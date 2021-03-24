我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億2821萬劑疫苗 32.4%成人接種

一艘長榮貨輪堵死世界經濟？癱瘓蘇伊士運河事件

槍案連環爆 拜登呼籲禁買攻擊武器 盼參院通過限槍案

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統23日在白宮發表對科州圓石市槍殺案的沉痛講話，再度提出槍枝管控，並推崇殉職的警員塔利。 (Getty Images)
拜登總統23日在白宮發表對科州圓石市槍殺案的沉痛講話，再度提出槍枝管控，並推崇殉職的警員塔利。 (Getty Images)

拜登總統23日下令白宮降半旗為科羅拉多州圓石市(Boulder)超市槍擊案十名死者致哀，並在簡短演說中表示，希望眾院延續攻擊型武器禁令，也希望參院能通過先前眾院已表決過關的兩項購槍背景調查法案。

亞特蘭大三家按摩院連環槍擊案、科州圓石市金蘇柏(King Soopers)超市槍擊案在不到一周時間內接連發生；根據逮捕罪由紀錄，調查人員指出，21歲槍手阿利薩(Ahmad Al Aliwi Alissa)今年3月16日剛購得一把半自動步槍。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)23日在空軍一號上對媒體表示，拜登不排除透過發布行政命令，對限制武器購買祭出行動。

國會參院司法委員會23日再度為科州槍案引發的槍枝管控展開兩黨辯論。圖為共和黨參議...
國會參院司法委員會23日再度為科州槍案引發的槍枝管控展開兩黨辯論。圖為共和黨參議員克魯茲發言。(Getty Images)

國會參院司法委員會23日再度為科州槍案引發的槍枝管控展開兩黨辯論。圖為委員會主席...
國會參院司法委員會23日再度為科州槍案引發的槍枝管控展開兩黨辯論。圖為委員會主席民主黨參議員杜賓。(Getty Images)

購槍者須接受全面背景調查(universal background checks)的法案本月稍早已在眾院過關，但法案送入參院之後，在兩黨席次各半的情況下，被認為過關難度頗高。

「我們國家可以再次禁止購買攻擊型武器及高容量彈匣。」拜登在演說中說，國會議員應該有所作為，「這不該是個存有政黨歧見的問題，這是全美國的問題，可以拯救性命，美國人民的性命。我們必須拿出行動。」

拜登表示，如果兩項限槍法案在參院通過，現行購槍背景調查制度的疏漏，將可獲得修補。

美聯社報導，雖然拜登呼籲國會要有作為，但兩黨在國會勢均力敵，以目前狀況看來，槍枝管控出現任何重大改變的希望並不大。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)23日上午表示，一定會將眾院通過的購槍及槍枝轉讓背景調查法案送交參院全院表決。

華盛頓郵報報導，科州圓石市為了避免發生造成17人喪生的佛州帕克蘭德(Parkland)高中槍擊屠殺案，2018年下令禁止攻擊型武器；不過，這項禁令遭到反對人士挑戰，科州法院本月稍早撤銷市府禁令，僅僅相隔10天便發生22日的超市槍擊案。

拜登 參院 槍擊

上一則

21歲兇嫌 哥哥說他反社會 曾威脅殺人 作案動機仍不明

下一則

癌末客想吃…華裔店東開車6小時 送上「花椰天婦羅」

延伸閱讀

宏國7歲女童花22天偷渡成功 父親邊境托付完獨自返鄉

宏國7歲女童花22天偷渡成功 父親邊境托付完獨自返鄉
單周2起大規模槍案 拜登籲國會立法禁攻擊性武器

單周2起大規模槍案 拜登籲國會立法禁攻擊性武器
有圖有真相:移民收容所根本像牢籠 拜登政府難堪

有圖有真相:移民收容所根本像牢籠 拜登政府難堪
美國淡化北韓試射飛彈 稱拜登仍願意對話

美國淡化北韓試射飛彈 稱拜登仍願意對話

熱門新聞

位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)16日下午5時左右發生槍擊，四死一傷。(美聯社)

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2021-03-17 18:18
切羅基郡警方17日表示，嫌犯為21歲白人男子龍恩，目前被控8項謀殺及殺人罪和1項嚴重襲擊罪。(路透)

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

2021-03-17 21:07
美國接種1億劑新冠疫苗的目標，在拜登總統上任58天即達到。圖為威斯康辛州麥迪臣市華裔熊麗莎(Lisa Xiong，音譯)接種第一劑疫苗。(美聯社)

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

2021-03-18 21:57
亞特蘭大按摩院槍案死者譚小潔的前夫Michael Webb(右)及女兒Jami Webb(左)，19日到案發現場獻花哀悼。(路透)

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

2021-03-19 22:00
亞特蘭大按摩院槍擊案發生後，連日來大批民眾到案發地點獻花追思。(歐新社)

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

2021-03-20 09:17

1張圖看疫情：美施打1億2821萬劑疫苗 32.4%成人接種

2021-03-23 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫
牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了

牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了