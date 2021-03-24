槍案連環爆 拜登呼籲禁買攻擊武器 盼參院通過限槍案

拜登總統23日在白宮發表對科州圓石市槍殺案的沉痛講話，再度提出槍枝管控，並推崇殉職的警員塔利。 (Getty Images)

拜登 總統23日下令白宮降半旗為科羅拉多州圓石市(Boulder)超市槍擊 案十名死者致哀，並在簡短演說中表示，希望眾院延續攻擊型武器禁令，也希望參院 能通過先前眾院已表決過關的兩項購槍背景調查法案。

亞特蘭大三家按摩院連環槍擊案、科州圓石市金蘇柏(King Soopers)超市槍擊案在不到一周時間內接連發生；根據逮捕罪由紀錄，調查人員指出，21歲槍手阿利薩(Ahmad Al Aliwi Alissa)今年3月16日剛購得一把半自動步槍。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)23日在空軍一號上對媒體表示，拜登不排除透過發布行政命令，對限制武器購買祭出行動。

國會參院司法委員會23日再度為科州槍案引發的槍枝管控展開兩黨辯論。圖為共和黨參議員克魯茲發言。(Getty Images)

國會參院司法委員會23日再度為科州槍案引發的槍枝管控展開兩黨辯論。圖為委員會主席民主黨參議員杜賓。(Getty Images)

購槍者須接受全面背景調查(universal background checks)的法案本月稍早已在眾院過關，但法案送入參院之後，在兩黨席次各半的情況下，被認為過關難度頗高。

「我們國家可以再次禁止購買攻擊型武器及高容量彈匣。」拜登在演說中說，國會議員應該有所作為，「這不該是個存有政黨歧見的問題，這是全美國的問題，可以拯救性命，美國人民的性命。我們必須拿出行動。」

拜登表示，如果兩項限槍法案在參院通過，現行購槍背景調查制度的疏漏，將可獲得修補。

美聯社報導，雖然拜登呼籲國會要有作為，但兩黨在國會勢均力敵，以目前狀況看來，槍枝管控出現任何重大改變的希望並不大。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)23日上午表示，一定會將眾院通過的購槍及槍枝轉讓背景調查法案送交參院全院表決。

華盛頓郵報報導，科州圓石市為了避免發生造成17人喪生的佛州帕克蘭德(Parkland)高中槍擊屠殺案，2018年下令禁止攻擊型武器；不過，這項禁令遭到反對人士挑戰，科州法院本月稍早撤銷市府禁令，僅僅相隔10天便發生22日的超市槍擊案。