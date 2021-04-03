我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

台鐵太魯閣號慘劇 「低級」錯誤…台鐵一犯再犯

記者曹悅華
火車上乘客在救援人員協助下走出車廂，有小孩被抱出時還驚魂未定。(記者王燕華／攝影)
火車上乘客在救援人員協助下走出車廂，有小孩被抱出時還驚魂未定。(記者王燕華／攝影)

前年10月，台灣鐵路普悠瑪號事故釀18死，台交通部信誓旦旦要痛改前非，大動作成立台鐵體檢小組，可是不到兩年半，又發生太魯閣號50死悲劇，成了台鐵營運百年來最嚴重事故；更是台鐵今年第三起與「施工、調車」有關的事故，如此「低級」不該犯的錯誤，卻又一再重演，令人不僅想問，台鐵改革是改到哪裡去了？

台鐵局長張政源1月退休後，台交通部長林佳龍找來交通部常務次長「整頓」台鐵，看似有督導之意，但實際上卻是讓台鐵陷入空轉的狀態。試問，一個不懂鐵路的人，要怎麼帶領台鐵往前走？

在缺少了強而有力的掌舵者的情況下，台鐵路線安全管理本身又非常鬆散，不僅自己人隨便走入軌道與橫越的狀況時有所聞，對施工包商的管理也確實不夠謹慎，導致台鐵的工安事故屢見不鮮。

台鐵台東海端事故才剛發生不久，施工車撞死台鐵自家人的意外令人記憶猶新，交通部長林佳龍也說要檢討施工SOP，但一個多月過去，檢討顯然破功。

諷刺的是，4月1日EMU900型通勤電聯車首航典禮，台灣行政院長蘇貞昌和蔡英文總統都親自出席，林佳龍還開心分享每趟列車乘載了「生離死別」，未料就傳出50人喪命的天人永隔。

台鐵屢屢發生事故，驗證了台鐵組織文化跟安全都毫無改進。不僅是台鐵、台交通部要徹底檢討，台行政院也脫不了干係，唯有真心、虛心檢討、做出立竿見影的改變，才能重拾人民的信任，不然再多的「下台宣言」，都彌補不了殞落的生命。

台鐵 台灣 退休

上一則

接種疫苗後不會再染疫？CDC撤回主任發言

下一則

台鐵太魯閣號慘劇 禍首工程車「不該停在那」

延伸閱讀

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷
一張圖看 太魯閣號出軌事故

一張圖看 太魯閣號出軌事故
太魯閣出軌已54死 專家：換幾個交通部長都沒用

太魯閣出軌已54死 專家：換幾個交通部長都沒用
台鐵太魯閣出軌48死 林佳龍：必須承擔一切政治責任

台鐵太魯閣出軌48死 林佳龍：必須承擔一切政治責任

熱門新聞

夫婦兩人育有一女。(本報檔案照片)

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

2021-03-26 21:50
最新一起亞裔無緣無故在街上遭到襲擊，29日上午發生在曼哈頓靠近時報廣場附近。(美聯社)

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

2021-03-31 15:43
許多國民都期待著第四輪、1400元的紓困支票，目前已有64名議員支持繼續發現金補助，直到新冠肺炎疫情結束。(美聯社)

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

2021-03-29 22:55
章瑩穎(左起)、紀夢奇、趙茜。(本報檔案照片)

章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示

2021-03-26 21:55
華裔網路鞋商Zappos創辦人謝家華。(美聯社)

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

2021-03-27 12:44
美國總統拜登。 路透

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

2021-03-31 00:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃