬吉(John Kermaj)說，過去兩個月物價漲得頗兇，「以前花30元買到的東西，現在要60元。」為了節省開銷，盡量把錢花在絕對必要的日常用品，避免買名牌，肉品及新鮮的魚則能省就省。

市調研究機構Nielsen IQ超市銷售數據統計顯示，一磅培根(bacon)在2020年1月的售價為4.72元，今年3月則已漲到5.11元，絞牛肉在同期從每磅5.02元漲至5.26元，一條麵包則從2.44元漲到2.66元。

統計顯示，某些城市物價上漲幅度相對較高，波士頓、費城地區的每磅培根的價格，就比其他地區平均貴了大約一元。

報導指出，疫情發生後，廠商為了降低市場需求，從2020年3月開始減少促銷與折價券，這些改變也對超市業者的毛利率(profit margins)造成壓力。

農業經濟學家奧爾維拉(Isaac Olvera)表示，受到油價上漲影響，消費者直到今年底前，買菜花費恐將持續偏高；他表示，雖然蔬果業者將會增加產量，以符合市場需求，但可能要到年底，出貨量才會真正增加。

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