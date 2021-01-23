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6歲以下300元、6~17歲250元 拜登推兒童津貼 料共和黨將反對

記者胡玉立／綜合報導
拜登政府正起草立法，要為有兒童的家庭每月固定發放津貼支票；圖為加州洛杉磯的一個移民家庭，墨西哥裔母親Emiliana Guerec和兩名子女歡慶拜登就任總統。(Getty Images)
拜登政府正起草立法，要為有兒童的家庭每月固定發放津貼支票；圖為加州洛杉磯的一個移民家庭，墨西哥裔母親Emiliana Guerec和兩名子女歡慶拜登就任總統。(Getty Images)

為實現拜登總統擴大育兒稅務津貼(Child Tax Credit)構想，資深民主黨議員正起草立法，要求國稅局為家有兒童家庭每月固定發放津貼支票。6歲以下兒童每名每月300元、6至17歲兒童每名每月250元。

根據計畫，國稅局將把這些款項自動發送到美國家庭，方式類似去年發放的1200元紓困支票；這種方法不必等到納稅人報稅才能收到扣抵額；就算家庭欠稅，每月還是能收到福利津貼。

華盛頓郵報報導，參與討論的匿名民主黨資深官員透露，這筆錢並非紓困支票，拜登政府和民主黨議員希望這項兒童福利成為永久性政府措施，未來幾年持續實施；盡管目前提案只要求將擴大福利期限訂為一年，但民主黨人可望向國會施壓以擴大福利期限。

目前尚未確認家庭收入水平資格，但富裕人士福利會逐步取消。

跨黨派美國智庫「聯邦預算問責委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget)估計，這項育兒津貼成本可能會讓聯邦赤字一年增加1200億元；但哥倫比亞大學研究人員發現，這麼做可讓美國兒童貧困率劇幅降低54％，相當於讓500萬名兒童脫貧。

預料國會共和黨人將反對這項耗資鉅大的措施；但前屆國會共和黨議員曾支持過類似的擴大兒童稅務津貼方案；一些共和黨議員曾認為，擴大兒童稅務津貼的提議，將給沒有工作的人過多聯邦援助。

拜登月初宣布其1兆9000億元經濟救助計畫，一部分將用來推動擴大兒童稅務津貼；民主黨相關規畫起草已有很大進展。

參與起草立法的資深民主黨助理指出，「如果廣大人群直接收到這筆款項，就會有更集體的支持。」眾院歲出入委員會主席理尼爾(Richard Neal)、俄亥俄州參議員布朗(Sherrod Brown)和科羅拉多州參議員班奈特(Michael Bennet)均密切參與了擴大兒童稅務津貼的起草。

目前，美國在兒童福利方面支出比其他大多數發達國家都要少；根據經濟合作發展組織(OECD)兒童貧困衡量標準，排名低於美國的工業化國家，只有羅馬尼亞和智利等少數幾國。

民主黨 福利 美國

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