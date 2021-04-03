台鐵太魯閣號慘劇 「低級」錯誤…台鐵一犯再犯

火車上乘客在救援人員協助下走出車廂，有小孩被抱出時還驚魂未定。(記者王燕華／攝影)

前年10月，台灣 鐵路普悠瑪號事故釀18死，台交通部信誓旦旦要痛改前非，大動作成立台鐵 體檢小組，可是不到兩年半，又發生太魯閣號50死悲劇，成了台鐵營運百年來最嚴重事故；更是台鐵今年第三起與「施工、調車」有關的事故，如此「低級」不該犯的錯誤，卻又一再重演，令人不僅想問，台鐵改革是改到哪裡去了？

台鐵局長張政源1月退休 後，台交通部長林佳龍找來交通部常務次長「整頓」台鐵，看似有督導之意，但實際上卻是讓台鐵陷入空轉的狀態。試問，一個不懂鐵路的人，要怎麼帶領台鐵往前走？

在缺少了強而有力的掌舵者的情況下，台鐵路線安全管理本身又非常鬆散，不僅自己人隨便走入軌道與橫越的狀況時有所聞，對施工包商的管理也確實不夠謹慎，導致台鐵的工安事故屢見不鮮。

台鐵台東海端事故才剛發生不久，施工車撞死台鐵自家人的意外令人記憶猶新，交通部長林佳龍也說要檢討施工SOP，但一個多月過去，檢討顯然破功。

諷刺的是，4月1日EMU900型通勤電聯車首航典禮，台灣行政院長蘇貞昌和蔡英文總統都親自出席，林佳龍還開心分享每趟列車乘載了「生離死別」，未料就傳出50人喪命的天人永隔。

台鐵屢屢發生事故，驗證了台鐵組織文化跟安全都毫無改進。不僅是台鐵、台交通部要徹底檢討，台行政院也脫不了干係，唯有真心、虛心檢討、做出立竿見影的改變，才能重拾人民的信任，不然再多的「下台宣言」，都彌補不了殞落的生命。