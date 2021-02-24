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巔峰墜落再崛起 歷經波折的老虎這回能再起嗎?

記者顏伶如／綜合報導
老虎伍茲最鍾愛兒子查理，經常帶他出賽增廣見識。圖為父子兩人去年12月在佛州高球場上練習。(美聯社)
老虎伍茲最鍾愛兒子查理，經常帶他出賽增廣見識。圖為父子兩人去年12月在佛州高球場上練習。(美聯社)

45歲美國高球名將老虎伍茲(Tiger Woods)職業生涯中，歷經多次大起大落，23日發生重大車禍，洛杉磯郡消防局發言人納維茲(Henry Narvez)證實，伍茲車禍傷勢為「中度到嚴重」；伍茲此次能否逃過一劫，球迷高度關注。

在國際高球主要賽事曾囊括15次冠軍的伍茲，今年1月背部第五度開刀後，仍在療養過程，卻傳出發生車禍。2020年12月，伍茲參加PNC錦標賽(PNC Championship)期間，出現背部不適。

伍茲經紀人史坦柏格(Mark Steinberg)對「高爾夫文摘」(Golf Digest)指出，伍茲在車禍中「腿部多處受傷」，獲救送醫之後緊急開刀。

就在伍茲接受脊椎融合手術(spinal fusion)的兩年後，2019年於第83屆美國名人賽(The Masters)勝出，結束持續11年「大賽冠軍荒」的尷尬，不但締造個人第五度稱霸美國名人賽的風光紀錄，也被媒體喻為職業體壇最偉大的東山再起實例之一。

1996成為職業高球選手的伍茲，靠著出神入化的球技與個人魅力，迅速晉升為高球球壇世界級偶像人物。短短11年連續抱走14座大賽冠軍，2008年贏得美國公開賽後(US Open)，眼看就要突破擁有18座大滿貫的高爾夫傳奇球星尼克勞斯(Jack Nicklaus)紀錄。

然而，接下來伍茲職業生涯並不是因為膝蓋開刀而影響，而是2009年一場開車撞樹的車禍，讓私生活醜聞曝光，使得形象與高球職業雙雙遭受重挫。

伍茲坦承婚外情，住進密西西比州一家成癮症治療診所。從刮鬍刀品牌吉列(Gillette)到全球金融管理服務公司埃森哲(Accenture)，還有電訊公司AT&T，紛紛解除與伍茲簽訂的廣告代言合約，伍茲則宣布「無限期」離開高球球壇。

力圖恢復昔日水準的伍茲，除了換教鍊、換桿弟(caddies)之外，還改變揮桿方式。好不容易在2019年再度贏得世界冠軍頭銜之後，伍茲的各種舊傷卻開始讓他不堪負荷。

伍茲總共四度背部開刀，療養期間一度因劇烈疼動難以下床，要跟孩子玩也有問題。2017年，伍茲服用處方藥物後精神恍惚開車而被捕，後來證實他因為背痛服用止痛藥，結果成癮。

高球 車禍 美國

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