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聯歐抗中俄 拜登喊話 歐洲未必聽話

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統想建立「聯歐抗中抗俄」聯盟，正面臨挑戰。(歐新社)
拜登總統想建立「聯歐抗中抗俄」聯盟，正面臨挑戰。(歐新社)

美國拜登總統領導下，重新開展對外關係；但從歐盟目前對俄和對中國作為來看，歐洲仍在製定屬於自己的路線，且目標未必與拜登總統一致。拜登想在後川普時代建立「連歐抗中抗俄」聯盟，正面臨挑戰。

拜登19日在歐美領導人和外交官聚集的慕尼黑安全會議中致辭，兩年前同一會議上，拜登曾致詞感嘆川普政府傷害了美歐戰後固有關係，「這將成為過去。我們會回來的。美國將再次肩負起我們的領導責任。」

拜登19日的講話強調他將兌現承諾，呼籲建立更團結的西方戰線，以應對俄羅斯和中國的反民主威脅；但如果拜登的「領導」指的是回到美國傳統所謂「我決定、你遵循」，恐將事與願違。

對許多歐洲人來說，那樣的世界已經消失了；歐洲也不可能會像華府定義的那樣，在戰鬥中表現得像美國小跟班。

歐洲對於如何與美國的兩大主要競爭對手中國和俄羅斯往來，有自己的想法。

「拜登對俄羅斯採取非常鷹派的態度，將中俄兩國扯在一起，定義了一場反威權主義全球新冷戰。」歐洲外交關係委員會研究主任夏皮羅(Jeremy Shapiro)說，這讓許多歐洲領導人感到緊張。

其他區域專家則發現，歐洲大陸公開表現出來的熱情，比拜登政府官員期盼的少很多；新美國安全中心(Center for a New American Security)跨大西洋安全計畫主任安卓亞‧肯德爾-泰勒(Andrea Kendall-Taylor)說，「大家都明白情況不會只是美國簡單露個面說『嘿，我們回來了！』但大家仍曾樂觀以為，事情會比看起來容易得多。」

德國馬歇爾基金會(German Marshall Fund)高級訪問學者斯佩克(Ulrich Speck)表示：「我本來期待(美歐關係)在川普凍結之後，開始暖化。但我目前還沒看到。」

拜登正迅速採取許多最簡單的步驟實現與歐洲關係和解與統一，包括重新加入「巴黎氣候協定」，重新強調多邊主義和人權，並誓言重新加入瓦解中的2015年伊朗核協議；但連歐對抗中俄一事，顯然困難得多。

中國長期以來一直是歐洲的關鍵貿易夥伴；歐洲領導人將北京視為競爭對手，也認為它是合作夥伴，幾乎不認為北京是敵人。至於俄羅斯，無論它有多頑強，仍是同在歐洲的核武鄰國，且擁有財務和情感上的影響力。

此外，英國素來是美國最可靠外交夥伴，現在英國已離開歐盟，美國與歐洲大陸盟國之間的外交政策協調效率也變差了。

前國務卿、小布希政府駐北約大使伯恩斯(Nicholas Burns)表示，「歐盟已不再有像英國人那樣對世界的複雜看法，我不認為美國在外交和戰略上與歐洲交織在一起。」

拜登 美國 中國

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