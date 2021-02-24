爭取參加北京冬奧 加拿大雪橇奧運金牌急件申請入美籍

原是加拿大雪橇奧運冠軍衛冕選手的凱莉‧韓福瑞，14日在在德國的世界大賽中獲得女子組冠軍。(路透)

加拿大雪橇奧運 冠軍衛冕選手凱莉‧韓福瑞(Kaillie Humphries)以急件申請，希望盡快成為美國公民 ，若成功將有機會代表美國，參加2022年北京 冬奧競賽。

韓福瑞曾代表加拿大奪下2010年和2014年的奧運女子有舵雪橇(Bobsled)冠軍，2018年也拿下奧運銅牌；但根據先前韓福瑞的指控，自己長期受到教練言語及精神上虐待，申訴未果後決定退出加拿大國家隊，並於2019年秋季，開始以綠卡身分代表美國有舵雪橇出賽。

韓福瑞代表美國出賽後，表現一直相當優異，並獲得代表美國參加世界盃和其他全球性比賽的資格，但她必須先拿到美國公民身分，才能參加明年2月舉行的北京冬奧。

據稱韓福瑞在幾周前就已申請，但直到近幾天她的申請費付款完成後才正式進入程序，外界也不斷揣測這中間需要花費多少時間。

今年韓福瑞曾與另一名美籍選手蘿蘿‧瓊斯(Lolo Jones)組隊，一舉拿下國際有舵雪橇錦標賽雙人女子組冠軍；若韓福瑞取得美國公民身分，幾乎就能確定她將晉身北京冬奧、成為主要角逐金牌的美國選手之一。

韓福瑞的公民申請代表律師克里夫頓(Gregg Clifton)表示：「我們獲得社會大眾非常多的支持，他們很支持凱莉成為美國人；她符合所有聯邦法律要求的公民條件，所以我們希望能加速申請程序。」

事實上，公民身分急件申請相當常見，但必須依美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)按個案情形審核。

「我對申請程序很有信心，我相信一切都會進行的很順利。」韓福瑞說，「但現實很可能推翻一切，讓我跌進失望的深淵。」

韓福瑞的丈夫是美國人阿姆布鲁斯特(Travis Armbruster)，同時也是前有舵雪橇選手，兩人自2019年定居在聖地牙哥。