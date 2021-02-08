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民主黨擬提「兒童紓困案」 17歲以下每人發放3000元

記者顏伶如／綜合報導
國會眾議員尼爾。(Getty Images)
國會眾議員尼爾。(Getty Images)

國會目前在審議規模1.9兆疫情紓困法案時，考慮從嚴認定拜登總統主導的第三輪紓困現金支票的發放資格，針對較低收入民眾提供。兩黨都有議員反應指出，如果沒有修正紓困支票發放門檻，前兩次因不符合資格而未領取紓困支票的高收入家庭，這次將有機會拿到紓困金

民主黨籍眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)表示，第三回合紓困現金支票的領取門檻是可以調整的，國會議員目前也在討論中。他說，參眾兩院都有國會議員提出反應，但不願猜測收入門檻將調整為如何。

拜登提出的紓困法案當中，並未針對有資格領取紓困支票的規定年收入標準，也未規定超過哪個年收入標準之後，紓困支票金額將開始遞減。國會議員則紛紛指出，若以前兩次支票發放時採用的年收入標準來看，恐怕會有問題。

上周參院在馬拉松式的徹夜表決中，以99票贊成對1票反對，通過從嚴認定領取紓困支票的資格，確保排除「較高收入納稅人」(upper-income taxpayers)的領取資格。

來源：CNBC Television YouTube頻道

另一方面，華盛頓郵報報導，資深民主黨籍國會議員即將提案，要為家庭年收入15萬元以下、單親家長個人年收入7萬5000元以下的未成年兒女發放紓困金，六歲以下每名孩童每年可領3600元，六歲至17歲兒童每人每年可得3000元。

根據提案內容，兒童紓困金將從今年7月起發行，國稅局(IRS)會每個月將把款項發給家長。

眾院歲出入委員會主席、民主黨籍麻州聯邦眾議員尼爾(Richard Neal)起草的這項提案，出現在共和黨籍猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)類似提案的數天之後。反映了兩黨議員對於給予民眾更多兒童補助金的共識。

華郵分析，拜登提出的兒童補助金計畫自從曝光之後，立即引起各界高度矚目，很有機會成為界定拜登政府經濟振興方案的特點，計畫推出之後可能對美國社會福利政策產生深遠影響。

報導指出，由於這項政策直接衝擊數千萬選民的日常生活，因此執行過程是好是壞，攸關民主黨能否繼續維持國會多數席次。

國會民主黨眾議員尼爾7日表示將提案補助每家庭未成年子女每人每年3000元到360...
國會民主黨眾議員尼爾7日表示將提案補助每家庭未成年子女每人每年3000元到3600元的補助，此案將併入拜登總統的1.9兆紓困法案中。圖為德州一對母女在公園內散心。(美聯社)
國會民主黨眾議員尼爾7日表示將提案補助每家庭未成年子女每人每年3000元到360...
國會民主黨眾議員尼爾7日表示將提案補助每家庭未成年子女每人每年3000元到3600元的補助，此案將併入拜登總統的1.9兆紓困法案中。圖為美國家庭必到的佛州狄士尼遊樂場。(美聯社)

紓困金 支票 拜登

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