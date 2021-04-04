5.33億臉書用戶個資被張貼曝光 查克柏格個資也外洩

5.33億個臉書用戶個資，3日在一個網路駭客論壇曝光；外洩資料包括電話號碼、全名、電郵地址和個人自傳等訊息。(路透)

新聞網站Insider報導，包括超過3200萬美國 用戶在內的5億3300萬個臉書 (Facebook)用戶個資，3日在一個網路駭客論壇曝光；外洩資料包括電話號碼、全名、位置、電子郵件地址和個人自傳等訊息。

美聯社報導，雖然這些資訊可能是幾年前的，但卻再度引發各界關注和重新檢視臉書個資隱私問題，是臉書和其他社交媒體網站收集了大量資訊，而且這些資訊的安全程度有限的另一個例子；專家擔心，外洩個資可能遭人詐欺使用。

●臉書聲稱 2019舊數據 問題已解決

這項消息是由「商業內幕」(Business Insider)率先揭露，報導表示，經查閱於網路曝光的電話號碼、出生日期、自傳等詳細資訊樣本，其中一些資料與已知的臉書用戶紀錄相符；但臉書發言人利茲·布爾喬瓦(Liz Bourgeois)3日在推特發文表示，Insider所披露的洩漏情事，涉及的是「先前在2019年報導的舊數據，我們在2019年8月發現並解決了這個問題。」

●專家批評 臉書仍不承認疏失

針對臉書個資外洩 ，以色列網路犯罪情報公司洛克(Hudson Rock)聯合創始人加爾(Alon Gal)3日在推特發文表示，「臉書仍未承認有關個資的徹底疏失。遭洩露資料包括個人臉書ID、全名、位置、部分電郵地址、關係狀態和其他詳細資料。壞人肯定會把這些資料用在社交工程、詐欺、駭客攻擊和行銷等活動上。」

所謂「社交工程」，意指藉由贏得他人信任(例如冒充技術支持人員)來獲取個人機密資訊，而非透過克服技術障礙。

臉書執行長查克柏格的私人電話與個資，也在被洩露的資料中。(路透)

臉書創辦者之一休斯，個資也遭外洩。(Getty Images)

臉書創辦人之一科維茨個資遭駭。(Getty Images)

●美國用戶 逾3200萬人受影響

根據商業內幕調查，受影響的資料涵蓋106國共計5億3300萬個臉書用戶個資，其中包括逾3200萬美國用戶、2000萬法國用戶及1100萬英國用戶等。其中，執行長查克柏格及兩位創辦者休斯與科維茨的個資也被外洩。

加爾告訴華盛頓郵報，持有外洩個資者最早以數萬元價格出售，後來開始流通並以較低價格出售，最後變成免費提供。

加爾1月曾推文寫道，有人造出數據庫讓人付費訪問，情況「更加令人擔憂」；技術期刊Motherboard則在1月報導，臉書相關電話號碼在低階網路駭客論壇兜售流傳；3日，一名用戶在該論壇免費提供相關數據。

●誤導用戶 臉書曾賠出天價罰款

臉書是全球最受歡迎的社群媒體，擁有逾20億用戶，之前即因處理個資問題受外界指責。2019年，聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，簡稱FTC)罰了臉書50億元，指它有關廣告商等第三方如何造訪問用戶個資方面，誤導用戶。

臉書後來與政府達成和解，創下美國歷史上最巨額侵犯隱私行為罰款。