去年槍枝暴力奪命近2萬 20年來最高

去年槍枝銷售大增的原因，應與疫情及反警暴力運動有關。(Getty Images)

近日喬治亞州及科羅拉多州槍擊 案受到矚目，但是在媒體關注的焦點之外，去年在全國普遍居家避疫、經濟封鎖的情況下，槍擊事件不減反增，還是至少20年來的新高，甚至因為與槍枝有關的自殺、或其他暴力問題，讓「家中也不是最安全的地方」。

據華盛頓郵報報導，2020年全國近2萬人死於槍擊事件，為過去20年來的最高數字，比2017年多了3600人以上，另有2萬4000人死於以槍枝自戕。

去年槍下亡魂當中，甚至有近300名17歲以下未成年人，比2019年多了整整50%；因槍擊案死亡或受傷的未成年人超過5100人，比2014年有數據以來、任何一年的數字都還要多1000人以上；去年全國共計近4萬人因槍擊案受傷，比2017年多了8000人。

全美去年售槍2300萬枝 比2019年多了64%

對應此數據的是，去年美國 大城市的謀殺案暴增30%，不但持續刷新歷史紀錄，還創下史上最大增幅；全國槍枝銷售也達到2300萬枝，比2019年多了64%。

但是去年美國平均每73天發生一起大規模槍擊案，與2019年的36天，以及2017、2018年的45天相比頻率較低。這些數字反映了，除疫情 轉移焦點之外，較不受關注的小規模槍擊案快速上升，讓槍枝傷害達到創紀錄新高。

防範槍枝暴力的組織Sandy Hook Promise聯合創始人巴登(Mark Barden)表示，許多社區得應對接連發生、已成為「日常生活」的小型槍擊事件。

報導引述專家的說法，推測槍枝銷售大增的原因，包含疫情及反警暴力運動等；槍擊案大增的原因，則包含疫情下的失業及壓力，衍生出的傷害或自殺問題，無法去學校的兒童也籠罩在此陰影下，巴登說：「對很多學生而言，家中也不是最安全地方」。

巴登表示，外界應當更關注這些小規模槍擊案，因為對槍擊案劫後餘生的人而言，這是他們餘生都要背負的傷疤，其造成的附帶損害更可能潛在地傷害我們所有人。