紓困奏功 經濟回春 美國帶動全球復甦

聯邦勞工部統計數字顯示3月就業人數增加，失業人數自2月6.2%，降到6%，反映新冠疫情趨緩，美國經濟動起來。圖為麻州一家「家庭站」外貼出招人的標識。(美聯社)

聯邦政府剛為民眾發放第三輪紓困 現金支票，歷經一年多新冠肺炎疫情衝擊後的就業市場如今已出現回春跡象，「華盛頓郵報」分析，美國 儼然成為帶動全球經濟復甦的主要引擎。美國經濟今年東山再起，對於分布世界各地的工廠勞工、碼頭裝卸工及農民來說將是好消息，包括中國 的工廠工人，荷蘭的碼頭工人以及德國農民。

●不讓中國獨霸 美再成全球經濟最大貢獻者

報導指出，新冠疫苗施打正在穩定進行中，美國經濟蒸蒸日上，能夠因此獲利的將不只美國國內而已。英國研究和諮詢機構「牛津經濟研究院」(Oxford Economics)指出，美國今年對於商品、服務需求大增，影響層面將擴散超過國界之外，讓美國從2005年以來再度成為全球經濟成長的最大單一貢獻者。

勢力消長局勢下，美國再度揚眉吐氣，意味著至少在短期之內，中國不再是為90兆元全球經濟獨挑大樑的火車頭。

●砸重金救國內 也拉抬他國經濟

拜登政府砸重金救經濟的動作，搭配著聯邦準備理事會(Federal Reserve)將利率控制極低，正在促成美國經濟成長萌生，進而使得其他幾個並沒有積極對抗疫情的國家也獲得拉抬。

據統計，今年1月間，美國民眾將第二輪收到的600元聯邦紓困支票用來購買家具、筆電、衣服等，使額美國進口總計2210億元商品的新紀錄。這個數字還是今年3月第三輪1400元紓困現金支票發放之前。

前總統布希任內的白宮經濟顧問福布斯(Kristin Forbes)說：「我們目前領先全球。紓困現金當中極大比例，極可能將滲往海外。」

聯邦勞工部統計數字顯示3月就業人數增加，失業人數自2月6.2%，降到6%，反映新冠疫情趨緩，美國經濟動起來。圖為伊利諾州一家餐廳上月底招人。(美聯社)

●新增91.6萬個工作 失業率6%創新低

美國經濟較其他國家超前的最新實證，來自於勞工部2日公布報告指出，美國在今年3月間新增91萬6000個工作機會，6%失業率則降至這波經濟衰退以來的新低點。

美國供應管理協會(Institute for Supply Management)上周公布製造業分析報告也指出，目前製造業表現是1983年12月以來最為欣欣向榮的尖峰時刻。

相形之下，歐洲地區由於新冠病毒確診病例再度飆高，使得經濟復甦面臨阻礙。由於疫情嚴重，法國便在上周宣布了第三次全國封鎖，德國、義大利也雙雙對於部分活動祭出禁令。

●美施打疫苗民眾 多出歐盟國家一倍

華郵指出，加速疫苗接種計畫的腳步，聯邦政府大手筆花錢，都讓美國經濟因此獲得優勢。截至3月底為止，美國已經施打疫苗民眾占總人口比例，與歐盟相比大約多出一倍。

絕大多數經濟學者都預期，中國今年經濟成長率表現將比美國出色，不過，「牛津經濟研究院」指出，美國21兆元的經濟實力仍然比中國來得可觀，美國對全球經濟成長的貢獻也將略勝一籌。