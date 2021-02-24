我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美新冠死亡破50萬 紐約州確診破160萬

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

爭取參加北京冬奧 加拿大雪橇奧運金牌急件申請入美籍

編譯林梅婕／綜合23日電
原是加拿大雪橇奧運冠軍衛冕選手的凱莉‧韓福瑞，14日在在德國的世界大賽中獲得女子組冠軍。(路透)
原是加拿大雪橇奧運冠軍衛冕選手的凱莉‧韓福瑞，14日在在德國的世界大賽中獲得女子組冠軍。(路透)

加拿大雪橇奧運冠軍衛冕選手凱莉‧韓福瑞(Kaillie Humphries)以急件申請，希望盡快成為美國公民，若成功將有機會代表美國，參加2022年北京冬奧競賽。

韓福瑞曾代表加拿大奪下2010年和2014年的奧運女子有舵雪橇(Bobsled)冠軍，2018年也拿下奧運銅牌；但根據先前韓福瑞的指控，自己長期受到教練言語及精神上虐待，申訴未果後決定退出加拿大國家隊，並於2019年秋季，開始以綠卡身分代表美國有舵雪橇出賽。

韓福瑞代表美國出賽後，表現一直相當優異，並獲得代表美國參加世界盃和其他全球性比賽的資格，但她必須先拿到美國公民身分，才能參加明年2月舉行的北京冬奧。

據稱韓福瑞在幾周前就已申請，但直到近幾天她的申請費付款完成後才正式進入程序，外界也不斷揣測這中間需要花費多少時間。

今年韓福瑞曾與另一名美籍選手蘿蘿‧瓊斯(Lolo Jones)組隊，一舉拿下國際有舵雪橇錦標賽雙人女子組冠軍；若韓福瑞取得美國公民身分，幾乎就能確定她將晉身北京冬奧、成為主要角逐金牌的美國選手之一。

韓福瑞的公民申請代表律師克里夫頓(Gregg Clifton)表示：「我們獲得社會大眾非常多的支持，他們很支持凱莉成為美國人；她符合所有聯邦法律要求的公民條件，所以我們希望能加速申請程序。」

事實上，公民身分急件申請相當常見，但必須依美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)按個案情形審核。

「我對申請程序很有信心，我相信一切都會進行的很順利。」韓福瑞說，「但現實很可能推翻一切，讓我跌進失望的深淵。」

韓福瑞的丈夫是美國人阿姆布鲁斯特(Travis Armbruster)，同時也是前有舵雪橇選手，兩人自2019年定居在聖地牙哥。

美國公民 北京 奧運

上一則

拜登夫婦周五德州勘災 歐凱秀募款500萬元

下一則

川普做四年荷包滿滿 家族企業收入上看17.9億元

延伸閱讀

美加雙邊會談 拜登：協調與中國競爭的更好方式

美加雙邊會談 拜登：協調與中國競爭的更好方式
中歐投資協定除外 歐盟：很多事情可與拜登合作

中歐投資協定除外 歐盟：很多事情可與拜登合作
參院通過人事案 美駐聯合國新大使承諾助台抗中

參院通過人事案 美駐聯合國新大使承諾助台抗中
確保牢牢掌握管治權 北京拋「愛國者」治港標準

確保牢牢掌握管治權 北京拋「愛國者」治港標準

熱門新聞

馬雲與「太子黨」之間的聯繫可追溯到馬雲擴展電子商務巨頭「阿里巴巴集團」年代。（路透）

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

2021-02-16 22:08
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
國會眾院議長波洛西。(路透)

眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元

2021-02-16 21:43
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08

1張圖看疫情：全美確診逾2819萬 死亡破50萬

2021-02-23 03:00
周三清晨將有另一波冰雪降臨，德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州及路易西安納州都將出現更多冰雪。美國東北部、大西洋沿海地區中部則在周四下午至晚間，恐將面臨更多冰雪及豪雨。圖為16日上午的芝加哥。(美聯社)

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

2021-02-16 12:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播
余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？

余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？
特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線
伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損

伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損