我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失業津貼1萬200元免稅 5月將開始退稅

紓困奏功 經濟回春 美國帶動全球復甦

記者顏伶如╱綜合報導
聯邦勞工部統計數字顯示3月就業人數增加，失業人數自2月6.2%，降到6%，反映新冠疫情趨緩，美國經濟動起來。圖為麻州一家「家庭站」外貼出招人的標識。(美聯社)
聯邦勞工部統計數字顯示3月就業人數增加，失業人數自2月6.2%，降到6%，反映新冠疫情趨緩，美國經濟動起來。圖為麻州一家「家庭站」外貼出招人的標識。(美聯社)

聯邦政府剛為民眾發放第三輪紓困現金支票，歷經一年多新冠肺炎疫情衝擊後的就業市場如今已出現回春跡象，「華盛頓郵報」分析，美國儼然成為帶動全球經濟復甦的主要引擎。美國經濟今年東山再起，對於分布世界各地的工廠勞工、碼頭裝卸工及農民來說將是好消息，包括中國的工廠工人，荷蘭的碼頭工人以及德國農民。

●不讓中國獨霸 美再成全球經濟最大貢獻者

報導指出，新冠疫苗施打正在穩定進行中，美國經濟蒸蒸日上，能夠因此獲利的將不只美國國內而已。英國研究和諮詢機構「牛津經濟研究院」(Oxford Economics)指出，美國今年對於商品、服務需求大增，影響層面將擴散超過國界之外，讓美國從2005年以來再度成為全球經濟成長的最大單一貢獻者。

勢力消長局勢下，美國再度揚眉吐氣，意味著至少在短期之內，中國不再是為90兆元全球經濟獨挑大樑的火車頭。

●砸重金救國內 也拉抬他國經濟

拜登政府砸重金救經濟的動作，搭配著聯邦準備理事會(Federal Reserve)將利率控制極低，正在促成美國經濟成長萌生，進而使得其他幾個並沒有積極對抗疫情的國家也獲得拉抬。

據統計，今年1月間，美國民眾將第二輪收到的600元聯邦紓困支票用來購買家具、筆電、衣服等，使額美國進口總計2210億元商品的新紀錄。這個數字還是今年3月第三輪1400元紓困現金支票發放之前。

前總統布希任內的白宮經濟顧問福布斯(Kristin Forbes)說：「我們目前領先全球。紓困現金當中極大比例，極可能將滲往海外。」

聯邦勞工部統計數字顯示3月就業人數增加，失業人數自2月6.2%，降到6%，反映新...
聯邦勞工部統計數字顯示3月就業人數增加，失業人數自2月6.2%，降到6%，反映新冠疫情趨緩，美國經濟動起來。圖為伊利諾州一家餐廳上月底招人。(美聯社)

●新增91.6萬個工作 失業率6%創新低

美國經濟較其他國家超前的最新實證，來自於勞工部2日公布報告指出，美國在今年3月間新增91萬6000個工作機會，6%失業率則降至這波經濟衰退以來的新低點。

美國供應管理協會(Institute for Supply Management)上周公布製造業分析報告也指出，目前製造業表現是1983年12月以來最為欣欣向榮的尖峰時刻。

相形之下，歐洲地區由於新冠病毒確診病例再度飆高，使得經濟復甦面臨阻礙。由於疫情嚴重，法國便在上周宣布了第三次全國封鎖，德國、義大利也雙雙對於部分活動祭出禁令。

●美施打疫苗民眾 多出歐盟國家一倍

華郵指出，加速疫苗接種計畫的腳步，聯邦政府大手筆花錢，都讓美國經濟因此獲得優勢。截至3月底為止，美國已經施打疫苗民眾占總人口比例，與歐盟相比大約多出一倍。

絕大多數經濟學者都預期，中國今年經濟成長率表現將比美國出色，不過，「牛津經濟研究院」指出，美國21兆元的經濟實力仍然比中國來得可觀，美國對全球經濟成長的貢獻也將略勝一籌。

美國 中國 紓困

上一則

全美房市火燙 房產中價位飆漲15.8%至31.3萬

延伸閱讀

航空旅遊正在復甦，這是機場免稅店的好消息

航空旅遊正在復甦，這是機場免稅店的好消息
擔心修憲暴衝 黨政人士：美對台灣友好 但是有底線

擔心修憲暴衝 黨政人士：美對台灣友好 但是有底線
南韓等距外交 對中美兩邊押寶

南韓等距外交 對中美兩邊押寶
華裔富豪黃馨祥：美國種族歧視無處不在 徹底理想幻滅

華裔富豪黃馨祥：美國種族歧視無處不在 徹底理想幻滅

熱門新聞

最新一起亞裔無緣無故在街上遭到襲擊，29日上午發生在曼哈頓靠近時報廣場附近。(美聯社)

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

2021-03-31 15:43
許多國民都期待著第四輪、1400元的紓困支票，目前已有64名議員支持繼續發現金補助，直到新冠肺炎疫情結束。(美聯社)

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

2021-03-29 22:55
美國總統拜登。 路透

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

2021-03-31 00:40
德州共和黨國會眾議員參選人金賽麗日前以韓國裔的身分，發表不歡迎中國移民的言論。(BBC視頻截圖)

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

2021-04-02 21:36
佛州邁阿密灘仍在實施宵禁，但民眾置若罔聞，跳舞狂歡，引發疫情再度惡化的擔憂。(Getty Images)

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

2021-04-02 02:30
圖為牛津／阿斯特捷利康疫苗。（美聯社）

新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月

2021-03-30 21:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人
亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救
「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞
埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船