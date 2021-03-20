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美中高層會晤開場就辣嗆 拜登政府首嘗「戰狼外交」

編譯潘勛／綜合19日電
美中外交高層會談在針鋒相對的開場白後，兩天內舉行三場閉門會議。右一為國家安全顧問蘇利文，右二為國務卿布林肯。(美聯社)
美中外交高層會談在針鋒相對的開場白後，兩天內舉行三場閉門會議。右一為國家安全顧問蘇利文，右二為國務卿布林肯。(美聯社)

拜登總統就任以來首次美中外交高層會晤，選在冰天雪地的阿拉斯加州安克拉治，但開幕式上雙方官員辛辣對嗆，場面之火爆讓室外嚴寒相形見絀，拜登政府顯然首嘗中方「戰狼外交」滋味，也見證新近變得火爆、毫不道歉的中國，已不再對美國政府的外交壓力屈膝。

華盛頓郵報19日報導，國務卿布林肯以華府對北京的某些看法相詰，例如中方網攻美國、經濟面脅迫美國盟邦，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪回應以美方不能把問題歸咎給他方，會談本該簡短的開場白，變成雙方長達16分鐘的激烈互批。

對外交層峰會而言，這次安克拉治會面極不合外交禮儀，任何以為川普強勢對待中國之後，美中關係能重來的幻想也隨之破滅。的確，中方外交官員的態度，顯然比川普任內任何一次兩國會談都要強勢，直叫兩造對美中關係現況大感憂心。

紐約時報則指出，由安克拉治會晤，中方外交層峰流露出的甚深敵意，足可見證中國日益倨傲。多年來，美國鼓勵中國經濟與世界整合，目前觀點已經變更，中方亦然，以前認為美國長期擁有舉世獨尊地位，目前在北京眼中，美國已不再擁有壓倒性的世界影響力，也不能再對中國頤指氣使。

如此讓中國就追逐自己目標而言，更公開更無顧忌，不論香港、新疆的人權問題，或者與印、日及南海周邊國家的領土糾紛，還有最具爭議的台灣未來歸宿，皆是如此。

儘管中國國內外都還面臨巨大挑戰，中方高層目前的行事作風，好像歷史鐵定站在中國那一邊。

前澳洲總理陸克文(Kevin Rudd)表示，由中國官員及專家最近演說及著作，都可見到此一新觀點，基本上便是一種自信，認為中國世紀已然到來，另相信美國與西方正呈下頹狀態，無可逆轉。

外交關係委員會(Council on Foreign Relations)學者布萊克威爾(Robert D. Blackwill)指出，如此導致各種警訊，認為很多情勢可能升級惡化，「我們倒不是預測說美、中就台灣必有一戰，但總之令人憂心有此可能。」

領銜參加美中外交高層會談的中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪...
領銜參加美中外交高層會談的中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪(中)，在開場白中講話超時，長逾18分鐘。(Getty Images)

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