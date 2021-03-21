美中會談大暴走後小進展 中國稱願與美方談「氣候變化」等議題

美中外交高層火爆交鋒後有了小進展，中國方面稱願意就氣候變化議題，與美國討論。圖為美中兩國高層官員18日在阿拉斯加安克拉治市舉行對話。 (Getty Images)

經過兩天在阿拉斯加與美國 激烈交鋒後，中國20日表示，同意與美國就氣候變化等其他一些議題進行討論，顯示阿拉斯加外交高層會大暴走後，兩國關係可望小有進展；但拜登 政府不打算全然揚棄川普時代對付北京的強硬調性，美中貿易關係接下來可能仍然荊棘叢叢。

中國官媒「新華社」19日由阿拉斯加發出通訊稿，指出美中兩國已決定設立工作組，討論氣候變化，另舉行談判，「促進外交官及參事館任務等活動」，會商兩國相關工作事宜。

但新華社的報導並沒提供氣候變化工作組的任何細節，只說兩國就此領域會投注心力，加強溝通；美中雙方也曾討論調整新冠疫情相關旅遊及簽證政策，對外交官接種疫苗，會有互惠安排。

美聯社20日報導，要求匿名的美方高官透露，拜登政府迄未釋出訊息，是否改變川普時代設定的對中強硬立場；兩國外交接觸仍有一些領域處於正常軌道，或值得探索，但兩國並沒正式同意要舉行新的會商。

美中2020年達成「第一階段」貿易協定，就睚眥必報的貿易戰暫時停火，但雙方代表對現況極不滿意，看待彼此為重要經濟對手，由安克拉治外交高層會談上，兩國火力全開便可得知。

外交操兵大過經濟 貿易戰艱苦

外界認為，安克拉治會晤，外交操兵的性質要大過經濟，但兩方針鋒相對的場景足可預告拜登政府團隊未來的貿易戰十分艱苦，世上最珍貴的美中貿易關係岌岌可危。

財經頻道CNBC報導，美國貿易代表署統計，中國現為美國第三大貿易夥伴，2019年雙邊貿易總量為5581億元，換算起來等於支撐2015年美國91萬1000個就業機會，60萬1000個在商品出口，30萬9000個在服務出口。

貿易不能影響國安 將考驗戴琪

與中國磋商貿易不僅對商業很重要，同時也是保護美國國安、確保取得重要科技的機會；安克拉治會前幾周，拜登政府便頒行政命令，要求政府部門評估重要供應鏈，包括半導體、高能電池、醫療補給及稀土。

專家指出，政府釋出的信息在不會為了追求「良好」貿易關係，而限縮對人權及國安的注意力；與北京磋商，於是變成新獲同意的貿易代表戴琪之首要課題。

曾與戴琪共事的國家經濟委員會前副主任威廉斯(Clete Willems)表示，戴琪曉得如何對北京強硬，與內閣同僚通力合作，但她必須確定自己在外交勢力深厚的政府裡，足以為貿易利益發聲；國務卿、國安顧問都很強勢，與拜登關係密切，對大政方針極有影響力，在在考驗戴琪的能力。