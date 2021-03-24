亞特蘭大到科羅拉多槍擊屠殺：槍枝管制的美式老毛病？

科羅拉多州博爾德一家名為King Soopers的超市在3月22日發生大規模槍擊案，造成10人死亡，包括第一位抵達現場卻不幸殉職的警察。（Getty Images）

「一周內第二起槍擊 案...」美國 科羅拉多州圓石市（Boulder）一家名為King Soopers的超市在3月22日發生大規模槍擊案，造成10人死亡，包括第一位抵達現場卻不幸殉職的警察。警方在案發後已經逮捕一名嫌犯，但具體的犯案細節——犯案動機與目的、是否為一人犯案、與King Soopers超市是否有過節等——仍在調查當中。此次發生的超市槍擊案是繼3月16日的亞特蘭大按摩店槍擊案之後，短短一周之內發生的第二起大規模槍擊殺人事件；兩起悲劇接連發生之後，除了人心惶惶，也讓長期在美國社會引起巨大分歧與對立，同時也挑戰拜登 團隊應對措施的難題再度浮現：所以，槍枝管制怎麼辦？

這起超市槍擊案發生在下午2時50分，事發當時有人剛離開超市，有人仍在裡面購買食材，也有人在店內準備接種疫苗。當時槍聲響起，眾人尖叫逃跑，年輕人在慌亂之中也努力讓老年人先逃生。而警方在接獲通報後就立即趕往現場，同時透過推特（Twitter）貼文呼籲民眾不要前往超市附近區域。

影片來源：YouTube NBC News頻道

根據一名現場目擊者的說辭，他在離開超市時聽到槍聲響起，接著便看到有3個人面朝下倒在地上、2個人倒在停車場上，1人倒在門口附近，而自己並無法確定他們「是否還有呼吸？」另外一名在店內的母親當時帶著兒子買草莓，在聽到槍聲後便迅速告訴兒子「我們必須趕快離開！」而另一名正準備接種疫苗的男子則和家人則躲進櫃子裡藏了一個小時才獲救離開。

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從釋出的影片可看見，超市的玻璃窗已經碎裂，而趕往現場的執法團隊抵達後迅速包圍超市，同時出動三家直升機在附近戒備。警方在現場透過擴音器大聲向嫌犯疾呼「投降！」此外，現場也聚集了美國特警部隊（SWAT）、FBI特工以及菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）的相關人員協助調查。最終，幾名警察押著一位裸著上身、右腳流著血的嫌疑男子從超市出來，送上救護車離開，不過警察並沒有透露該名男子是否就是這起事件的槍手，一切還處於調查階段。

最終，幾名警察押著一位裸著上身、右腳流著血的嫌疑男子從超市出來，送上救護車離開，不過警察並沒有透露該名男子是否就是這起事件的槍手，一切還處於調查階段。（路透）

當時位於超市的倖存者。（美聯社）

超市的玻璃窗已經碎裂，而趕往現場的執法團隊抵達後迅速包圍超市，同時出動三家直升機在附近戒備。（Getty Images）

除了仇恨犯罪 槍枝管理也是問題

繼上周在亞特蘭大造成8死的按摩店槍擊案後，美國社會有關仇恨犯罪、族群歧視的爭論不斷，但在這之中所不能忽視的也是美國的槍枝管理問題。當時歐巴馬除了呼籲仇恨亞裔的暴力必須終止之外，也再次強調槍枝管制的重要性：

「儘管仍在和疫情奮戰，我們仍然忽略了美國槍枝暴力這個長期的流行病。」

不過與歐巴馬不同，拜登除了譴責針對美國亞裔的暴力之外，並沒有在這起槍擊案上多談槍枝管理的相關內容，也沒有順勢、更積極透過這起案件來推進改革槍枝管理。面對外界的質疑，白宮對此的回應也僅僅是：拜登仍在致力解決槍枝管理問題。

事實上，拜登上任之際針對多項議題提出了相應的政綱，包括移民政策、醫療衛生、氣候暖化等等，其中也包括過去爭議不斷的槍枝管制問題。不過比起目前更為棘手、需要優先處理的疫情問題、美墨邊境大規模的移民潮等，拜登選前承諾的改革槍枝管理仍不是其團隊優先處理的事項，「改革前景」依然不明。

繼上周在亞特蘭大造成8死的按摩店槍擊案後，美國社會有關仇恨犯罪、族群歧視的爭論不斷，但在這之中所不能忽視的也是美國的槍枝管理問題。（路透）

當時位於超市的倖存者與親友互相擁抱。（路透）

槍枝改革法案 共和黨議員不支持

美國眾議院雖然在3月12日通過了近20年以來更為嚴格的兩項槍枝改革法案，但能否順利通過參議院仍是一個未知數。此兩項新法案包括：第一項旨在要求購槍時必須進行更嚴厲的背景調查，此背景調查涵蓋過去時常被忽略的私人和網路槍枝販售管道；而第二項法案則允許將背景調查的時間從3天延長至10天。

不過就目前狀況，大部分共和黨議員皆反對此兩項新法案，且認為背景調查並不能阻止大規模的槍擊事件，反而還會導致合法持槍者無法購買槍枝的問題。而即便在上周發生了震驚美國的亞特蘭大槍擊案，仍有大約6位共和黨參議員依然在這周表態（超市槍擊案發生前），堅決反對通過這兩項法案。

因此，不論是對拜登團隊或民主黨而言，槍枝管理改革都是難題：是否要妥協修正部分的法案條例，還是要為完整的法案盡全力一搏？抑或，採取漸進改革的形式：先想辦法通過改革幅度較小的法案，再接著通過改革幅度更強的法案？

這起剛發生的超市槍擊案是美國今年以來第7起大規模殺人（mass killing）案件。所謂的大規模殺人被定義為：在排除槍手的情況下，造成4人或更多人死亡的攻擊事件。據美聯社報導，自疫情爆發以來，美國大規模殺人案件已經下降到10年來新低。儘管如此，一再發生的槍擊案依然挑戰美國社會如何在槍枝管理問題上取得共識，尤其相關的討論熱度如何在槍擊悲劇發生之後，繼續延續下去。

這起剛發生的超市槍擊案是美國今年以來第7起大規模殺人（mass killing）案件。圖為警方盤查附近車輛。（Getty Images）