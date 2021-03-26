我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

去年槍枝暴力奪命近2萬 20年來最高

編譯洪毅／綜合25日電
去年槍枝銷售大增的原因，應與疫情及反警暴力運動有關。(Getty Images)
去年槍枝銷售大增的原因，應與疫情及反警暴力運動有關。(Getty Images)

近日喬治亞州及科羅拉多州槍擊案受到矚目，但是在媒體關注的焦點之外，去年在全國普遍居家避疫、經濟封鎖的情況下，槍擊事件不減反增，還是至少20年來的新高，甚至因為與槍枝有關的自殺、或其他暴力問題，讓「家中也不是最安全的地方」。

據華盛頓郵報報導，2020年全國近2萬人死於槍擊事件，為過去20年來的最高數字，比2017年多了3600人以上，另有2萬4000人死於以槍枝自戕。

去年槍下亡魂當中，甚至有近300名17歲以下未成年人，比2019年多了整整50%；因槍擊案死亡或受傷的未成年人超過5100人，比2014年有數據以來、任何一年的數字都還要多1000人以上；去年全國共計近4萬人因槍擊案受傷，比2017年多了8000人。

全美去年售槍2300萬枝 比2019年多了64%

對應此數據的是，去年美國大城市的謀殺案暴增30%，不但持續刷新歷史紀錄，還創下史上最大增幅；全國槍枝銷售也達到2300萬枝，比2019年多了64%。

但是去年美國平均每73天發生一起大規模槍擊案，與2019年的36天，以及2017、2018年的45天相比頻率較低。這些數字反映了，除疫情轉移焦點之外，較不受關注的小規模槍擊案快速上升，讓槍枝傷害達到創紀錄新高。

防範槍枝暴力的組織Sandy Hook Promise聯合創始人巴登(Mark Barden)表示，許多社區得應對接連發生、已成為「日常生活」的小型槍擊事件。

報導引述專家的說法，推測槍枝銷售大增的原因，包含疫情及反警暴力運動等；槍擊案大增的原因，則包含疫情下的失業及壓力，衍生出的傷害或自殺問題，無法去學校的兒童也籠罩在此陰影下，巴登說：「對很多學生而言，家中也不是最安全地方」。

巴登表示，外界應當更關注這些小規模槍擊案，因為對槍擊案劫後餘生的人而言，這是他們餘生都要背負的傷疤，其造成的附帶損害更可能潛在地傷害我們所有人。

槍擊 疫情 美國

上一則

涉簽證詐騙 喬治亞理工學院華人教授張繼昆被訴

下一則

白宮擬3祭行政命令限槍 賀錦麗：是停止錯誤抉擇的時候了

延伸閱讀

中華公所27日燭光晚會 悼亞城槍擊案受害者

中華公所27日燭光晚會 悼亞城槍擊案受害者
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

亞特蘭大到科羅拉多槍擊屠殺：槍枝管制的美式老毛病？

亞特蘭大到科羅拉多槍擊屠殺：槍枝管制的美式老毛病？
單周2起大規模槍案 拜登籲國會立法禁攻擊性武器

單周2起大規模槍案 拜登籲國會立法禁攻擊性武器

熱門新聞

美國接種1億劑新冠疫苗的目標，在拜登總統上任58天即達到。圖為威斯康辛州麥迪臣市華裔熊麗莎(Lisa Xiong，音譯)接種第一劑疫苗。(美聯社)

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

2021-03-18 21:57
亞特蘭大按摩院槍案死者譚小潔的前夫Michael Webb(右)及女兒Jami Webb(左)，19日到案發現場獻花哀悼。(路透)

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

2021-03-19 22:00
亞特蘭大按摩院槍擊案發生後，連日來大批民眾到案發地點獻花追思。(歐新社)

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

2021-03-20 09:17

1張圖看疫情：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

2021-03-26 03:00
拜登政府上任後的美中第一場國安外交高層面對面會談不歡而散，雙方相互指責開場白的發言逾時犯規，紀錄顯示中方發言前先逾時。(Getty Images)

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

2021-03-21 07:30
(美聯社)

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

2021-03-19 05:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線