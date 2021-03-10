搜尋即將過期新冠疫苗 新興網站受歡迎

為了不浪費供應有限的疫苗，現在已出現新興網站，為疫苗供應者媒合尋找有意接種疫苗。圖為來自西雅圖的尼爾．布朗寧9日在華盛頓凱瑟長期健康研發中心接受第三劑莫德納疫苗。(美聯社)

新冠疫苗 從冷凍庫取出後必須在數小時內用掉，否則只能丟掉；為了不浪費供應有限的疫苗，現在已出現新興網站，為疫苗供應者媒合尋找有意接種疫苗、且一收到通知便可立刻前往的民眾。

紐約時報 報導，紐約州新創公司Dr. B從2月開始提供服務，現在有逾50萬人登記，並且提供了個人資料，包括出生日期、地址、健康狀況與職業；民眾和疫苗供應者均可免費參加；現已有兩個疫苗接種中心開始嘗試該計畫，Dr. B表示還有約200個疫苗供應處也申請加入。

民眾申請後，若附近的疫苗供應處有多餘疫苗，他們就會收到簡訊通知，並有15分鐘可回應，接著必須迅速抵達接種處。

現有公私部門的疫苗相關網站雜亂不一，Dr. B試圖整合相關資源，讓符合資格者能預約疫苗；批評者指出，現有系統令人困惑、不可靠，而且常需爬梳各網站看能否幸運找到罕見的預約空缺，耗費時間；許多網站還無法篩選不合資格者，讓他們空占等待名單中的名額。

雖然Dr. B無法解決大範圍的問題，但若其能擴大版圖，可望成為安排疫苗接種的公平模型。

Dr. B為公益組織，其任務包括提供有效率且公平的疫苗接種，由科技新創家、醫生預約平台ZocDoc前執行長瑪索米(Cyrus Massoumi)所創立；瑪索米目前以個人資金推動該計畫，尚無計畫以此獲利。

瑪索米表示，Dr. B以其祖父的綽號「布巴醫生」(Dr. Bubba)為名，其祖父在1918年流感大流行期間成為醫師。

瑪索米在1月產生Dr. B的構想，隨後從現已結束的Haven醫療照護合作活動中召集多名工程師，一起建立網站與後台資料庫；亞馬遜 、波克夏、摩根大亨等企業均參與Haven活動，而亞馬遜也捐贈網路服務協助Dr. B。

雖然部分人士抱怨這會讓健康年輕人插隊先接種疫苗，但公衛專家和倫理學家表示，最重要的是新冠疫苗不會被丟掉造成浪費。